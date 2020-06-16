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Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами. ВІДЕО+ФОТО

У Білій Церкві поліція оперативно затримала чоловіка, який викинув з вікна 5-річного сина своєї цивільної дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що упродовж дня співмешканці в квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка через виховання дітей жінки. У підсумку хлопчика, який заважав дивитися "господареві" фільм, той викинув прямо у вікно, після чого зник у невідомому напрямку.

Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, які викликали поліцію та медиків. Каретою швидкої допомоги хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

На пошуки кривдника був піднятий по тривозі весь особовий склад місцевого відділу поліції. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції оперативно затримали його на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

З порушником зараз працюють поліцейські. Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про правову кваліфікацію.

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Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами 01
Мешканець Білої Церкви викинув з вікна 5-річного пасинка: дитину госпіталізовано з важкими травмами 02

Автор: 

Біла Церква (153) діти (5072) Нацполіція (15182)


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Топ коментарі
+23
спорный момент. Как показывает практика - порохоботы это порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране. А вот зебилы, это тупой бездушный люмпен, прозибающий в нищете и страдающий алкоголизмом. Голосующий на выборах по приколу за клована-малороса. Как думаешь кто из них выкинет ребенка в окно?
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16.06.2020 16:18
+21
В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.


небойсь "скотов" смотрел или "слугу народа"... или концерт 95го...
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16.06.2020 16:10
+9
ты конченый не меньше чем тот ублюдок
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16.06.2020 16:11
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В результате, мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.


небойсь "скотов" смотрел или "слугу народа"... или концерт 95го...
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16.06.2020 16:10 Відповісти
ты конченый не меньше чем тот ублюдок
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16.06.2020 16:11 Відповісти
а чего Павлу Розумкову ниже так же не напишешь?
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16.06.2020 16:16 Відповісти
зелохторат дуже буянить, коли на зебіла наїжджають))
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16.06.2020 16:21 Відповісти
мне на зе абсолютно фиолетово.
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16.06.2020 16:30 Відповісти
если фиолетово - почему сделала замечание только за оскорбление зебилов (хотя там даже не зебилов, а просто быдла, смотрящего сватов и 95 квартал, то есть даже политики нет), но промолчала там, где ниже оскорбили чисто по политическим мотивам порохоботов? значит не фиолетово
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16.06.2020 16:46 Відповісти
нет времени чтоб весь бред читать
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16.06.2020 16:48 Відповісти
У Нади острая нехватка галоперидола в организме, как обычно
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16.06.2020 17:20 Відповісти
спорный момент. Как показывает практика - порохоботы это порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране. А вот зебилы, это тупой бездушный люмпен, прозибающий в нищете и страдающий алкоголизмом. Голосующий на выборах по приколу за клована-малороса. Как думаешь кто из них выкинет ребенка в окно?
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16.06.2020 16:18 Відповісти
Только "порядошные, образованне люди с четкой жизненной позицией и с любовью к своей стране" могут приплести свой проплаченный бред в такую тему.
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17.06.2020 09:38 Відповісти
хозяин смортел "сватов".. так - понятнее?
теперь мужик у зебилов - оправдан, а ребенок записан в "порохоботы"..
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16.06.2020 16:24 Відповісти
Ні. Він дивився, як правильно на піаніно грати. А потім мальчіку в труселях ручкі заламалі і потягли в буцигарню. Там розкажуть, як правильно заправляти пінжак у труси.
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16.06.2020 16:15 Відповісти
Да неважно ,что дыбил и преступник смотрел, да хоть бой Кличка или американский вестерн , важно что вытворил ублюдок ,а скорее там деградация всех взрослых членов семьи+водка
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16.06.2020 18:40 Відповісти
точно. смотрел 5й про потужных скотов и сывочолых бывших слуг народа.
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17.06.2020 04:25 Відповісти
...он ... готовился стать отцом.
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16.06.2020 16:12 Відповісти
не, то типовый зелесос... такой в годах- в годах... в седьмом колене
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16.06.2020 16:20 Відповісти
Зескот, порохоботы расейские сериалы не смотрят и водку не пьют, а если и пьют, то из окон выкидывают кацапсин, а не детей.
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16.06.2020 16:35 Відповісти
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16.06.2020 16:41 Відповісти
а где же была мамаша, пока неравнодушные прохожие обнаруживали ребенка и вызывали скорую?
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16.06.2020 16:15 Відповісти
тоже наверное тв смотрела.. жесть, бедный ребенок
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16.06.2020 21:50 Відповісти
Обстоятельства надо обязательно выяснить - может самооборона?
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16.06.2020 16:18 Відповісти
Сообщения о том, что всякие уроды издеваются над пасынками и падчерицами встречаю в новостях каждый день. Сегодня еще была новость, что в Одесской области отчим падчерицу изнасиловал. Люди живут, как собаки: пьянство (первое место по детскому алкоголизму в мире), садизм над детьми, драки... Но украинские борцы за семейные ценности вслед за российскими собратьями продолжают главной угрозой этим самым семейным ценностям считать почему-то геев.
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16.06.2020 16:19 Відповісти
О, в подтверждение моих слов через несколько минут новость о том, что какой-то пьяный урод ножом ударил двухлетнего сына.
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16.06.2020 16:41 Відповісти
Началось???
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16.06.2020 16:59 Відповісти
Преступления против детей должны караться нещадно!Как и против женщин.Нужно сроки максимальные увеличивать до50лет
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16.06.2020 16:21 Відповісти
50 лет народ должен его кормить, одевать и охранять???
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16.06.2020 17:00 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/16/ 16 июня , 12:39
В Одессе осудили педофила, который насиловал своих пасынка и дочь
https://dumskaya.net/news/v-odesse-osudili-pedofila-kotoryy-nasiloval-svoi-118027/
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16.06.2020 16:37 Відповісти
это секас был по одесськи
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16.06.2020 16:54 Відповісти
Ну этот то точно порохобот, потому что это делал от любви. Зеботы злые, и от злобы только убивают.
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16.06.2020 17:02 Відповісти
Покажіть іпало цього уіпана. Потрібно в ІТТ передаь ЗЕкам, нехй займуться цим куєсосом. Через неділю ве буде ность ліфчик сестри і рейтузи своєї тьотки. Нічого, йому зеки в Києві в СІЗО побиріку продірявлять все. Даже його ложку і тарілку. Срака в пріорітєті. Його вже чекають на КПЗ.А попереду років 12 пекла. Він сам в петлю залізе
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16.06.2020 16:38 Відповісти
 
 