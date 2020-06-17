Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис. ФОТО

Спільно з представниками поліції працівники столичної підземки провели інспекцію дотримання маскового режиму у вагонах поїздів.

Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в наявності маску мали всі пасажири, проте пройшовши вестибюль, дехто спускав її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка.

За інформацією правоохоронців, в цілому з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. Щодо одного з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн.





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Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях і транспорті.

Також пасажирів метрополітену закликають дотримуватися соціальної дистанції і користуватися рукавичками.