Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, запобігли замовнеому вбивству приватного підприємця з Донеччини та затримали організатора злочину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Бахмута через посередника підшуковує виконавців для вбивства місцевого бізнесмена, а також його сім`ї. Мотивом злочину стали гроші. За даними замовника, жертва займається валютно-обмінними операціями та володіє значними сумами готівки і зберігає вдома від 200 до 500 тисяч доларів США.
Життя комерсанта і його рідних зловмисник оцінив у 140 тисяч доларів.
Правоохоронці здійснили імітацію обстановки катування та вбивства бізнесмена разом із дружиною та сином, після чого замовника повідомили про їх "ліквідацію".
Для підтвердження розправи організатору були надані відповідні постановочні фото. Затримали замовника на конспіративній квартирі.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
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Мебель самодельная из досок, пол из рубероида. Вы дейстивительно думаете что кто то в своем уме поверит, что у него могло быть 140 штук? Передача денег была? Или пьяные базары с провокатором, и : сдрасти я выполнил заказ, я ничего не заказывал, поздно вы арестованы.