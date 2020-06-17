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Ліквідатора "Київського радіозаводу", розшукуваного за збитки державі на суму понад 45,6 млн, затримано в Києві. ФОТО

У Києві затримано колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу", який тривалий час перебував у розшуку за підозрою в незаконному продажі майна підприємства і зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, упродовж 2016 року арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП "ВО "Київський радіозавод", здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, які належали держпідприємству за ціною, заниженою у 5, а подекуди в 10 разів, завдавши збитків державі на суму понад 45,6 млн грн. Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості у сумі 2,7 млн грн, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств.

Після повідомлення про підозру колишній ліквідатор радіозаводу переховувався від правоохоронних органів, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

Ліквідатора Київського радіозаводу, розшукуваного за збитки державі на суму понад 45,6 млн, затримано в Києві 01

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Оболонський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. З огляду на те, що прокурор у суді просив взяти колишнього ліквідатора під варту, зазначене рішення буде оскаржено.

Крім того, наразі у судовому порядку вирішується питання про визнання недійсними результатів публічних торгів та договорів купівлі-продажу приміщень "Київського радіозаводу" з метою повернення їх у державну власність. На майно, яке незаконно реалізовано ліквідатором, накладено арешт.

Автор: 

Київ (19502) корупція (4683) Офіс Генпрокурора (3252)


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Топ коментарі
+14
Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 8337
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17.06.2020 11:16
+7
Поделится и отпустят,суку.
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17.06.2020 11:19
+6
ЗЄ-ко *****, будуть в нього досвід переймати, по ліквідації України.
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17.06.2020 11:17
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Ликвидатор "Киевского радиозавода", разыскиваемый за ущерб государству на сумму свыше 45,6 млн, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 8337
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17.06.2020 11:16 Відповісти
ЗЄ-ко *****, будуть в нього досвід переймати, по ліквідації України.
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17.06.2020 11:17 Відповісти
Не надо язвить, ликвидация началась гораздо раньше и Вы об этом хорошо знаете.
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17.06.2020 11:26 Відповісти
Не жванди, шмаркля зелена!
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17.06.2020 11:47 Відповісти
Поделится и отпустят,суку.
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17.06.2020 11:19 Відповісти
****, конечно. Но предъява гнилая. Типа рыночную цену определяет ментовская экспертиза, а не аукцион?
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17.06.2020 11:40 Відповісти
Где имя и фамилия, страна должна знать своих "героев".
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17.06.2020 11:24 Відповісти
Наложение ареста на уже проданное гос.имущество - хороший сигнал инвесторам
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17.06.2020 11:36 Відповісти
Всего 5 комментариев. Все дочитывают до места "на протяжении 2016 года" и быстро закрывают новость.)
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17.06.2020 11:38 Відповісти
ЛИКВИДАТОР ХУ*В.
Нужно ввести в криминальный кодекс статью для чиновников, по которой раз в год у тебя делают замер талии. И если твое пузо больше сколько-то там, то тюрьма 5 лет и конфискация всего у тебя и твоих ближайших родственников))) И желающих на госах воровать моментально поубавится.
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17.06.2020 12:02 Відповісти
а мусор с мастюхой на руке, что при положении ??
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17.06.2020 13:14 Відповісти
А как определили, что по аниженной? Рыночная цена - это не то что назначили проверятели, а то за что удалось продать
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17.06.2020 14:08 Відповісти
 
 