Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала дев'ять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Оперативники карного розшуку Нацполіції затримали групу викрадачів автомобілів преміум-класу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, поліцейські задокументували та припинили діяльність злочинної групи, члени якої минулого і цього року викрадали автомобілі.

"Встановлено, що ролі та функції кожного учасника групи були чітко розподілені. Організатором та співорганізатором групи стали уродженці АР Крим, 47 та 28 років відповідно. Організатор групи – раніше неодноразово судимий. Також встановлено участь у групі шістьох виконавців – уродженців АР Крим, Запоріжжя, Києва та іншої держави", - сказано в повідомленні.

Крім викрадення, учасники групи підробляли або замінювали ідентифікаційні номери складових частин на викрадених автомобілях і реалізовували автомобілі-"двійники", а також вимагали від потерпілих гроші за повернення викраденого автомобіля. Якщо власник відмовлявся - здавали викрадений транспорт на розбирання.

15 червня працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з працівниками Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом прокуратури Офісу Генерального прокурора України, із залученням працівників спеціальних підрозділів КОРД Київської області та поліції особливого призначення Київської, Запорізької та Івано-Франківської областей затримали учасників групи.

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У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлені та вилучені речові докази, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Зокрема – номерні знаки, радіостанції, пристрої для заглушення, інструменти та прибори для злому замків автомобіля, сигналу, детектори поля, кодграбери та інші предмети, а також викрадені транспортні засоби.

Задокументовано дев'ять фактів незаконного заволодіння учасниками групи на території Києва та Київської області автотранспорту категорії "преміум-класу" марки "TOYOTA". Загальна сума матеріальних збитків становить майже 6 млн гривень.

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід трьом зловмисникам: 47-річному організатору - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,5 млн гривень, співорганізатору - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3,5 млн гривень, одному з виконавців - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 400 900 гривень.

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Щодо інших учасників злочинної групи вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство, розпочате за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.





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