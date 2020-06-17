Українець Чепа тиждень голодує в Чехії: вимагає, щоб заробітчанам виплатили гроші. ФОТО

Ярослав Чепа - засновник громадської організації "Іноземець не раб". Членам його організації завод і компанія-посередник, за словами Ярослава, не виплатили близько 400 тис. крон (понад 450 тис. гривень).

Ярослав Чепа голодує під стінами заводу Bobcat у чеському місті Добржіші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Він встановив плакат і два прапори - Чехії та України, а також стенд з прізвищами українців і сумами, на які їм, за даними Ярослава Чепи, не виплатили зарплату.

"Цією акцією протесту я хочу привернути увагу до того, що це дуже велика проблема – не тільки тут, у Чехії, але й загалом у Європі, де працюють наші громадяни і їх обманюють. Вони їдуть за майбутнім, заробити коштів для своєї сім’ї, а врешті – вони не отримують коштів за свою роботу", – розповів Чепа.

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Чепа - засновник громадської організації "Cizinec není otrok" ("Іноземець не раб"). Кілька місяців тому до громадської організації, яку очолює Ярослав, звернулися кілька українців, які, повернувшись із заробітків до України, недоотримали частину зарплатні. За словами Чепи, протягом цього часу організація кілька разів зверталась і до підприємства, де працювали ці люди, і до так званої "агентурної компанії-посередника", яка займається працевлаштуванням і розрахунком із заробітчанами. Але, не отримавши задовільної відповіді, Ярослав вирішив оголосити голодування.

"Я не хочу нічого нікому тут доводити. Я буду голодувати доти, поки людям не виплатять їхні чесно зароблені гроші", – заявив Чепа.

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Після того, як чоловік виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео із оголошенням про протест, до нього почали звертатися ще більше людей, які опинилися у схожій ситуації. Нині, за словами Ярослава, лише за його обліком борг перед українськими заробітчанами сягає близько 400 000 чеських крон (нині це понад 450 000 гривень).

Журналісти зв’язалися із компанією-посередником, яка начебто винна гроші українським заробітчанам. Телефоном її представник Міхал Гаєк розповів, що затримка у виплатах сталася через те, що завод Bobcat вчасно не надіслав гроші.

"Це сталося через те, що Bobcat не заплатив вчасно. А коли вони надіслали мені рахунок у жовтні – у мене заблокувався мій банківський рахунок. Потім настав коронавірус і два місяці неможливо було нічого зробити. Я не міг заробляти і, відповідно, не міг виконувати свої обов’язки перед працівниками. 10 травня, коли вже все знову повернулося до нормального стану, я надіслав до візових центрів повідомлення, коли люди мають отримати свої зарплати. Але ситуацію все одно повернули проти мене", – розповів телефоном Міхал Гаєк.

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У компанії-посередника пообіцяли, що частину грошей люди отримають вже 29 червня. Решту – до кінця липня.

Тим часом Ярослав Чепа планує продовжувати голодування доти, доки людям не повернуть всі кошти.