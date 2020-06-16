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СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та кількох областях, якою керували з Російської Федерації

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що можливості мережі дозволяли генерувати фейки від понад 10 тисяч ботів. Організатори ботоферми використовували не лише облікові записи у соціальних мережах та е-мейли, але й електронні гаманці з фейковими персональними даними. Працівники ботоферм були забезпечені всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням.

Оперативники спецслужби встановили, що для реєстрації акаунтів зловмисники використовували, крім українських, також російські та європейські SIM-картки мобільних операторів. В Європі їх переважно неможливо придбати без ідентифікації громадян, а у РФ також без сприяння з боку спецслужб.

СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ 01
СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ 02
СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ 03
СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ 04
СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ 05

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За інформацією СБУ, ботоферми виконували замовлення на ескалацію конфлікту на сході України, здійснювали інформаційні вкидання, сприяли поширенню негативних настроїв і дискредитували українську владу як усередині країни, так і за її межами.

Загалом у межах кримінальних проваджень проведено одночасні обшуки за 12 адресами, де було розташовано обладнання. Докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема понад 40 тисяч SIM-карток мобільних операторів.

Триває досудове слідство.

Автор: 

росія (65191) СБУ (12821) боти (97)


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Топ коментарі
+53
А я то думаю чого так зелебобіків поменшало на ЦН.
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16.06.2020 13:57
+40
то-то тихо на цензоре сегодня
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16.06.2020 13:57
+33
Тото всякие максы КАЛорты, вольфы ларсены и бостоооуги куда-то пропали, как роса на солнце
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16.06.2020 13:59
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мовчання, але i не засудження...




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16.06.2020 14:47 Відповісти
вОнятко сулiма, пАрадомой, татьяналайф, бостууга, та iншi гiвно-дописувачi випадково не з цієï прорашистськоï бото-ферми? ))
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16.06.2020 14:16 Відповісти
ще https://censor.net/user/326620...

додавайте, панове.
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16.06.2020 14:31 Відповісти
Тарас Волінянін
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16.06.2020 20:21 Відповісти
Ботофермы то такое. Тут вот https://fraza.ua/news/290958-gazprom-reshil-fizicheski-lishit-ukrainu-tranzita-gaza «Газпром» решил физически лишить Украину транзита газа . Вот это уже серьезно...
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16.06.2020 14:16 Відповісти
Очередной пук от тупорылых кацапов.Потоки не будут достроены как эти дебилы будут свой пердячий газ покачивать?
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16.06.2020 14:20 Відповісти
Та мы уже замерзли давно. Кажется еще в 2008 году
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16.06.2020 15:49 Відповісти
Покажіть цю новину Зєлєнському! Може тепер зайде в свої акаунти, де його жахали "порохоботи"... А побачить лишень те, що нічого не змінилося... Хіба що трохи менше "хвалєбньіх од" во славу найвеличнішого буде
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16.06.2020 14:19 Відповісти
У меня возник вопрос, а зачем устанавливать ботоферму на территории Украины? Я бы не палился и делал это из-за рубежа.
Поэтому у меня есть сомнения причасности спецслужб да и РФ в целом.
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16.06.2020 14:20 Відповісти
Я теж так подумав. Проте якщо реєстрація і верифікація у соцмережі йде через номер телефону, то доцільність є.
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16.06.2020 14:25 Відповісти
А с чего вы взяли, что эти 40 тыс работали только на территорию Украины? К примеру выборы в США на носу... Но для вас уже 7-й год ихтамнет....
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17.06.2020 00:07 Відповісти
Таки шо, ботоферму Фьодорова ;ЗЕ!диджитал; накрили?
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16.06.2020 14:25 Відповісти
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
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16.06.2020 14:31 Відповісти
Пруф?
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16.06.2020 14:34 Відповісти
https://fraza.ua/news/290952-ne-vyderzhal-suda-nad-synom-v-kieve-posle-insulta-umer-otets-petra-poroshenko
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16.06.2020 14:41 Відповісти
Спасибо, сегодня в СМИ мне эта новость ещё не попадалась.
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16.06.2020 14:44 Відповісти
нема за що, прошу...




