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Новини Фото Силовики
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Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала дев'ять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Оперативники карного розшуку Нацполіції затримали групу викрадачів автомобілів преміум-класу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, поліцейські задокументували та припинили діяльність злочинної групи, члени якої минулого і цього року викрадали автомобілі.

"Встановлено, що ролі та функції кожного учасника групи були чітко розподілені. Організатором та співорганізатором групи стали уродженці АР Крим, 47 та 28 років відповідно. Організатор групи – раніше неодноразово судимий. Також встановлено участь у групі шістьох виконавців – уродженців АР Крим, Запоріжжя, Києва та іншої держави", - сказано в повідомленні.

Крім викрадення, учасники групи підробляли або замінювали ідентифікаційні номери складових частин на викрадених автомобілях і реалізовували автомобілі-"двійники", а також вимагали від потерпілих гроші за повернення викраденого автомобіля. Якщо власник відмовлявся - здавали викрадений транспорт на розбирання.

15 червня працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з працівниками Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом прокуратури Офісу Генерального прокурора України, із залученням працівників спеціальних підрозділів КОРД Київської області та поліції особливого призначення Київської, Запорізької та Івано-Франківської областей затримали учасників групи.

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У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлені та вилучені речові докази, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Зокрема – номерні знаки, радіостанції, пристрої для заглушення, інструменти та прибори для злому замків автомобіля, сигналу, детектори поля, кодграбери та інші предмети, а також викрадені транспортні засоби.

Задокументовано дев'ять фактів незаконного заволодіння учасниками групи на території Києва та Київської області автотранспорту категорії "преміум-класу" марки "TOYOTA". Загальна сума матеріальних збитків становить майже 6 млн гривень.

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід трьом зловмисникам: 47-річному організатору - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,5 млн гривень, співорганізатору - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3,5 млн гривень, одному з виконавців - утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 400 900 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо інших учасників злочинної групи вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство, розпочате за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 01

Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 02
Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 03

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Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 04
Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 05
Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 06
Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала девять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн 07

Смотрите: Задержанный в Борисполе "гонщик" оказался разыскиваемым автовором, на счету у которого около 600 угнанных машин, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19502) Київська область (4031) Нацполіція (15182) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+4
Як відрізнити б/у запчастину краденого автомобіля від такої ж, але з автомобіля після, скажімо, аварії? Я, наприклад, не знаю... Може поділитесь секретом?
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16.06.2020 17:36
+2
І також народжений в іншій державі. Давайте здогадаємося яка це держава?
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16.06.2020 17:24
+2
Мабуть якась (дружня) до нас держава.
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16.06.2020 17:26
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І також народжений в іншій державі. Давайте здогадаємося яка це держава?
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16.06.2020 17:24 Відповісти
Кацап
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16.06.2020 18:46 Відповісти
Мабуть якась (дружня) до нас держава.
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16.06.2020 17:26 Відповісти
Соорганизатору залог больше чем организатору, это оперативная комбинация, что бы переругались за первенство?
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16.06.2020 17:28 Відповісти
с каких пор тайота - "элитное авто"?
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16.06.2020 17:31 Відповісти
к тому же прадо и рав-4 )) ладно там авалон или крузак 200й, но даже сам концерн четко выделил "элитные тойоты" под отдельную марку
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16.06.2020 17:40 Відповісти
Элитный бизнесмен не сядет в "элитную" тайоту, уверяю вас.
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16.06.2020 20:28 Відповісти
Да ладно вам,но это же не лайносы , таврии и лады ,а также зарубежное старьё 80-90 и денег они стоят по народным меркам не малых
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16.06.2020 18:17 Відповісти
Алюминий когда то стоил дороже золота, тоже "элитный" металл был.
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16.06.2020 20:23 Відповісти
Воры не виноваты, если бы дебилы не покупали запчасти с краденых авто, то никаких угонов бы не было.
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16.06.2020 17:32 Відповісти
Як відрізнити б/у запчастину краденого автомобіля від такої ж, але з автомобіля після, скажімо, аварії? Я, наприклад, не знаю... Може поділитесь секретом?
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16.06.2020 17:36 Відповісти
Я принципиально б.у. не покупаю и вам советую, берите новые и может угонов станет меньше.
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16.06.2020 18:51 Відповісти
Різниця на порядок (400 грн чи 4000 грн) якось цьому зовсім не сприяє. Стикався, коли скло "глухого" віконця "павутиною" пішло.
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16.06.2020 19:10 Відповісти
Крадене завжди дешево продають.
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16.06.2020 20:43 Відповісти
як і те, що лишилося після аварії... Ціна - не показник.
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16.06.2020 20:48 Відповісти
Когда продают ,что то с краденных авто, то об этом как то не оповещают, все говорят что торгуют запчастями от машин которые гонят с Европы, а так же тех которые выкупленные после дтп, а таких машин так же очень много
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16.06.2020 18:10 Відповісти
Что-то куценькое оснащение полицейского спецназа. Вроде деньги выделяются постоянно, мерседесы регулярно для начальства закупаются, кортежи по 14 авто, а вот для тех, кто на передовой в борьбе со всяким криминальным мусором, почему-то не хватает. Или опять на самообеспечении? Так уже проходили
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16.06.2020 17:36 Відповісти
все шо нажите непосильною працею ... . краще б вони українську еліту викрадали замість авто .
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16.06.2020 17:39 Відповісти
Элитные авто марки Тойота! Прикольно...
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16.06.2020 18:38 Відповісти
Честный человек ничего дороже Дэу позволить не может, значит все что дороже - элитное.
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16.06.2020 19:25 Відповісти
Работать больше не пробовали? А что за авто такое - Дэу?
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16.06.2020 20:10 Відповісти
Воровать, давать взятки, покрывать преступления, в том числе дачу взяток, сюда относится и получение конкурентных преимуществ, через брата, кума свата - это не работать, во всяком случае не честно.
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16.06.2020 20:41 Відповісти
Колоссально !!! Усраться даже можно! Полиция задокументировала аж 9 случаев угона! Слава, Слава
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16.06.2020 19:08 Відповісти
Банда грабила банды, но не заплатила третьей банды, и четвертая банда (получавшая долю от третьей) дала команду задержать первую банду.
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16.06.2020 19:24 Відповісти
 
 