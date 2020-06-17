За добу на Буковині захворіли на коронавірус 70 осіб, загалом - 4089. У лікарнях області зайнято 43,6% ліжок, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

16 червня коронавірус підтвердили у 70 буковинців. Загалом в області заразилися 4089 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію озвучив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

"На Буковині 16 червня офіційно підтверджено ще 70 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4089 осіб. Лабораторний центр сьогодні дослідив 584 зразки. 63 буковинці сьогодні побороли COVID-19, вони отримали негативний результат тестів. Для потреб хворих на коронавірус у медичних закладах Чернівецької області відведено 3304 ліжка. Наразі 43,6% з них заповнено. Подробиці – в інфографіці", - розповів Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У співробітника РНБО виявлено коронавірус, відомство переходить в онлайн-режим роботи, - Данілов



