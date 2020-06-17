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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис. ФОТО

Спільно з представниками поліції працівники столичної підземки провели інспекцію дотримання маскового режиму у вагонах поїздів.

Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в наявності маску мали всі пасажири, проте пройшовши вестибюль, дехто спускав її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка.

За інформацією правоохоронців, в цілому з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму.  Щодо одного з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн.

Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис 01
Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 10 областей України, як і раніше, не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях і транспорті.

Також пасажирів метрополітену закликають дотримуватися соціальної дистанції і користуватися рукавичками.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19502) Метрополітен (1418) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
кацапизм головного мозга у узурпировавшей власть зелёной банды набирает обороты.
проявляется в частности в стремлении решать все проблемы усилением репрессий.
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17.06.2020 15:04
+5
Підтримую. Молодняк зовсім знахабнів, маски у транспорті, після того як зайшли, одразу знімають
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17.06.2020 15:08
+4
Министерство экономики во главе с Петрашко видит единственный выход из экономического коллапса Украины, в который благополучно загнала Украину нынешняя власть в "наполнении банками экономики деньгами" - проще, напечатаем денег, разгоним инфляцию.
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17.06.2020 14:56
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Министерство экономики во главе с Петрашко видит единственный выход из экономического коллапса Украины, в который благополучно загнала Украину нынешняя власть в "наполнении банками экономики деньгами" - проще, напечатаем денег, разгоним инфляцию.
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17.06.2020 14:56 Відповісти
По анализу поданных деклараций 153 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами (в гривнах).
Это не совсем точно. В данных документах не фигурирует большая часть собственности, счета в зарубежных банках и объемы денежных средств в иностранных ценных бумагах. По нашим данным общая сумма контролируемых средств и недвижимости 254 депутатов ВР Украины от партии "Слуга народа" составляет около 100 млрд. гривен.
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17.06.2020 14:57 Відповісти
эх, вчера в метро на красной ветке надо было проверять часиков около 18-19-ти. вместе с пассажирами бы повеселились
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17.06.2020 15:04 Відповісти
кацапизм головного мозга у узурпировавшей власть зелёной банды набирает обороты.
проявляется в частности в стремлении решать все проблемы усилением репрессий.
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17.06.2020 15:04 Відповісти
Нужно штраф сделать 170 000 грн, что бы наверняка...
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17.06.2020 15:05 Відповісти
Масочный режим в метро Киева: уже составлены 37 протоколов, один человек оштрафован на 17 тыс - Цензор.НЕТ 9974
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17.06.2020 15:05 Відповісти
Підтримую. Молодняк зовсім знахабнів, маски у транспорті, після того як зайшли, одразу знімають
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Чого ти істериш? маска не тебе захищає, а від тебе. Щоб не летіли твої соплі разом із вірусами на інших.
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17.06.2020 15:55 Відповісти
Ти ще мені поясни, що мене захищає, а що ні. Є чинне законодавство, і людина, що їде в громадському транспорті, повинна бути у масці. Крім того такі міри застосовуються не тільки в Україні. Але у нас тут знаходяться то церкви, які провокують захворювання на коронавірус, то окремі ідіоти, які може і самі не знають, що є розповсюджувачами вірусу.
І про транспорт, саме у громадському транспорті дуже часто іде зараження, так наприклад у Вінниці більше ніж 20 водіїв громадського транспорту захворіли на коронавірус.
Тобі не подобається? То сиди дома без маски, пересувайся у власному автомобілі у масці.
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17.06.2020 16:17 Відповісти
Трухнули вирусофобы и заспамили Виталия. Но от правды не скроетесь, как страус с головой в песке.
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17.06.2020 22:42 Відповісти
І я знімаю. У ній здохнути можна. 40 хвилин потягнися в масці через Північний міст у скотовозі - можна одразу в реанімацію
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17.06.2020 16:17 Відповісти
неуважаемый, сдохнете вы от коронавируса скорее, чем от маски.
И ради эксперимента, оденьте-ка 3М маску и походите, сколько выдержите, отпишитесь по ощущениям. И тогда поймете, что обычная маска - это не маска, а легкий флер.
