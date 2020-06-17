Легкомоторний літак упав на дорогу в Одесі: пілот помер, ще один у важкому стані. ФОТО

Літак упав на Овідіопольській дорозі. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ із джерел в правоохоронних органах.

Зазначається, що літак впав сьогодні близько 12 години дня.

Пізніше стало відомо, що постраждалим намагалися надати медичну допомогу, однак пілот літака помер, а постраждалого пасажира госпіталізували, він перебуває у важкому стані.

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