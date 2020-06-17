Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис. ФОТО
Спільно з представниками поліції працівники столичної підземки провели інспекцію дотримання маскового режиму у вагонах поїздів.
Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в наявності маску мали всі пасажири, проте пройшовши вестибюль, дехто спускав її на підборіддя. Серед таких порушників виявилася навіть вагітна жінка.
За інформацією правоохоронців, в цілому з моменту відновлення роботи метрополітену було складено 37 адміністративних протоколів про порушення маскового режиму. Щодо одного з них вже винесено рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях і транспорті.
Також пасажирів метрополітену закликають дотримуватися соціальної дистанції і користуватися рукавичками.
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Это не совсем точно. В данных документах не фигурирует большая часть собственности, счета в зарубежных банках и объемы денежных средств в иностранных ценных бумагах. По нашим данным общая сумма контролируемых средств и недвижимости 254 депутатов ВР Украины от партии "Слуга народа" составляет около 100 млрд. гривен.
проявляется в частности в стремлении решать все проблемы усилением репрессий.
І про транспорт, саме у громадському транспорті дуже часто іде зараження, так наприклад у Вінниці більше ніж 20 водіїв громадського транспорту захворіли на коронавірус.
Тобі не подобається? То сиди дома без маски, пересувайся у власному автомобілі у масці.
И ради эксперимента, оденьте-ка 3М маску и походите, сколько выдержите, отпишитесь по ощущениям. И тогда поймете, что обычная маска - это не маска, а легкий флер.
А вот как врачи ходят в масках и респираторах по 12 часов - это уму непостижимо.
Впрочем, свое селфи после масок они выкладывали, на них страшно смотреть.
Так что заткнитесь, и едьте в маске как положено.
Через 5 мин все будут ездить как надо.
Тепер, що маємо.
Прямо тут на форумі стверджують що маски не потрібні, що носити їх не потрібно ...
Я вважаю, що такі заклики чи то пропаганда смертельно шкідливі, і як мінімум повинні видалятися, а як максимум такі дописувачі повинні відповідати перед законом
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
И даже во временных рекомендациях ВОЗ по применению масок от 6 апреля 2020 г. было отмечено, что "...эффективность регулярного применения масок (медицинских или другого типа) здоровыми людьми с целью профилактики респираторных вирусных инфекций, включая COVID-19, в том числе повсеместное ношение масок населением, в настоящее время не подтверждена.» https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-2020.3-rus.pdf