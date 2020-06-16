Затонулий біля Одеси танкер Delfi дуже затопило водою і наповнило піском, його підніматимуть за допомогою повітряних балонів, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

До 25 червня мають завершитися роботи з підйому затонулого біля Одеси танкера Delfi.

Про це повідомив у Facebook глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Туристичний сезон в Одесі вже розпочався, однак відповідальні сторони так і не прибрали танкер Delfi з міського пляжу. Саме судновласник та Адміністрація морських портів України мають необхідні повноваження для цього, але дати ліквідації затонулого об'єкта постійно переносяться", - зазначається в повідомленні.

На черговій нараді минулого тижня Куций доручив підготувати остаточний план підйому судна, встановити строк закінчення робіт з ліквідації і підрахувати розмір збитків, завданих навколишньому середовищу.

За словами Куцого, цього тижня отримали план робіт з підйому Delfi.

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"Протягом останніх двох тижнів судно обстежували водолази, збираючи дані про стан корпусу Delfi. Результати – невтішні. Значну частину судна затопило водою та наповнило піском. На жаль, потужностей буксирів не вистачить для того, аби одразу зняти з місця танкер", - підкреслив глава ОДА.

За його словами, судновласник запропонував підняття Delfi за допомогою повітряних балонів.

"Їх мають розмістити в пустотах судна. Вони забезпечать плавучість танкеру, після цього буксири транспортують його до порту. Строк завершення робіт спливає наступного тижня – 25.06.2020. Після цієї дати АМПУ має самостійно розпочати ліквідаційні роботи. Прошу міністра інфраструктури Владислава Криклія взяти це на особистий контроль. Закликаю всіх учасників процесу дотримуватися домовленостей та, нарешті, звільнити пляж Одеси від небезпечного об'єкта", - подчеркнул Куцый.

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Топографічна карта узбережжя.

Дно піщано-кам'янисте з великою кількістю окремо розташованих каменів різного розміру і

великим підводним кам'яним пасмом.



Носова частина судна - на глибині 3,5-3,9 метра. Середня частина судна - 4,5 - 4,7 метра.

Кормова частина - 2,8 - 4,1 метра.

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Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.