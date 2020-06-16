СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації
Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів. Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.
Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.
За інформацією СБУ, ботоферми виконували замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, здійснювали інформаційні вкидання, сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як усередині країни, так і за її межами.
Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.
Триває досудове слідство.
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додавайте, панове.
Поэтому у меня есть сомнения причасности спецслужб да и РФ в целом.
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
просто пропустили -
Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко
https://censor.net/ua/news/3202259/***********************************************************
Может расскажешь - были ли подписаны соглашения, если для Украины в них ничего нет, а паРаша была остановлена и против неё были введены санкции?
Ты против Меркель что-то имеешь, как твой Моника?
Які все ж тупі виборці Зеленського...
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...
Ні шкода ціх лядей,ані грам. Хай жеруть.
.ПЕСиків в *будку * загнали !?