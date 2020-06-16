Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, запобігли замовнеому вбивству приватного підприємця з Донеччини та затримали організатора злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Бахмута через посередника підшуковує виконавців для вбивства місцевого бізнесмена, а також його сім`ї. Мотивом злочину стали гроші. За даними замовника, жертва займається валютно-обмінними операціями та володіє значними сумами готівки і зберігає вдома від 200 до 500 тисяч доларів США.

Життя комерсанта і його рідних зловмисник оцінив у 140 тисяч доларів.

Правоохоронці здійснили імітацію обстановки катування та вбивства бізнесмена разом із дружиною та сином, після чого замовника повідомили про їх "ліквідацію".

Читайте також: Підозрюваний у наркоторгівлі житель Херсона "замовив" чоловіка, який заборгував йому гроші, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для підтвердження розправи організатору були надані відповідні постановочні фото. Затримали замовника на конспіративній квартирі.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.



