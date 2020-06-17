Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистської радикальної групи, яку очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися в Києві та Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових убивств. Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.
Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Також оперативники СБУ задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тис. осіб.
У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "Третього рейху", зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.
Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.
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А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
а в Украине делают для картинки за деньги фсб, которая их , рашистов, и крышует
Или ее провозили через границу И пограничники с таможенниками участвовали ? Пусть Аваков ответит .
Национал-социализм конечно тупо, но запрещать это, тоже тупо. Публично, да, не спорю(ибо Гитлер обосрался), всем неинтересно. Но вместе с коммунизмом, желательно как в Александрии(вроде Кропивницкий - то его область) - петух идет в футболке с серпом и молотом, мужик подошел, объяснил(с одного удара), сорвал футболку, разорвал и презрительно плюнул. тут было кстати, так что я не брешу и даже не лгу.
гівна стидаєтесь? то гузно зашийте
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
Не показываем чем в Украине занимаются мышибратья и манкурты-полицаи?
Аааааа, зебобики наверное берегут "честь" аднагонарота?