На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць. ФОТОрепортаж

Увечері у вівторок, 16 червня, руйнівна гроза накрила Закарпатську область: потоки води зруйнували міст у селі Лубня, а в Ужгороді підтопило кілька приватних будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров повідомив у Фейсбуці, що паводок зніс міст на автодорозі, що веде до пункту пропуску Лубня-Волосате на кордоні з Польщею.

За його словами, в Ужгороді під час грози затопило Козацьку, Донську, Прикордонну, Радванську вулиці. Під залізничним мостовим переїздом на вулиці Анкудінова утворилося озеро, в якому "потонув" автомобіль.

В обласній ДСНС зазначили, що на вулиці Донській підтопило два домогосподарства. За попередніми даними, постраждалих внаслідок стихії немає.







