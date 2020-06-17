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Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки". ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їхнім завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення "Л/ДНР" та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої "Одеської народної республіки".

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці.

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення Одеської народної республіки 01
Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення Одеської народної республіки 02
Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення Одеської народної республіки 03
Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення Одеської народної республіки 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов

Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство. 

Автор: 

контррозвідка (470) Одеса (5461) СБУ (12829) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+27
Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 9285
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17.06.2020 15:12
+22
Совковое ******* в тельняшке... небось и сыночка сепаром вырастил....
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17.06.2020 15:13
+21
К шарлатанке не ходи страстный адепт шмария.. запретите кодло этих дебилов с шариками
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17.06.2020 15:13
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Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 9285
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17.06.2020 15:12 Відповісти
Президент України не має ставати на коліна, особливо жопой до народу! Це і є клоунада!
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения

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завести в сарай за хатою і грохнути.Що ж там ще можна вирішити? Ну як варіант нехай в тюрязі спецовки роботягам шиє.
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17.06.2020 20:35 Відповісти
Ну если перед путей, тады да! Да ещё и с цветочком.
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17.06.2020 21:33 Відповісти
нічого цьому просєпару не буде, нажаль
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17.06.2020 15:12 Відповісти
его в правительство назначать замом ермака
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17.06.2020 16:22 Відповісти
К шарлатанке не ходи страстный адепт шмария.. запретите кодло этих дебилов с шариками
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17.06.2020 15:13 Відповісти
Там таких "одеситів" вагон і ще два ешелона, яких потрібно арештувати і вдправити копати траншеї на фронті в якості полонених!
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17.06.2020 15:13 Відповісти
Совковое ******* в тельняшке... небось и сыночка сепаром вырастил....
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17.06.2020 15:13 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 4646
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17.06.2020 15:15 Відповісти
красава
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17.06.2020 15:27 Відповісти
Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки" - Цензор.НЕТ 9157
Маленький Алексей наконец-то попал в нормальную семью.
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17.06.2020 16:54 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 6927
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Цвяхи, трусєля і дошку оголошень в студію!
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Можно устроить небольшой локальный шашлык.
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17.06.2020 15:15 Відповісти
просто дебил
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17.06.2020 15:16 Відповісти
+ подработка за бабки))
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17.06.2020 15:25 Відповісти
До сраки Вид бурной деятельности за Варнаву у СБУ лучше спросите как надо поощерять,к тому же она и заработает здесь на билетах ее 73% аудитории
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17.06.2020 15:18 Відповісти
Одесситы еще в 2014 году высмеяли эту глупость. Ну а кто не понял, тому было только хуже
Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 6176
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17.06.2020 15:18 Відповісти
Герой України Жемчугов закликав Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка
Колишній в'язень проросійських терористів, учасник проукраїнського руху опору в ОРЛО, герой України Володимир Жемчугов у своєму відеозверненні, оприлюдненому у мережі Facebook, закликав президента Володимира Зеленського припинити політичні репресії проти п'ятого президента Петра Порошенка.Жемчугов наголосив, що за рік "кишенькові" правоохоронні органи так і не змогли знайти доказів тих звинувачень, під гаслами яких Зеленський прийшов до влади.

"На свою передвиборчу програму ви зі своєю командою вийшли з претензією та вироком Петру Порошенкові про те, що він "обікрав народ, армію та бюджет України". Ваша нова влада озвучила своє головне гасло: "Прийде весна - будемо саджати!". На тих виборах я дуже часто бував у регіонах і можу підтвердити, що саме це нав'язане телебаченням якесь почуття образи за пограбування всього народу та ще й під час війни дуже сильно відштовхувало виборців від Петра Порошенка", - нагадав Зеленському Жемчугов. Він зазначив, що за рік розслідувань проти Порошенка не знайшли "ні крадіжок, ні так званого мародерства".

