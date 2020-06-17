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СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб "Укрзалізниці" на 100 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала закупівлю неякісних запчастин для потреб "Укрзалізниці" на понад 100 мільйонів гривень, що створювало загрозу стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисники встигли поставити "Укрзалізниці" неякісну продукцію на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Значна частина переводилася в готівку і присвоювалася фігурантами через фірми з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що оборудку організували представники комерційних структур за "підтримки" посадовців керівного складу "Укрзалізниці". Через високий рівень зносу рухомого складу та нестачу коштів на оновлення основних засобів, зловмисники налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості. Продукція, зокрема, не відповідала встановленим характеристикам, була із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

За висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі "Укрзалізниці" призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.

СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 01
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 02
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 03
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 04
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 05
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 06
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 07
СБУ викрила закупівлю неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на 100 млн 08

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Наразі оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Сумській області та слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять у 5 регіонах України санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

Триває досудове слідство.

Автор: 

СБУ (12829) Укрзалізниця (6853) закупівлі (3381)


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СБУ разоблачила закупку некачественных запчастей для нужд "Укрзализныци" на 100 млн - Цензор.НЕТ 3530
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17.06.2020 15:38 Відповісти
В сети разгорелся скандал вокруг руководителя https://politeka.net/ua/news/654363-ukrzaliznycja-reshilas-na-povyshenie-cen-s-30-maja-odnako-jeto-ne-vse-sjurprizy/ «Укрзализныци» Евгения Кравцова !

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Новые лица !!!
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17.06.2020 15:42 Відповісти
Российские звезды вместо запонок. Это новая "Элита Украины" образца 1918-1933.
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17.06.2020 16:24 Відповісти
Дерьмо, которым наполнен постсоветский индивид, не одолеть.Возможно это касается в общем всех представителей двуногих.Создатель ваял явно в пьяном виде.Вышел худший вариант из всех млекопитающих.Деградация-наше будущее,"Армагедон"-справедливое наказание для бесполезного организма.
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17.06.2020 16:12 Відповісти
Наем с лещом в доле?
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17.06.2020 16:23 Відповісти
 
 