А вот как врачи ходят в масках и респираторах по 12 часов - это уму непостижимо.
Впрочем, свое селфи после масок они выкладывали, на них страшно смотреть.
Так что заткнитесь, и едьте в маске как положено.
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17.06.2020 21:21 Відповісти
Не могу. Легкие болят и вдохнуть получается с трудом.
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18.06.2020 09:10 Відповісти
Я не завидую тем, кому приходится весь, всю смену быть в маске. Пускай почитают заметки онкологов и иммунологов, может стоит бросить такую работу, чтобы преждевременно в "ящик" не сыграть.
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17.06.2020 15:16 Відповісти
поэтому меня бесят имбецилы, которые пускают сопли, что им тяжело в обычной маске 40 мин проехать в транспорте или на 15 мин зайти в магазин.
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17.06.2020 21:23 Відповісти
А меня никто не бесит из простых людей, общественным транспортом не пользуюсь ВООБЩЕ, на улице держу дистанцию - 2 метра от тех, кто в маске на улице-10 метров. Живу пока и поднимаю свой иммунитет все время, дышу свежим воздухом на солнце, как и медики с которыми я знаком.
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17.06.2020 21:56 Відповісти
Маразм крепчал! А почему бы не заставить всех летом в шапках ходить? Ну а кто несогласен,- в тюрьму...
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17.06.2020 15:16 Відповісти
Як завжди - ми найрозумніші. Чому тільки так х...во живемо?
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17.06.2020 15:57 Відповісти
Я так думаю, що таких як Ви може переконати відео з Еквадора, де на вулиці спалють трупи померлих від коронавірусу
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17.06.2020 16:28 Відповісти
А маршрутки слабо полиции проверить (на маски, на число пассажиров)?
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17.06.2020 15:29 Відповісти
До кожної маршрутки, чи автобуса поліцейського не приставиш. Тут самим думати треба. Хоча мінімальний штраф у 17 тис. грн. буде гарним профілактичним засобом на майбутнє
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17.06.2020 16:35 Відповісти
поверьте, достаточно проверить всего пару, и впаять водилам по 17 штук штрафа.
Через 5 мин все будут ездить как надо.
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17.06.2020 21:25 Відповісти
Лучше в исправительные концлагеря отправить, как в рейхе.
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17.06.2020 22:39 Відповісти
Водій повин на дорогу дивитися, а не на те хто маску зняв. Це повинні робити ми усі разом узяті. Але ми, найчастіше, мояхатаскрайники
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18.06.2020 11:44 Відповісти
Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис - Цензор.НЕТ 7827
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17.06.2020 16:04 Відповісти
Знову заганяють всіх у квартири, щоб не мітинговали. А що вже повернули державний запас масок по 2 гривні маска? І де вони були?
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17.06.2020 16:10 Відповісти
Я так скажу, що лавину зупинити не можливо. У США можуть підтвердити
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18.06.2020 11:46 Відповісти
рабам мало масок, випрошують у своїх панів ще й повідки
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17.06.2020 17:48 Відповісти
Раб готов на все, кроме своей осмысленной ответственности за собственное благополучие. В царской России крестьяне даже восставали против отмены крепостного права. Поэтому намордник - это демонстрация веры в непогрешимость хозяина (чиновников с сомнительным прфессиональным уровнем, узурпировавших власть в стране).
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17.06.2020 21:33 Відповісти
17000 посасулек на них жить год можно((
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17.06.2020 18:32 Відповісти
Згідно закону ці засоплені маски здорові громадяни носити не повині
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Доречі, тут нещодавно справеливо обурювалися тим, що рос. православна церква закликала під час карантину на церковні свята ходити у церкву, і що за це її повинні ..., ну і далі варіації.
Тепер, що маємо.
Прямо тут на форумі стверджують що маски не потрібні, що носити їх не потрібно ...
Я вважаю, що такі заклики чи то пропаганда смертельно шкідливі, і як мінімум повинні видалятися, а як максимум такі дописувачі повинні відповідати перед законом
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18.06.2020 11:54 Відповісти
Не истерите. Это не пропаганда, а официальная позиция ВОЗ, в рекомендациях которой нет даже упоминания о масках.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
И даже во временных рекомендациях ВОЗ по применению масок от 6 апреля 2020 г. было отмечено, что "...эффективность регулярного применения масок (медицинских или другого типа) здоровыми людьми с целью профилактики респираторных вирусных инфекций, включая COVID-19, в том числе повсеместное ношение масок населением, в настоящее время не подтверждена.» https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-rus.pdf
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18.06.2020 15:00 Відповісти
 
 