"Цілий рік ДБР і всі правоохоронні органи працюють над справою однієї людини. І це в той час коли країна стоїть перед серйозними проблемами щодо корупції, в економіці, в протистоянні Росії. У вас не вийшло довести, що Порошенко щось вкрав. Так, і саме тому ваш рейтинг впав до цих 38%. Народ все більше і більше бачить, що його скоріше за все обманювали", - переконаний Володимир Жемчугов.

Він застеріг президента Зеленського від посилення політичних репресій проти опозиції, які дедалі більше нагадують про часи Януковича. "Ми не забули, до якої кількості крові призвела мовчазна байдужість народу у судовій розправі над опозицією в часи Януковича. Озирніться і подивіться, на який шлях ви стаєте, пане президент. Прошу вас припинити тиск звільненнями на прокурорів та слідчих. Припиніть підштовхувати до махінацій та маніпуляцій правосуддя - за все це доведеться відповідати", - застерігає Володимир Жемчугов.
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Блин, ведь по- справедливому таких нужно изолировать. И как это проделывать? В колонии? Так их сокращают... Высылать? Куда, в рашку? Нужны они там... Звиздячить, чтобы неповадно было? Кто и как это будет делать? Кто и мог бы, те- на передовой, страну защищают, а та толпа, что имеет наглость называть себя народом, все что делает, так в соцсетях серет... Помнится, зебилики верещали "не будет справляться, уберем" и в таком духе. Уже не справляется, или еще Порошенко виновен? Нужно подождать, типа или все таки пора предъявы делать?
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Дивно, є ще в Одесі дурні які хочуть Лугандон у себе ?
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17.06.2020 15:24 Відповісти
https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/d389e4256f3a6fed0e7a9367aee84c4d-full.png Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 9830
https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/d389e4256f3a6fed0e7a9367aee84c4d-full.png

https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/02ae027f2b651f91e03ed8515e6dd3db-full.png Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 9247
https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/02ae027f2b651f91e03ed8515e6dd3db-full.png

https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/bebf9872e60039c3e39fcfeb442fc9cd-full.png Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 3636
https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/bebf9872e60039c3e39fcfeb442fc9cd-full.png

https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/fefb727e1470f89a4ca1e2dce18700bc-full.png Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 5502
https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/fefb727e1470f89a4ca1e2dce18700bc-full.png

