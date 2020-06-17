Легалізацію іноземців, які перебувають у міжнародному розшуку, викрито в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині Служба безпеки України викрила факти незаконної легалізації в нашій країні іноземців, зокрема злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, організував нелегальний "бізнес" раніше судимий за тяжкі злочини мешканець столиці. Підпільний "паспортний стіл" він облаштував у помешканні своєї родички в Броварах.

Через зв’язки у кримінальних колах чоловік скуповував крадені документи та переробляв їх під нових власників: змінював персональні дані та вклеював чужі фото. Вартість підробок становила від 600 до 4000 доларів США. Замовниками такої "натуралізації" були переважно вихідці з азійських країн, термін перебування яких в Україні закінчився, та розшукувані злочинці.

Затримали правопорушника у Шевченківському районі столиці під час продажу біометричного закордонного паспорта черговому клієнту за 1100 доларів США. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним 2000 доларів за виготовлення підробленого водійського посвідчення та паспорта громадянина України.

За оперативною інформацією, незадовго до викриття зловмисник отримав замовлення на виготовлення документів для групи екстремістів, які планували виїхати через Україну до ЄС. Під час обшуків у підпільній майстерні в Броварах та в автомобілі затриманого правоохоронці вилучили ще 4 примірники готових до збуту фальшивих водійських посвідчень, бланки паспортів, свідоцтва про зміну імені, печатки вітчизняних та іноземних державних установ, комп’ютерну техніку.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, задіяні у протиправній діяльності.

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