УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 285 12

Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, запобігли замовнеому вбивству приватного підприємця з Донеччини та затримали організатора злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Бахмута через посередника підшуковує виконавців для вбивства місцевого бізнесмена, а також його сім`ї. Мотивом злочину стали гроші. За даними замовника, жертва займається валютно-обмінними операціями та володіє значними сумами готівки і зберігає вдома від 200 до 500 тисяч доларів США.

Життя комерсанта і його рідних зловмисник оцінив у 140 тисяч доларів. 

Правоохоронці здійснили імітацію обстановки катування та вбивства бізнесмена разом із дружиною та сином, після чого замовника повідомили про їх "ліквідацію".

Читайте також: Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона "замовив" чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для підтвердження розправи організатору були надані відповідні постановочні фото. Затримали замовника на конспіративній квартирі.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Чоловік за $140 тис. замовив приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству 01
Чоловік за $140 тис. замовив приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству 02

Автор: 

замовне вбивство (151) СБУ (12829) Донецька область (8491) Бахмут (1560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Заказчика отпустят под личное обязательство, а валютчика почистят конкретно....
показати весь коментар
16.06.2020 18:06
+2
Меняла,менялу-конкурента заказал.Обычная попытка убрать конкурента .Такое у нас в лихие 90-2000 не раз было.
показати весь коментар
16.06.2020 18:04
+1
А Сколько стоит заказать шалаву Поклонскую на ночь?
показати весь коментар
16.06.2020 20:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меняла,менялу-конкурента заказал.Обычная попытка убрать конкурента .Такое у нас в лихие 90-2000 не раз было.
показати весь коментар
16.06.2020 18:04 Відповісти
на втором фото окурок-заказчик---описался что ли ??????
показати весь коментар
16.06.2020 18:42 Відповісти
Заказчика отпустят под личное обязательство, а валютчика почистят конкретно....
показати весь коментар
16.06.2020 18:06 Відповісти
А Труханову можно через мусаров заказывать?
показати весь коментар
16.06.2020 18:09 Відповісти
А Сколько стоит заказать шалаву Поклонскую на ночь?
показати весь коментар
16.06.2020 20:07 Відповісти
Поклонская бесплатно,ее кто хочет берет за так)
показати весь коментар
16.06.2020 20:12 Відповісти
Я являюсь посредником такого дела: есть башляющий клиент и он хочет заказать Гиркина. Заказать на всю ночь с возможным продлением. Спрашивает сколько стоит час проката сраки у Гиркина. Ищу для этого дела субподрядчиков из **********.
показати весь коментар
16.06.2020 20:18 Відповісти
Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.
показати весь коментар
16.06.2020 21:33 Відповісти
140 тысяч?! Да за такие бабосы можно было Эскобара заказать...
показати весь коментар
16.06.2020 22:50 Відповісти
Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству - Цензор.НЕТ 696 https://censor.net/ua/user/401820

Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.
показати весь коментар
17.06.2020 07:39 Відповісти
 
 