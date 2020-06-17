Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки". ФОТОрепортаж
В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їхнім завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення "Л/ДНР" та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки".
Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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завести в сарай за хатою і грохнути.Що ж там ще можна вирішити? Ну як варіант нехай в тюрязі спецовки роботягам шиє.
Маленький Алексей наконец-то попал в нормальную семью.
Колишній в'язень проросійських терористів, учасник проукраїнського руху опору в ОРЛО, герой України Володимир Жемчугов у своєму відеозверненні, оприлюдненому у мережі Facebook, закликав президента Володимира Зеленського припинити політичні репресії проти п'ятого президента Петра Порошенка.Жемчугов наголосив, що за рік "кишенькові" правоохоронні органи так і не змогли знайти доказів тих звинувачень, під гаслами яких Зеленський прийшов до влади.
"На свою передвиборчу програму ви зі своєю командою вийшли з претензією та вироком Петру Порошенкові про те, що він "обікрав народ, армію та бюджет України". Ваша нова влада озвучила своє головне гасло: "Прийде весна - будемо саджати!". На тих виборах я дуже часто бував у регіонах і можу підтвердити, що саме це нав'язане телебаченням якесь почуття образи за пограбування всього народу та ще й під час війни дуже сильно відштовхувало виборців від Петра Порошенка", - нагадав Зеленському Жемчугов. Він зазначив, що за рік розслідувань проти Порошенка не знайшли "ні крадіжок, ні так званого мародерства".
"Цілий рік ДБР і всі правоохоронні органи працюють над справою однієї людини. І це в той час коли країна стоїть перед серйозними проблемами щодо корупції, в економіці, в протистоянні Росії. У вас не вийшло довести, що Порошенко щось вкрав. Так, і саме тому ваш рейтинг впав до цих 38%. Народ все більше і більше бачить, що його скоріше за все обманювали", - переконаний Володимир Жемчугов.
Він застеріг президента Зеленського від посилення політичних репресій проти опозиції, які дедалі більше нагадують про часи Януковича. "Ми не забули, до якої кількості крові призвела мовчазна байдужість народу у судовій розправі над опозицією в часи Януковича. Озирніться і подивіться, на який шлях ви стаєте, пане президент. Прошу вас припинити тиск звільненнями на прокурорів та слідчих. Припиніть підштовхувати до махінацій та маніпуляцій правосуддя - за все це доведеться відповідати", - застерігає Володимир Жемчугов.
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они ведь тоже против госстроя выступали...
А одесская Ылита совсем не сепарская?????
(с) С.Бандера
Пусть страна знает своих хероев в лицо. Нужно быть полным дебилом что бы призывать народ к такой жизни как Приднестровье. Абхазия и Лугандон. Не смотря на это таких в Одессе полно.