СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб "Укрзалізниці" на 100 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала закупівлю неякісних запчастин для потреб "Укрзалізниці" на понад 100 мільйонів гривень, що створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисники встигли поставити "Укрзалізниці" неякісну продукцію на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Значна частина переводилася в готівку і присвоювалася фігурантами через фірми з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу "Укрзалізниці". Через високий рівень зносу рухомого складу та нестачу коштів на оновлення основних засобів, зловмисники налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості. Продукція, зокрема, не відповідала встановленим характеристикам, була із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

За висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі "Укрзалізниці" призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.

















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Наразі оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Сумській області та слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять у 5 регіонах України санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

Триває досудове слідство.