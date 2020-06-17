Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки". ФОТОрепортаж

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їхнім завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення "Л/ДНР" та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки".

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов

Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.