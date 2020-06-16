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Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Найголовніше питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наміри заарештувати Порошенка - це велика ганьба для Зеленського, - Аслунд

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Всі реформи вже були...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акції в підтримку Стерненка поліція побила активіста ногами. ФОТОфакт

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дежавю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Новіков: Влада планує заарештувати Порошенка

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

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Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зе!булава

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Зоряні війни"

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Переплавка мізків по-путінськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук задекларував частку в телеканалах "1+1" і "2+2", якою раніше володів Суркіс. ДОКУМЕНТ

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Медведчук Віктор (1707) політика (4420) путін володимир (23838) фотожаба (13879) Шойгу Сергій (627) 1+1 (171)


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Топ коментарі
+75
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5134
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17.06.2020 00:10
+67
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4084
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16.06.2020 23:39
+60
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 478Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8769
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17.06.2020 00:28
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Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5725
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16.06.2020 23:36 Відповісти
из дворников квартала95 - в министры!
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8680
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16.06.2020 23:43 Відповісти
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 754
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16.06.2020 23:44 Відповісти
"ноые морды" друзей путина, назначенные шмарклей:
Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
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16.06.2020 23:49 Відповісти
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7994
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17.06.2020 08:48 Відповісти
А зелохторату відповідна команда...
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1601
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16.06.2020 23:56 Відповісти
Ты уже рад, руснявое?
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17.06.2020 00:20 Відповісти
А если ,,порохоботы,, не пойдут по твоим местам обитания и питания???
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17.06.2020 02:03 Відповісти
А ты жри манну небесную от зели и радуйся молча.😛
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17.06.2020 00:21 Відповісти
Зе!булова, переплавка мозгов по-путински, самый главный вопрос Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4084
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16.06.2020 23:39 Відповісти
лахта, у тебя снова впн отклеился.. ты то под США, то под Украиной выползаешь из-за поребрика - покавкать ..
ползи к киле азирову - он тебя на антимайдан позвал..
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17.06.2020 02:01 Відповісти
Вы смотрите, Майдана еще не было, а Антимайдан уже собирают Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937
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17.06.2020 00:08 Відповісти
кіля-майдаун
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17.06.2020 00:24 Відповісти
😃
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17.06.2020 09:03 Відповісти
Киля-бимба у вагiни смотрит педошарика? Достойная компания для кунцкамеры.
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17.06.2020 02:06 Відповісти
Приходи, тебя ждёт "тёплая" встреча с лопатой.
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17.06.2020 06:47 Відповісти
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5134
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17.06.2020 00:10 Відповісти
* "как будто сказка какая-то"...
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17.06.2020 00:31 Відповісти
Знов всіх підкупив. Всьо пропало. Шо вони курять? Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 551 Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5375
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17.06.2020 00:15 Відповісти
та вони з того коксу й не злазили
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17.06.2020 00:23 Відповісти
Осел обосрался? Опять? Как всегда?
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17.06.2020 02:08 Відповісти
Зеніт-Циклон-Днепр - радіти смерті одного з батьків-навіть найзапеклішого оппонента : ницо й підло! Хоча для чого я це пишу- такій істоті як ти-не дійде ніколи!
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17.06.2020 00:25 Відповісти
Та то фашист дурноватий! Цей чувак хворий психічно!
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17.06.2020 01:03 Відповісти
Он просто кацап-ходячая антиреклама,,узкого мира,,
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17.06.2020 02:11 Відповісти
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 478Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8769
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17.06.2020 00:28 Відповісти
Пусть зебилу вернется сторицей. По тупости или по злому умыслу-уже пох
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17.06.2020 02:12 Відповісти
Такими темпами суды будут "завалены" подобными исками и будет паралич судебной системы, она и так на грани инсульта.
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17.06.2020 06:51 Відповісти
"Он в эфире программы начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком". Также Поярков позволил себе грубости в отношении отца президента Украины и назвал его "тупым".
Стоит отметить, что это не первая конфликтная ситуация у Сергея Пояркова и Владимира Зеленского. Ранее он назвал президента "брехливым тупорылым ********" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и добровольцам в Золотом Луганской области на "ты".
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17.06.2020 13:42 Відповісти
Ах какие же у нас талантливые люди. Фотожабы класс.
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17.06.2020 01:43 Відповісти
"Порадовал" список уволившихся с Г+Г (говнюк + говнюки).
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17.06.2020 09:58 Відповісти
Ото ще резидент Кремля і НАДІЯ КАЦАПІВ:
Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2877
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18.06.2020 12:11 Відповісти
Символ журналістської проституції Г+Г

Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5676
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18.06.2020 12:15 Відповісти
 
 