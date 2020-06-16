Найманці РФ обстріляли житлові квартали Авдіївки, місцева мешканка зазнала поранення, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська вчора обстріляли околиці Авдіївки, унаслідок чого поранення у дворі свого будинку зазнала жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС.

"Вчора, 15 червня, увечері збройні формування Російської Федерації з напрямку селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, внаслідок якого було поранено цивільну жінку. Мінно-вибухової травми та сліпого осколкового поранення поперекового відділу спини місцева мешканка зазнала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21:00", - йдеться в повідомленні.

Жінку було доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні, їй було надано медичну допомогу. Стан її здоров’я задовільний.

Також було виявлено пошкодження елементів прибудинкової території, зокрема шиферної огорожі домогосподарства. Українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл чітко вказують на причетність російсько- окупаційних військ до цього злочину.

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