УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8028 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 366 15

СБУ викрила керівництво ДП "Електроважмаш" в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівництво ДП "Завод "Електроважмаш" на постачанні продукції в країну-агресор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували, що посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили у російських рублях.

За висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 мільйонів гривень.

Дивіться також: СБУ припинила роботу великої мережі ботоферм із кураторами з РФ. ФОТОрепортаж

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків у приміщенні ДП "Завод "Електроважмаш" правоохоронці провели обшук та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність керівництва підприємства.

СБУ викрила керівництво ДП Електроважмаш в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн 01
СБУ викрила керівництво ДП Електроважмаш в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн 02
СБУ викрила керівництво ДП Електроважмаш в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн 03
СБУ викрила керівництво ДП Електроважмаш в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн 04

Наразі двом топ-менеджерам заводу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Одному за ч. 2 ст. 367, другому за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Укрзалізниці" неефективно бореться з корупцією, - СБУ

Автор: 

росія (65244) СБУ (12829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Не удивительно. гос пр-тие всегда убыточно и хитросделанно

На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
показати весь коментар
17.06.2020 09:56
+8
А куда смотрели пограничники и таможня ( ведомство Авакова ?)
показати весь коментар
17.06.2020 09:56
+6
Ермак должности в руководстве госпредприятий продаёт. то в Антонове, то в Тяжмаше. процесс идёт полным ходом.
показати весь коментар
17.06.2020 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермак должности в руководстве госпредприятий продаёт. то в Антонове, то в Тяжмаше. процесс идёт полным ходом.
показати весь коментар
17.06.2020 09:55 Відповісти
А куда смотрели пограничники и таможня ( ведомство Авакова ?)
показати весь коментар
17.06.2020 09:56 Відповісти
В течение 2019-2020 годов они заключили ряд заведомо убыточных сделок, согласно которым агрегаты и запчасти поступали крупнейшему производителю маневровых и магистральных тепловозов в РФ.
ТО ЕСТЬ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ ПЕРЕСЕКАЛ ТОВАР - а пограничники молчали ?
показати весь коментар
17.06.2020 09:58 Відповісти
Идет товар по такойто цене, откуда там погранцы знают ниже себестоимости или нет? Вообще все условно с этой себестоимостью на такой специфический товар, посмотрим как там в суде еще это докажут..
показати весь коментар
17.06.2020 10:06 Відповісти
Я ВООБЩЕ-ТО о торговле с оккупантом
показати весь коментар
17.06.2020 10:11 Відповісти
Эти службы работают на основании законов. Есть закон о полном запрете торговли с оккупантом? Нет! Есть закон с перечнем о запрете вывоза таких то товаров? Нет! Тогда и претензии к погранцам беспочвенны.
показати весь коментар
17.06.2020 10:33 Відповісти
Дивились, щоб їм в кишені положили.
показати весь коментар
17.06.2020 10:27 Відповісти
Не удивительно. гос пр-тие всегда убыточно и хитросделанно

На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
показати весь коментар
17.06.2020 09:56 Відповісти
Ну не совсем так. Там другая модель через фонды, акционеров, набсоветы, лоббизм. Так еще потому что в США даже по закону через некоторое время технологии разработанные по гос. заказу раскрываются/продаются/передаются частнику. И еще главное что в США бизнесмен заработавший деньги не планирует уехать жить в другую страну, детей отправить зарубеж учится и т.д.. США самодостаточны, все для граждан есть - деньги, возможности, места для жизни с выбором окружения и климата, медицина, безопасность, судебная система на защите прав и свобод.
показати весь коментар
17.06.2020 10:24 Відповісти
а не 1 сотона?
вот я открою фирму по выпуску хвостовиков к самолетам и могу выиграть контракт с НАСА, например.(ну или к ракетам, или не хвостовиков, а обшивки)
Вот это и есть рынок. а в гос. предприятиях как? - Вася, не стучи так быстро по болту, ибо скажут что мы опередили норму производства и дадут новый "план"
че тут спорить то?
А то что бизнесмен(или бизнесафроамериканец) не планирует уехать - так ему удобно по части .... бизнеса жить там где работает(а если уезжает, то все регулируется контрактами, допустим он типо носитель. секретов - все же описано что и как он может и что грозит за утечку технологий)
показати весь коментар
17.06.2020 10:33 Відповісти
В основном бздюшку там какуюто выиграете если вы не из Америки. А в остальном протекционизм своего и своих очень большой. И частные корпорации ведут себя правильно защищая интересы США.
Про выезд бизнесменов я не столько даже о выезде человека сколько о деньгах. Зачем у нас частнику (Ахметову например) давать возможность заработать из бюджета деньги если он их выводиет в офшор, часть переправит в английский инвестиционный фонд чтобы получить защиту английского правосудия, и жить будет во Франции. В США кстати для тех кто уж совсем по каким то причинам не может/ не хочет налоги заплатить есть свои офшорные зоны, чтобы зарубеж даже не смотрели. Деньги бизнесмена зарабатывающего в США останутся в США.
показати весь коментар
17.06.2020 10:59 Відповісти
Госпредприятия рассадник коррупции.
показати весь коментар
17.06.2020 10:33 Відповісти
Ну, і хто сів або сяде? Хто відшкодує збитки у 5-ти кратному розмірі? Баканов бере приклад з Луценка - 1500 кримінальних справ ні одного в суді, чи розвалені.
показати весь коментар
17.06.2020 11:20 Відповісти
Торговля на крови!
показати весь коментар
17.06.2020 11:28 Відповісти
 
 