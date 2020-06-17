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Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева. ФОТО

У мережі з'явилися фото відбування покарання засудженої за смертельний наїзд на 6 людей у Харкові Олени Зайцевої.

Олену Зайцеву, засуджену до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП в Харкові, сфотографували, коли вона засмагала в Покровському виправному центрі № 79 в Дніпропетровській області. Її фото опублікувала Олександра Загранична, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"На фото вбивця Зайцева та ще одна мажорка на ім'я Валя. Ось так відбувають покарання ті, у кого є гроші, і ті, у кого немає грошей", – написала Загранична.

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Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева 01

Олена Зайцева загоряє в Покровському виправному центрі

Загранична опублікувала фото не тільки, імовірно, Зайцевої, а й інших засуджених жінок, які в цей час працюють.

Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева 02

Засуджені в ПВЦ №79

Достовірність цих фото підтвердила начальниця Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк.

Вона повідомила, що фотографії дійсно зроблені в ПВЦ №79 в Дніпропетровській області, і пояснила, чому таке стало можливим.

"Фотографії справді зроблені іншими засудженими, але про жодні поблажки для Зайцевої мови немає. Для розуміння: вона перебуває в секторі, де відбувають покарання жінки, які засуджені за злочини з необережності – до позбавлення волі. Вони повністю ізольовані від інших засуджених (до обмеження волі. – Ред.). Усього в секторі, разом із Зайцевою, їх шестеро", – розповіла Мицюк.

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За її словами, ця категорія засуджених не має права вільно пересуватися по території установи - це законодавчо заборонено.

"Вони постійно перебувають тільки в секторі, у них свій маленький прогулянковий дворик. Не можуть мати при собі мобільні, а телефонні переговори дозволені тільки в черговій частині, під наглядом адміністрації", – додала начальниця виправного центру.

Водночас у засуджених до обмеження волі жінок більше "можливостей". Вони мають при собі мобільні телефони, вільно пересуваються територією виправного центру й навіть виїжджають у місто за покупками.

Інна Мицюк розповіла ще про одну відмінність у відбуванні покарання цих двох категорій.

"Згідно із законом засуджені до обмеження волі зобов'язані працювати, тому що вони тим самим забезпечують своє утримання в установі. А ось ті, хто відбуває покарання позбавлення волі, цього робити не зобов'язані. Однак п'ять жінок виявили бажання працювати, серед них і Зайцева", – розповіла начальниця виправцентру.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Автор: 

ДТП (4468) Зайцева Олена (94) колонія (255) мажори (96)


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Топ коментарі
+62
Убить шесть человек-это "преступление по неосторожности",законспектируйте
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17.06.2020 08:58
+60
потерпи, бедненькая, ещё чуток: скоро малюськин платные тюрьмы введёт и тебе страдать будет не так горько
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17.06.2020 08:57
+55
б*же, если читать разъяснения этой директорши, то можно неплохо похавать(лапша с ушей аж просто падает)

типо никто не знает что если при бабле, то будешь сидеть как в той серии Маски-шоу в зоне.
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17.06.2020 08:57
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Що ви приклепались до той Зайцевої - вона в же в тюрязі, що ще.
А про Дронова що мовчите, що баба за кермом визиває більше емоцій ніж дебіл який рванув на жовтий сигнал світлофора?
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17.06.2020 14:05 Відповісти
А фитнес-тренеров, стриптизеров и жрачку из ресторана они заказывать могут?
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17.06.2020 14:26 Відповісти
Загорание без бассейна рядом можно смело назвать нечеловеческими пытками,год таких зверских солнечных ванн можно смело приравнивать к десяти строгого режима.
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17.06.2020 14:37 Відповісти
Там есть бассейн:
Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева - Цензор.НЕТ 8898
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17.06.2020 14:41 Відповісти
Это туалет.
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17.06.2020 16:19 Відповісти
ну тай нах таке правосудіє . начальника кічі на зону
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Пусть побольше загорает.... До черноты....Господь воздаст этой мрази.... Рак кожи, безрезультатное лечение и .....в землю...Гореть в Аду...
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17.06.2020 15:37 Відповісти
Охранник концлагеря Демьянюк дожил до 90 лет. Безо всякого рака кожи ...
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17.06.2020 15:44 Відповісти
Зайцева честно загорает, не изображает больную, как Тимошенко в коляске на каблуках.
В общем, девушка сидит как может - не отлынивая.
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17.06.2020 16:16 Відповісти
шесть смертей!!!!бычку реально нужно утилизировать
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17.06.2020 19:21 Відповісти
Когда пойдут проблемы по жизни, которые деньгами не решаются, она будет вопить:
за что это мне, почему я, где справедливость ?
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17.06.2020 22:22 Відповісти
давно пора уже жёлтый сигнал светофора отправить в прошлое.птому как на дорогах либо дальтоники либо пофигисты такие как зайцева.
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17.06.2020 19:36 Відповісти
человек, совершивший подобное преступление, как Зайцева, но искренне раскаивающийся в нём, так вести себя не будет. человекообразное существо, которому абсолютно похер, что оно совершило по отношению к "черни", и для комфортного пребывания которого её папа/мама регулярно "засылают бабло" руководству колонии за всякие ништяки для этой сучки, которая со своей сокамерницей-"падрушкой" загорает в тюремном дворике, лежа на шезлонге, хотя на прогулке, по-идее, должна ходить кругами, заложив руки за спину, никакого раскаяние не испытывает и не испытает. уверен, что сейчас идёт интернсиваная работа по тому, чтобы скостить срок за "примерное поведение" (подать на УДО через какое-то время), потому у меня такой вопрос: неужели те, у кого эта ******* убила их родных/близки/знакомых не могут "скинуться", чтобы существенно осложнить этой падле пребывание в камере? "ночной мир" (криминальники) не чужды справедливости, и "понятия" для них святы. а руки у них такие длинные, что эти две "гусеницы" сразу перестанут загорать и быстро перейдут в "подшконочные твари". так что - тут решение за родственниками убитых и раненых...
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17.06.2020 19:55 Відповісти
ещё добавлю, хоть рискну нарваться на осуждение "защитников животных" (а эту Зайцеву кроме как к животным причислить не могу, вспоминая обильные сопли, которые эта амеба развешивала в суде, чтобы разжалобить судей и уменьшить себе срок, хотя в душе, уверен, она цинично хохотала над "плебсом"), что предложив "скинуться" родственникам убитых/раненных/покалеченных за соответствующее "осложнение комфортного существования", а, значит, возмездие, этому "существу женского пола", считал/считаю/буду считать, что библейское правило "мне отмщение, и аз воздам" или подход к подобным "мажоркам", как это делал его преподобие судья Чарльз Линч (известный в юриспруденции "суд Линча") - в условиях таких/или подобных случаю с Зайцевой, наиболее справедлив в обстановке, когда "бабло" заменяет собой закон/справедливость/адекватное наказание в современной Украине
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17.06.2020 20:19 Відповісти
Дронов интересно как отбывает? Чувачок просто на желтый покатился....
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17.06.2020 23:19 Відповісти
Чому Зеля не засмагає?
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18.06.2020 00:46 Відповісти
так это же VIP от Малюськи... сейчас так можно - плати и бери от жизни все))
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18.06.2020 01:31 Відповісти
Не забывайте: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:05 Відповісти
Ну если в деньгах не нуждается, то разве там кого-то заставляют работать? На долго её так не хватит. Если не за деньгами, то от скуки на работу проситься будет.
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19.06.2020 14:50 Відповісти
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