Легкомоторний літак упав на дорогу в Одесі: пілот помер, ще один у важкому стані. ФОТО
Літак упав на Овідіопольській дорозі. За попередніми даними, постраждали двоє людей.
Про це стало відомо Цензор.НЕТ із джерел в правоохоронних органах.
Зазначається, що літак впав сьогодні близько 12 години дня.
Пізніше стало відомо, що постраждалим намагалися надати медичну допомогу, однак пілот літака помер, а постраждалого пасажира госпіталізували, він перебуває у важкому стані.
Топ коментарі
+7 Nikos KGB
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+5 Владислав Носковский
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+5 Доктор Фрейд
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помер при отриманні мед допомоги.
ну не знаю що тут потр. змінювати. в заголовку
За штурвалом був досвідчений пілот-випробувач
Але цього не буде - ціна такого свята вам не сподобається
"...Л-29 относится к первому поколению реактивных учебно-тренировочных самолётов (УТС), которое возникло в связи с массовым переходом на сверхзвуковые реактивные самолёты в середине 1950-х годов..."
Насправді аварію зазнав цей літак: https://focus.ua/technologies/379852 Укроборонпром представил самолет "Дельфин" .
Минимальная высота для раскрытия парашюта, рекомендованная компанией Cirrus, для своих одномоторных поршневых самолетов последнего поколения SR22 составляет 580 футов - 176,8 м
Не випущене шасі, посадка на дорогу, при тому що в декількох сотнях метрів є поле аєропорту, і не тільки бетонка ЗПП, а і рівне поле навкруги...Так що питання, чому саме там і так сідали, таки є!