просто пропустили -
Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко

https://censor.net/ua/news/3202259/***********************************************************
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16.06.2020 14:49 Відповісти
ПОКАЖИТЕ ХАРИ ЭТИХ ТВАРЕЙ !!!!
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16.06.2020 15:34 Відповісти
А мне то ты чего пишешь?В СБУ пиши
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16.06.2020 15:36 Відповісти
Накрыли гнездо соевых сектантов. Зрады теперь меньше будет.
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16.06.2020 14:34 Відповісти
Вчера трое твоих коллег не смогли ответить на вопрос "как зовит фюрера русни?". А так рьяно защищали девичью честь Моники...
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16.06.2020 15:22 Відповісти
Ждем пока порохофермами займутся, которые играют на руку врагу
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16.06.2020 14:35 Відповісти
Расскажи, https://censor.net/user/436557, чем играют на руку врагу? Тем, что против выполнения Минских соглашений уЗеленскими, которые на радость тебе они начали выполнять? Тем, что против освобождения территорий для оккупантов?
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16.06.2020 14:48 Відповісти
Разве минские соглашения придумал Зеленский? Разве Зеленский первый решил идти на переговоры с террористами и оккупантами и отправил на них ******* кума? Какая короткая память у избирателей порошенко
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16.06.2020 14:51 Відповісти
Типичная логика пэтекантропов - Минские соглашения - хорошо, так как помогают вернуть территории (когда в них участвует Петро) Минские соглашения - это плохо, так как это переговоры с оккупантами, если в них участвует скоморох Зе. Шестивольтовое стадо
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16.06.2020 15:00 Відповісти
Зеб, а Порошенко их выполнял?
Может расскажешь - были ли подписаны соглашения, если для Украины в них ничего нет, а паРаша была остановлена и против неё были введены санкции?

Ты против Меркель что-то имеешь, как твой Моника?
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16.06.2020 15:12 Відповісти
Бульб, а разве Порох не остановил войска, когда они уже вошли в Донецк? Что ты там про Меркель рассказываешь? У тебя в голове каша? Где я про Меркель писал?
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16.06.2020 16:05 Відповісти
Тебя еще что СБУ не выловило еще ?
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16.06.2020 16:26 Відповісти
А тебя хозяин не уволит за то, что ты вместо метлы вцепился в телефон и строчишь тут *****?
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16.06.2020 16:32 Відповісти
Хіба їх приймали для виконання? Я думав, що це обман (хитрість військова) яка дозволила зупинити наступ ворога і перетворила його у світового ізгоя...
Які все ж тупі виборці Зеленського...
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16.06.2020 15:54 Відповісти
Разумеется. Опытный стратег и тактик Петр Алексеевич устроил три котла из военной хитрости. Что говорит за минские - это было очень хитро отвести войска и установить границы на своей же украинской земле
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16.06.2020 16:06 Відповісти
Це тоді коли твоє ********* від мами чотири рази повістку не забрало?
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16.06.2020 18:50 Відповісти
Ты обвиняешь кого-то в тупости, а сам настолько убог, что называешь всех вокруг зеботами. Давай ка вспомним сколько было кандидатов в президенты? Или ты только двоих запомнило?
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16.06.2020 16:13 Відповісти
Ні, я звинувачую тільки 73% дебілів
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16.06.2020 18:51 Відповісти
Но ты так убого, что даже в 73% этих дегенератов не попало
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16.06.2020 18:54 Відповісти
Звісно що ні, я ж не дебіл. Я ніколи не був у більшості. Бо більшість, це тупі посередності. Такі як ти.
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16.06.2020 19:02 Відповісти
ЦАП, тебе этого не понять, сри себе в штаны дальше
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16.06.2020 16:25 Відповісти
Так обычно и поступают обосравшиеся порохопроплатки.
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16.06.2020 16:31 Відповісти
Понимаешь цап, между Украинцами и быками вроде вас, разница в Океан. Портите воздух у себя, а не в УКРАИНЕ! Хай щастить.
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16.06.2020 18:44 Відповісти
Пиши на мове, патриот.
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16.06.2020 18:51 Відповісти
Цап, пишу лично на собачем, для тебя.
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16.06.2020 19:01 Відповісти
Не стесняйся, макака, пиши на мове, на английском, на турецком, на польском. Я пойму, я не ты, тупой скот.
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16.06.2020 19:56 Відповісти
Шо ты можешь без гугла, а свинорыл?
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17.06.2020 14:51 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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16.06.2020 15:13 Відповісти
А що Зебіл закінчів або повернув? Ну окрім епохи бідності, контробанди, корупції, кумовства і т.п...
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16.06.2020 15:55 Відповісти
бачимо кiнець епохи зубожiння, як тiльки вiслюк прийшов до влади.
а зростання економiки яке...прямо з середини того року...успiхи на всiх фронтах...

СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ - Цензор.НЕТ 2029
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16.06.2020 16:05 Відповісти
Алень, зенит циклон, меняй дубина ник, тебя здесь давно знают русиш швайн хунт.
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16.06.2020 16:27 Відповісти
У нас к сожалению, большая часть страны -без ботоферм-полезные идиоты "паприколу"
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16.06.2020 14:36 Відповісти
Та ото ж бо і воно, сиди "воюй на дивані". За екраном не чутно вибухів, але вбиває воно мозок суспільству не менше
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16.06.2020 14:42 Відповісти
Голобородько,Сваты,паприколу,если чо мы его снесем,ко ко ко...а сейчас сидят прихильники вислюка Оманського,лайно по піци мажуть.Тепер у них нова методичка "це Порох зелю привів до влади",ко ко ко.Дблы натуральные.
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16.06.2020 16:20 Відповісти
Мені сьогодні в око впала новина: "Підприємці наголошують на зустрічі із Зе. Виробництво падає". Скоро на коліна повстають, їй бо
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16.06.2020 16:27 Відповісти
Рік тому одна знайома зелібобка (фоп)верещала,що "тільки за зеленськава, тільки він",там дупу рвала на британський прапор.Зараз сидить,лайна в рота напхала,зла як вовчиця.Ну що, питаю?Як воно паприколу?)
Ні шкода ціх лядей,ані грам. Хай жеруть.
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16.06.2020 18:41 Відповісти
Так, мені теж довелося стикатися з ними, але вони поки що тримають образ, хоч і ображені. Порошенка оббрехали досить професійно, працювали досвідчені люди. І досі працюють виходячи з обвинувачень
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16.06.2020 18:59 Відповісти
Неужели уменьшится количество "свободолюбивых" ботов, которым мешают маски, то бишь намордники и у которых короновирус вообще выдумка.
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16.06.2020 14:53 Відповісти
Дебілов в Україні схоже не поменьшує ніколи !!))
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16.06.2020 14:57 Відповісти
Кстати, а какое наказание у нас возможно за распространение фэйков и кацапской пропаганды в интернете? Насколько я помню,даже самым отмороженным ватникам в открытую призывающих к захвату или разделу Украины "наши" самые гуманные к сепарам суды в мире дают условные сроки.
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16.06.2020 14:56 Відповісти
І компенсацію за моральні збитки !!))
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16.06.2020 14:59 Відповісти
Я в шоке! СБУ сработала работу без видимого "кеша" (схемщики, обнальщики, контрабандисты, нелегальное производство чего-то там и пр.). Или я что-то упустил в связке "ботоферма-кеш" или завтра снег пойдет. А то-то, конечно - молодцы!
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16.06.2020 15:00 Відповісти
То що ..!?
.ПЕСиків в *будку * загнали !?
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16.06.2020 15:01 Відповісти
Список ботом в студию пожалуйста , а так разговор не о чём 🤓🤫👀
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16.06.2020 15:12 Відповісти
Кстати неплохо было бы знать ники ботов и посмотреть за что агитируют кацапские ботофермы. Я думаю нас ждут немало откровений, в частности и среди "патриотов" на цензоре скорее всего окажется немало кацапских троллей.
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16.06.2020 15:28 Відповісти
Ботов
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16.06.2020 15:13 Відповісти
Скоріш за все це були шахраї що повідомляють про щасливий виграш автомобілів або про заблоковані банківські картки ІМХО
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16.06.2020 15:46 Відповісти
Так ось, ти яка - ботоферма Порошенка....
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16.06.2020 15:53 Відповісти
Дожились--птицеферма,молочная ферма...ботоферма: научно технический регресс налицо))))
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16.06.2020 15:56 Відповісти
Не там ищут. Самая большая ботоферма находится у СБУ под носом, по адресу г. Киев, https://kiev.vgorode.ua/reference/pravytelstvo/74453-admynystratsyia-prezydenta-ukrayny ул. Банковая, 11 .
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16.06.2020 15:56 Відповісти
я тоже...
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17.06.2020 08:58 Відповісти
Херня? Я думав, що Мертвечука та Ко пов'язали!
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16.06.2020 16:47 Відповісти
Вони відкриють нову квартиру, ще не час. Десь під кінець літа почнуть "мочити" Порошенко, а не розвалившого все до фундамента всемогутнього і наймідрішого.
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16.06.2020 16:57 Відповісти
Ух порохоботи постраждали
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16.06.2020 21:07 Відповісти
Усі українці в Україні постраждали, а росіянам в Україні чим гірше, тим краще.
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17.06.2020 09:13 Відповісти
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