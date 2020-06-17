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Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Лук'янівському кладовищі в Києві попрощалися із загиблим у зоні ООС бійцем 30-ї окремої механізованої бригади Леонідом Добрянським з позивним Старий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Попрощатися з воїном прийшли чимало бойових товаришів, рідних і знайомих.

Командир відділення взводу управління розвідувальної роти, прапорщик Леонід Добрянський загинув кілька днів тому від мінно-вибухової травми, несумісної з життям. У липні йому мало б виповнитися 46 років.

Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 01
Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 02
Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 03Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 04
Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 05
Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 06
Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським 07

Також дивіться: Воїн 12-го окремого полку оперативного забезпечення Олександр Карпика загинув 13 травня в зоні ООС від кулі ворожого снайпера. ФОТО

Родом Добрянський з м. Ружин Житомирської області. Разом з сім'єю проживав у м. Київ. У 1992 році служив строкову службу, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

З 2014 по 2015 рік воював у складі 72-ї ОМБр. Влітку 2014 під час боїв у Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід був поранений. Восени 2015 року приєднався до 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши у всіх гарячих точках. Його контракт добігав кінця, і вже через місяць, в липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до побратимів.

Дивіться також: 13 червня в зоні ООС загинув прапорщик 30-ї ОМБр Леонід Добрянський. ФОТО

Автор: 

Київ (19502) похорон (1289) втрати (4403) 30 окрема механізована бригада (155)


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ГЕРОЇ не вмирають !!!!
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским - Цензор.НЕТ 8659

...Царство Небесне !!!
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17.06.2020 14:43 Відповісти
Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским - Цензор.НЕТ 8631
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Царство небесне. Нас залишають самі найкращі люди.
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17.06.2020 15:14 Відповісти
одни мудило казало что"нужнопростопрекратитьстрелять" от і гинуть наші герої-захисники від тупості квартального виродка!
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Та вже і він, напевне, все розуміє.
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17.06.2020 19:20 Відповісти
 
 