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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська вчора обстріляли околиці Авдіївки, унаслідок чого поранення у дворі свого будинку зазнала жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС.

"Вчора, 15 червня, увечері збройні формування Російської Федерації з напрямку селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, внаслідок якого було поранено цивільну жінку. Мінно-вибухової травми та сліпого осколкового поранення поперекового відділу спини місцева мешканка зазнала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21:00", - йдеться в повідомленні.

Жінку було доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні, їй було надано медичну допомогу. Стан її здоров’я задовільний.

Також було виявлено пошкодження елементів прибудинкової території, зокрема шиферної огорожі домогосподарства. Українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл чітко вказують на причетність російсько- окупаційних військ до цього злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС 01
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС 02
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС 03
Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС 04

Автор: 

обстріл (28546) поранення (2804) Донбас (22356) Авдіївка (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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звичайний перельот від доунецьких макак
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16.06.2020 15:04 Відповісти
все по протоколу:
1 получили *****.
2 обстреляли жилой район
3 сняли видосик о том как биндеры обстреляли жилой район...

хмм...кого мне это напоминает...

1 през обосрался.
2 украл из бюджета
3 снял видосик о том что во всем виноват порошенко...
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16.06.2020 15:05 Відповісти
Четко и ясно - "Российско-оккупационные войска....". А почему от Зеленского не слышно этой четкости, зато на перспективу канал на Крым собираются продать и потом блеять, что это не мы подали воду агрессору!
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16.06.2020 15:10 Відповісти
Не чутно, бо памперс такого напору не витримає... Та й в очах окупанта він бачить мир... А в його туманному майонезі, що у нього між вухами, війна вже закінчилася...
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16.06.2020 15:16 Відповісти
Козломордый в спам!
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16.06.2020 15:23 Відповісти
 
 