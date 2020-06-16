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Зе!булава, переплавка мізків по-путінськи, найголовніше питання президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Дежавю
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Зе!булава
"Зоряні війни"
Переплавка мізків по-путінськи
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Адвокат Овоща, за по совместительству зам главы ДБР, Бабиков, допрашивая Порошенко как свидетеля, по делу о гос измене Яныка:
"Почему вы не учли мнение жителей Крыма, которые категорически не поддерживали МАЙДАН И АНТИКОНСТИТУЦИОННУЮ СМЕНУ ВЛАСТИ".
ползи к киле азирову - он тебя на антимайдан позвал..
Стоит отметить, что это не первая конфликтная ситуация у Сергея Пояркова и Владимира Зеленского. Ранее он назвал президента "брехливым тупорылым ********" из-за того, что Зеленский обратился к Нацкорпусу и добровольцам в Золотом Луганской области на "ты".