Ліквідатора "Київського радіозаводу", розшукуваного за збитки державі на суму понад 45,6 млн, затримано в Києві. ФОТО

У Києві затримано колишнього ліквідатора "Київського радіозаводу", який тривалий час перебував у розшуку за підозрою в незаконному продажі майна підприємства і зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, упродовж 2016 року арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП "ВО "Київський радіозавод", здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна - нежитлових будівель та приміщень, які належали держпідприємству за ціною, заниженою у 5, а подекуди в 10 разів, завдавши збитків державі на суму понад 45,6 млн грн. Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості у сумі 2,7 млн грн, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств.

Після повідомлення про підозру колишній ліквідатор радіозаводу переховувався від правоохоронних органів, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

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Оболонський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. З огляду на те, що прокурор у суді просив взяти колишнього ліквідатора під варту, зазначене рішення буде оскаржено.

Крім того, наразі у судовому порядку вирішується питання про визнання недійсними результатів публічних торгів та договорів купівлі-продажу приміщень "Київського радіозаводу" з метою повернення їх у державну власність. На майно, яке незаконно реалізовано ліквідатором, накладено арешт.