https://cdn3.savepice.ru/uploads/2020/6/17/8a5cda35a80bbede89fa06dbd721cac7-full.png Контрразведка СБУ задержала одессита, призывавшего к созданию "Одесской народной республики" - Цензор.НЕТ 2006
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17.06.2020 15:28 Відповісти
Мовою Адєсскай Народнай Рєспублікі: "На кол єво, да і всєх дєлов!"
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17.06.2020 15:29 Відповісти
минус один шариесос
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17.06.2020 15:30 Відповісти
как говорят активные сепаратисты : приходится носить вышиванку под украинским флагом, а иногда даже говорить на мове, чтобы разваливать Украину изнутри...
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17.06.2020 15:30 Відповісти
рєжим Зє!льоной плєсєні боріцца за тєріторіальную целостность України шоп увійти до московської імперії всією країною
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17.06.2020 15:34 Відповісти
СБУ, чтоб показать, что они патриоты, придумывает фейковые репортажи о якобы задержании ими террористов, но дает реальные разрешения на въезд в Украину каких-то расейских пёзд, которые в Крыму песни про Путина поют.
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17.06.2020 15:35 Відповісти
утопить нах в морі!
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17.06.2020 15:50 Відповісти
так значит и Хмара и Стус и Чорновол (покойный) за дело сидели?
они ведь тоже против госстроя выступали...
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17.06.2020 15:51 Відповісти
Идиот, одно дело выступать против строя и несвободы в совке, другое - ратовать за развал и территориальный распад своей страны.
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17.06.2020 18:27 Відповісти
а сейчас типа полная свобода? сейчас- анархия...
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18.06.2020 08:32 Відповісти
....задержали местного жителя??!!.....ню-ню.
А одесская Ылита совсем не сепарская?????
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17.06.2020 15:52 Відповісти
одесская Ылита, все 73% дружно мечтают поджарится.. и не только в доме профсоюзов..
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17.06.2020 16:04 Відповісти
На все приходить час розплати
(с) С.Бандера
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17.06.2020 15:55 Відповісти
штурм!
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17.06.2020 15:56 Відповісти
Отпустят
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17.06.2020 15:58 Відповісти
разгулялась эта падаль при зеленой власти
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17.06.2020 16:00 Відповісти
вирвати цьому ідіоту гланди через сраку!
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17.06.2020 16:03 Відповісти
Дізнаються за кого голосував то відпустять з вибаченнями.
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17.06.2020 16:03 Відповісти
А чого морди закрасили? Як в Павлограді затримати оперів по липовим справам, то облицця не зафарбовували. Бо то нормальні і без доказів, а це, що свої?
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17.06.2020 16:15 Відповісти
У всех сторонников усруського мира и хаты засраные, и дворы. Совпадение? Не думаю!!!
Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення "Одеської народної республіки" - Цензор.НЕТ 4780
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17.06.2020 16:37 Відповісти
.....капец как мне стыдно увидев , что на фото Б-Днестровск с росией !!! Земляки , да вы ах....ли , приеду РАЗРУШУ вашу крепость и насру на ее развалинах !!! какая на....росия ??? вино не куда везти , с....ки !!! Б- Днестровк , Украина = НАВСЕГДА !!!! какое мне позорище ((((
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17.06.2020 16:46 Відповісти
СБУ , Вам работать и работать , больше некому ((((
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17.06.2020 16:50 Відповісти
отвезите его на кп в марьинку и поджопниками в лугандон. перед этим паспорт украинский порвать и лишить гражданства. пусть вилуганде строит новую жизнь!
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17.06.2020 17:12 Відповісти
Я - коренной одессит. И когда гуляю с детьми по родному городу вертятся две мысли:1) на кой х... нам здесь лугандон? 2) как помочь тем, кто нас от этого говна защищает? Дровам, которые мечтают об "одесской народной республике ", советую у дома профсоюзов. Вас там согреют. Ну не ловить же вас, говнюков, по одному.
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17.06.2020 17:41 Відповісти
Я - коренной одессит. И когда гуляю с детьми по родному городу вертятся две мысли:1) на кой х... нам здесь лугандон? 2) как помочь тем, кто нас от этого говна защищает? Дровам, которые мечтают об "одесской народной республике ", советую у дома профсоюзов. Вас там согреют. Ну не ловить же вас, говнюков, по одному.
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17.06.2020 17:42 Відповісти
.....жить в Украине и только гадить и гадить (((( мрази !!! Кто вас тут держит ??? валите в ЧЕЛЯБИНСК там вам будут очень рады !!!
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17.06.2020 18:13 Відповісти
гондон выжил в доме профсоюзов, необходимо дожарить
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17.06.2020 18:14 Відповісти
А чего в лугандонию не свалил? Там офигенно
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17.06.2020 19:34 Відповісти
Предательство в военное время, пускать в расход, и хватит сопли жевать.
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17.06.2020 20:09 Відповісти
Почему РОЖУ не показывают??? Завтра его отпустят --он по улицам шляться будет---надо хероев знать в лицо!
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17.06.2020 21:25 Відповісти
Запустили бы его в Дом профсоюзов, на истоки ОНР.
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17.06.2020 21:37 Відповісти
За подрывную деятельность в условиях военного времени необходимо увеличить меру наказания.Пусть поставят на голосование.Показательный суд будет примером для других.
Пусть страна знает своих хероев в лицо. Нужно быть полным дебилом что бы призывать народ к такой жизни как Приднестровье. Абхазия и Лугандон. Не смотря на это таких в Одессе полно.
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17.06.2020 21:57 Відповісти
а пуховик у членососа китайский)
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17.06.2020 23:32 Відповісти
 
 