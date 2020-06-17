Київ попрощався із загиблим на Донбасі бійцем 30-ї ОМБр Леонідом Добрянським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Лук'янівському кладовищі в Києві попрощалися із загиблим у зоні ООС бійцем 30-ї окремої механізованої бригади Леонідом Добрянським з позивним Старий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Попрощатися з воїном прийшли чимало бойових товаришів, рідних і знайомих.

Командир відділення взводу управління розвідувальної роти, прапорщик Леонід Добрянський загинув кілька днів тому від мінно-вибухової травми, несумісної з життям. У липні йому мало б виповнитися 46 років.













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Родом Добрянський з м. Ружин Житомирської області. Разом з сім'єю проживав у м. Київ. У 1992 році служив строкову службу, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

З 2014 по 2015 рік воював у складі 72-ї ОМБр. Влітку 2014 під час боїв у Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід був поранений. Восени 2015 року приєднався до 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши у всіх гарячих точках. Його контракт добігав кінця, і вже через місяць, в липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до побратимів.

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