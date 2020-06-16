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На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць. ФОТОрепортаж

Увечері у вівторок, 16 червня, руйнівна гроза накрила Закарпатську область: потоки води зруйнували міст у селі Лубня, а в Ужгороді підтопило кілька приватних будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров повідомив у Фейсбуці, що паводок зніс міст на автодорозі, що веде до пункту пропуску Лубня-Волосате на кордоні з Польщею.

За його словами, в Ужгороді під час грози затопило Козацьку, Донську, Прикордонну, Радванську вулиці. Під залізничним мостовим переїздом на вулиці Анкудінова утворилося озеро, в якому "потонув" автомобіль.

В обласній ДСНС зазначили, що на вулиці Донській підтопило два домогосподарства. За попередніми даними, постраждалих внаслідок стихії немає.

На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць 01
На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць 02
На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць 03
На Закарпатті сильний дощ зруйнував міст, в Ужгороді затопило кілька вулиць 04

Автор: 

дощі (108) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+13
Як би це не звучало але вирубані ліси Карпат та і волинські які винещені ради бурштину даються знати.
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16.06.2020 23:51
+2
Дякуючи лісорубам і мудрій політиці керманичів зараз пеньки не зупиняють воду і вона вся за декілька годин зливається з гір. В цей час можна поседити на даху і помилуватись лисими Карпатами і пропливаючими мостовими спорудами.
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17.06.2020 06:30
+1
Неолібералізм, який пропонує безконтрольне споживацтво сапієнсом гнати в заший, а товари потрібно робити якісні, а не такі в яких вбухали ресурси Землі і викинули на смітник : авто через 5 років, приймач через півроку, а світлодіодну лампу через три місяці.
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17.06.2020 09:47
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Як би це не звучало але вирубані ліси Карпат та і волинські які винещені ради бурштину даються знати.
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16.06.2020 23:51 Відповісти
Чушь.
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17.06.2020 00:00 Відповісти
Чушь.
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17.06.2020 00:34 Відповісти
Вирубка лісів змінює клімат.
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17.06.2020 01:00 Відповісти
сам факт існування людства змінює клімат... пропозиції?
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17.06.2020 03:40 Відповісти
Неолібералізм, який пропонує безконтрольне споживацтво сапієнсом гнати в заший, а товари потрібно робити якісні, а не такі в яких вбухали ресурси Землі і викинули на смітник : авто через 5 років, приймач через півроку, а світлодіодну лампу через три місяці.
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17.06.2020 09:47 Відповісти
Враждебная погода! Тварь! Это возмутительно!
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17.06.2020 00:53 Відповісти
Дякуючи лісорубам і мудрій політиці керманичів зараз пеньки не зупиняють воду і вона вся за декілька годин зливається з гір. В цей час можна поседити на даху і помилуватись лисими Карпатами і пропливаючими мостовими спорудами.
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17.06.2020 06:30 Відповісти
Интересно..Венгрия даст денег на ремонт моста для "своих" граждан...или только свои паспорта и язык насаждает?!
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17.06.2020 10:11 Відповісти
 
 