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Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистської радикальної групи, яку очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися в Києві та Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових убивств. Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Також оперативники СБУ задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тис. осіб.

У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "Третього рейху", зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер американських неонацистів Наззаро поїхав до Росії і звідти координував злочини в США, - BBC

Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 01
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 02
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 03
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 04
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 05
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 06
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 07
Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ 08

Автор: 

Київ (19502) росія (65244) СБУ (12829) Харків (5612) неонацизм (35)


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Топ коментарі
+19
И все финансировалось из рашкиного бюджета
А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
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17.06.2020 11:59
+15
фсб специально засылает в Украину своих подконтрольных нациков, для:
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
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17.06.2020 12:10
+14
да через Мертвечуків, Рабіновичів, Новинських та РПЦ все і розповсюджується.
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
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17.06.2020 12:30
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И все финансировалось из рашкиного бюджета
А деньги НАЛОМ наверно мертветчук на своём самолете привозил через границу
Вот на какие деньги они существовали , печатали литературу ?
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17.06.2020 11:59 Відповісти
да через Мертвечуків, Рабіновичів, Новинських та РПЦ все і розповсюджується.
Там якщо тряхонути РПЦ можемо знайти багато цікавого....
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17.06.2020 12:30 Відповісти
где кацап - там рашизм(новая форма фашизма)
а в Украине делают для картинки за деньги фсб, которая их , рашистов, и крышует
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17.06.2020 12:46 Відповісти
Да я уверен что и символика фашизма здесь ширмой была. Только терроризм на нашей земле! И ещё уверен что по востоку Украины таких контор много и было раньше до 14 г. Просто денег кинули братаны через свои каналы таким вот. Мало того ещё в 2008г под Петербургом на одном сборище впервые был замечен флаг ДНР. Догадайтесь сколько ещё осталось тех в известной у нас службе, что закончили школы кгб до 1991г. Да и позже конечно. Да знали всегда. И накрыть могли всегда запросто. Там шлапаки по части настоящей конспирации. За неделю можно всех переловить. Но пока сын полка-НА!
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17.06.2020 12:49 Відповісти
КАКАЯ ТИПОГРАФИЯ печатала литературу!

Или ее провозили через границу И пограничники с таможенниками участвовали ? Пусть Аваков ответит .
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17.06.2020 12:02 Відповісти
Допустим тест черно белый, НО ОБЛОЖКИ ТО ЦВЕТНЫЕ - их точно печатали в профессиональной типографии
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17.06.2020 12:05 Відповісти
Да ладно---как газету Искра везли когда то от членина---в трусах и в дамских! Шелупонь торохканая!
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17.06.2020 12:52 Відповісти
НЕЕТЬ 😀😀😀 посмотрите внимательно фото - обложки цветные и даже ламинированные - в домашних типографиях этих машин не держат
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17.06.2020 13:05 Відповісти
Та цыгане в Харькове 25 лет назад торговали такими на базаре. Даже партбилеты для стёба предлагали, пенс-удостоверения, удостоверухи МВД в красном цвете, и не только они и не всегда для стёба---а для лопухов совковых. Таким сойдёт любая дребедень---абы флаг красный!
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17.06.2020 15:09 Відповісти
Рашка всегда так - о чем кричит что это плохо, то и поддерживает.
Национал-социализм конечно тупо, но запрещать это, тоже тупо. Публично, да, не спорю(ибо Гитлер обосрался), всем неинтересно. Но вместе с коммунизмом, желательно как в Александрии(вроде Кропивницкий - то его область) - петух идет в футболке с серпом и молотом, мужик подошел, объяснил(с одного удара), сорвал футболку, разорвал и презрительно плюнул. тут было кстати, так что я не брешу и даже не лгу.
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17.06.2020 12:04 Відповісти
а чого свастику замозаїли?
гівна стидаєтесь? то гузно зашийте
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17.06.2020 12:04 Відповісти
Крыса белая с короной, в красном платьице и туфельках. За что повесили, проклятые нацисты.... Или это Гитлер?
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17.06.2020 12:05 Відповісти
За голову вішають несправжні фашисти. А справжні могли би і познущатися.
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17.06.2020 12:08 Відповісти
Что за нетолерантное отношение к грызунам?! Почему не заблюрили морду мышки, висящей на последнем кадре? Теперь все будут ассоциировать мышей с наци. Общество защиты прав, чести и достоинства животных - ау!
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17.06.2020 12:06 Відповісти
нацистські банди складаються зі свинособак, які на сході окупували землю України, їх треба позбавлятися, як й таких, як ти.
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17.06.2020 12:12 Відповісти
у них під радою окуївша кодла шарікових, а вони трьох кацапів зі свастикою впіймали - і ненарадіються
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17.06.2020 12:07 Відповісти
Долб@***
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17.06.2020 12:10 Відповісти
фсб специально засылает в Украину своих подконтрольных нациков, для:
1) создания картинки "фашизма" в Киеве,
2) ДЛя дискредитациии патриотического движения.
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17.06.2020 12:10 Відповісти
Погранслужба не хочет обьяснить народу как эта гниль , какими козьими тропами попала в Украину .
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17.06.2020 12:13 Відповісти
без участі ********* жодна провокація в Україні не відбувається
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17.06.2020 12:13 Відповісти
А коли СБУ візьметься за "Антіфа"?
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17.06.2020 12:15 Відповісти
О! Братушки зелины, с миром в глазах.
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17.06.2020 12:27 Відповісти
Рашист = Фашист. Это равенство. Даже не удивлена.
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17.06.2020 12:32 Відповісти
рашка фінансує ці нацистські організаціі, щоб робити картинку зігуючих 15-16 річних йолопів, особливо сeрeд футбольних фанатів. Ось, наприклад,обмінeний на даунeцьких наркоманів Ковалeнко. Чeрeз організацію УНСО (а куди вона зникла разом з правосєками?) підставляв Ющeнка. І таких людeй відпускають зараз https://www.svoboda.org/amp/30366672.html
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17.06.2020 12:35 Відповісти
А что это мы *****...дики такие скромные, почему на весь мир этого не показываем?
Не показываем чем в Украине занимаются мышибратья и манкурты-полицаи?
Аааааа, зебобики наверное берегут "честь" аднагонарота?
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17.06.2020 13:25 Відповісти
Все это СБУ-шная брехня. Когда нечего предъявить по сути, начинают тыкать российские паспорта и свастики. Здесь президенты присягают особоизбранному нацизму, и это называют дружбой народов.
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17.06.2020 14:34 Відповісти
В стране соросня и ротшильдня верховодит как в своем хлеву. А виноваты те, кому это не нравится.
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17.06.2020 14:51 Відповісти
Нічого собі масштаб
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Так хто ж винуватий, що дипвідносини процвітають, торгівля йде, поїзди і автобуси ходять до і від окупантів. Я не здивуюсь, коли спецназ РФ прилетить, наприклад в Гостомель і приїде до ВР і контори президента. Всім вже ясно, що Путін буде колоти коридор до Криму тому згідно його тактики спочатку розшатування агентурою з середини України і миттєвий удар до Криму. А в РНБО прийдуть засідати агенти ФСБ і будуть закликати все вирішити мирно і без спротиву, бо є телефонні дзвінки від миротворця, наприклад Грехарда Шрьодера.
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17.06.2020 17:35 Відповісти
 
 