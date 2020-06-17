Діяльність угруповання неонацистів, очолюваного росіянином, викрито в Києві та Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність неонацистської радикальної групи, яку очолював громадянин РФ. Слідчі дії одночасно відбулися в Києві та Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, учасники групи є послідовниками ідеології австралійського терориста Брентона Тарранта, який пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів та масових убивств. Для популяризації своїх поглядів зловмисники займалися виготовленням та розповсюдженням екстремістської літератури. Заборонені видання та нацистську символіку вони друкували у власній підпільній типографії в Дарницькому районі столиці та в Харкові. Частину деструктивних матеріалів неонацисти отримували з РФ.

Поширювали літературу на таємних зібраннях та під час тематичних вечірок. Також оперативники СБУ задокументували розповсюдження зловмисниками видань терористичної спрямованості, через телеграм-канали та закриті спільноти у соціальних мережах із загальною аудиторією понад 3 тис. осіб.

У ході обшуків за адресами проживання організатора осередку та за місцями виготовлення поліграфії вилучено понад 300 примірників нацистських видань, прапори "Третього рейху", зброю, набої, вибухові пристрої, комп’ютери, з яких відбувалося адміністрування спільнот, та чеки на доставку забороненої літератури із-за кордону. Раніше оперативники спецслужби вилучили в Харкові екстремістську літературу накладом у 200 копій.

Триває досудове слідство за фактом підбурювання до вчинення терактів. Вирішується питання щодо оголошення активним учасникам групи про підозри та притягнення до відповідальності інших представників осередку.

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