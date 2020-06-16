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Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

До 25 червня мають завершитися роботи з підйому затонулого біля Одеси танкера Delfi.

Про це повідомив у Facebook глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Туристичний сезон в Одесі вже розпочався, однак відповідальні сторони так і не прибрали танкер Delfi з міського пляжу. Саме судновласник та Адміністрація морських портів України мають необхідні повноваження для цього, але дати ліквідації затонулого об'єкта постійно переносяться", - зазначається в повідомленні.

На черговій нараді минулого тижня Куций доручив підготувати остаточний план підйому судна, встановити строк закінчення робіт з ліквідації і підрахувати розмір збитків, завданих навколишньому середовищу.

За словами Куцого, цього тижня отримали план робіт з підйому Delfi.

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"Протягом останніх двох тижнів судно обстежували водолази, збираючи дані про стан корпусу Delfi. Результати – невтішні. Значну частину судна затопило водою та наповнило піском. На жаль, потужностей буксирів не вистачить для того, аби одразу зняти з місця танкер", - підкреслив глава ОДА.

За його словами, судновласник запропонував підняття Delfi за допомогою повітряних балонів.

"Їх мають розмістити в пустотах судна. Вони забезпечать плавучість танкеру, після цього буксири транспортують його до порту. Строк завершення робіт спливає наступного тижня – 25.06.2020. Після цієї дати АМПУ має самостійно розпочати ліквідаційні роботи. Прошу міністра інфраструктури Владислава Криклія взяти це на особистий контроль. Закликаю всіх учасників процесу дотримуватися домовленостей та, нарешті, звільнити пляж Одеси від небезпечного об'єкта", - подчеркнул Куцый.

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Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций 01
Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций 02
Топографічна карта узбережжя.
Дно піщано-кам'янисте з великою кількістю окремо розташованих каменів різного розміру і
великим підводним кам'яним пасмом.

Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций 03
Носова частина судна - на глибині 3,5-3,9 метра. Середня частина судна - 4,5 - 4,7 метра.
Кормова частина - 2,8 - 4,1 метра.

Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций 04

Читайте також: Забруднення узбережжя біля Одеси після витоку дизпалива з аварійного танкера Delfi ліквідували, - АМПУ. ФОТО

Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

Автор: 

Одеса (5461) танкер (333) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+4
для чого, там через рік туристи будуть рвати мідію , а в трюмах ловити садочками криветку))))))))
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16.06.2020 19:21
+3
Дождались когда его песком затянет. Сами себе создали проблему и теперь с успехом пытаются ее преодАлЄть... Ну как в совке, мля... Та, хуже наверное...
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16.06.2020 19:23
+2
Нужно вызвать спецов из ЛНР...
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16.06.2020 21:03
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Его будут поднимать . Зачем ?
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16.06.2020 19:01 Відповісти
Прибрати його треба, бо забруднює воду і заважає.
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16.06.2020 19:05 Відповісти
Тібє ніпанять.
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16.06.2020 19:06 Відповісти
для чого, там через рік туристи будуть рвати мідію , а в трюмах ловити садочками криветку))))))))
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16.06.2020 19:21 Відповісти
Дождались когда его песком затянет. Сами себе создали проблему и теперь с успехом пытаются ее преодАлЄть... Ну как в совке, мля... Та, хуже наверное...
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16.06.2020 19:23 Відповісти
а порезать на металлолом ?
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16.06.2020 19:29 Відповісти
Нужно вызвать спецов из ЛНР...
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16.06.2020 21:03 Відповісти
та не... ну их...
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16.06.2020 21:07 Відповісти
спєци з ЛНР ще всі каналізаційні люки та проводи по дорозі позбирає - так що може не треба?
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17.06.2020 12:35 Відповісти
Так можно еще лет 5 подождать и потом его и откапывать уже можно будет....чего уж тут.
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16.06.2020 20:11 Відповісти
Куцый придурок. Вот скажите, зачем вообще нужен губернатор? Чтобы констатировать факты? У него власть зачем, только для схем и воровства? Когда это корыто месяц болталось под Одессой, принудительно поставить его в порт хотя бы во время шторма кто должен был?
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17.06.2020 09:43 Відповісти
Це ж знахідка для дайверів мабуть - треба гроші за це брати!
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17.06.2020 12:34 Відповісти
 
 