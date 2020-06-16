СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів. Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.











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За інформацією СБУ, ботоферми виконували замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, здійснювали інформаційні вкидання, сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як усередині країни, так і за її межами.

Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Триває досудове слідство.