Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева. ФОТО
У мережі з'явилися фото відбування покарання засудженої за смертельний наїзд на 6 людей у Харкові Олени Зайцевої.
Олену Зайцеву, засуджену до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП в Харкові, сфотографували, коли вона засмагала в Покровському виправному центрі № 79 в Дніпропетровській області. Її фото опублікувала Олександра Загранична, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
"На фото вбивця Зайцева та ще одна мажорка на ім'я Валя. Ось так відбувають покарання ті, у кого є гроші, і ті, у кого немає грошей", – написала Загранична.
Олена Зайцева загоряє в Покровському виправному центрі
Загранична опублікувала фото не тільки, імовірно, Зайцевої, а й інших засуджених жінок, які в цей час працюють.
Засуджені в ПВЦ №79
Достовірність цих фото підтвердила начальниця Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк.
Вона повідомила, що фотографії дійсно зроблені в ПВЦ №79 в Дніпропетровській області, і пояснила, чому таке стало можливим.
"Фотографії справді зроблені іншими засудженими, але про жодні поблажки для Зайцевої мови немає. Для розуміння: вона перебуває в секторі, де відбувають покарання жінки, які засуджені за злочини з необережності – до позбавлення волі. Вони повністю ізольовані від інших засуджених (до обмеження волі. – Ред.). Усього в секторі, разом із Зайцевою, їх шестеро", – розповіла Мицюк.
За її словами, ця категорія засуджених не має права вільно пересуватися по території установи - це законодавчо заборонено.
"Вони постійно перебувають тільки в секторі, у них свій маленький прогулянковий дворик. Не можуть мати при собі мобільні, а телефонні переговори дозволені тільки в черговій частині, під наглядом адміністрації", – додала начальниця виправного центру.
Водночас у засуджених до обмеження волі жінок більше "можливостей". Вони мають при собі мобільні телефони, вільно пересуваються територією виправного центру й навіть виїжджають у місто за покупками.
Інна Мицюк розповіла ще про одну відмінність у відбуванні покарання цих двох категорій.
"Згідно із законом засуджені до обмеження волі зобов'язані працювати, тому що вони тим самим забезпечують своє утримання в установі. А ось ті, хто відбуває покарання позбавлення волі, цього робити не зобов'язані. Однак п'ять жінок виявили бажання працювати, серед них і Зайцева", – розповіла начальниця виправцентру.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.
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А про Дронова що мовчите, що баба за кермом визиває більше емоцій ніж дебіл який рванув на жовтий сигнал світлофора?
В общем, девушка сидит как может - не отлынивая.
за что это мне, почему я, где справедливость ?