Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами. ВІДЕО+ФОТО

У Білій Церкві поліція оперативно затримала чоловіка, який викинув з вікна 5-річного сина своєї цивільної дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що упродовж дня співмешканці в квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка через виховання дітей жінки. У підсумку хлопчика, який заважав дивитися "господареві" фільм, той викинув прямо у вікно, після чого зник у невідомому напрямку.

Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, які викликали поліцію та медиків. Каретою швидкої допомоги хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

На пошуки кривдника був піднятий по тривозі весь особовий склад місцевого відділу поліції. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції оперативно затримали його на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

З порушником зараз працюють поліцейські. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про правову кваліфікацію.

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