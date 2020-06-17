СБУ викрила керівництво ДП "Електроважмаш" в збиткових поставках продукції в РФ: збитки перевищують 15 млн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила керівництво ДП "Завод "Електроважмаш" на постачанні продукції в країну-агресор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
У ході досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували, що посадовці заводу під виглядом контракту з європейською комерційною структурою транспортували продукцію до РФ. Протягом 2019-2020 років вони уклали низку завідомо збиткових угод, згідно з якими агрегати та запчастини надходили найбільшому виробнику маневрових та магістральних тепловозів у РФ. Розрахунки в оборудці проводили у російських рублях.
За висновками експертів, продаж продукції за цінами, що нижчі від собівартості, завдав держпідприємству збитки на суму понад 15 мільйонів гривень.
На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харків у приміщенні ДП "Завод "Електроважмаш" правоохоронці провели обшук та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність керівництва підприємства.
Наразі двом топ-менеджерам заводу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Одному за ч. 2 ст. 367, другому за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.
Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3.
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ТО ЕСТЬ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ ПЕРЕСЕКАЛ ТОВАР - а пограничники молчали ?
На трамщине частники строят АПЛ, авианосцы, ядерные МБР, Ф-22 и 35, спутники делают, катера, танки, пушки, электронику и все прочее. И никто не жалуется и всем выгодно.
вот я открою фирму по выпуску хвостовиков к самолетам и могу выиграть контракт с НАСА, например.(ну или к ракетам, или не хвостовиков, а обшивки)
Вот это и есть рынок. а в гос. предприятиях как? - Вася, не стучи так быстро по болту, ибо скажут что мы опередили норму производства и дадут новый "план"
че тут спорить то?
А то что бизнесмен(или бизнесафроамериканец) не планирует уехать - так ему удобно по части .... бизнеса жить там где работает(а если уезжает, то все регулируется контрактами, допустим он типо носитель. секретов - все же описано что и как он может и что грозит за утечку технологий)
Про выезд бизнесменов я не столько даже о выезде человека сколько о деньгах. Зачем у нас частнику (Ахметову например) давать возможность заработать из бюджета деньги если он их выводиет в офшор, часть переправит в английский инвестиционный фонд чтобы получить защиту английского правосудия, и жить будет во Франции. В США кстати для тех кто уж совсем по каким то причинам не может/ не хочет налоги заплатить есть свои офшорные зоны, чтобы зарубеж даже не смотрели. Деньги бизнесмена зарабатывающего в США останутся в США.