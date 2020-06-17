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На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків. ФОТО

На

На платформі станції метро "Театральна" сталася бійка, один з учасників застосував сльозогінний газ. Поліція затримала двох чоловіків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків, розповіли в поліції.

"Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення", - йдеться в повідомленні.

У столичному главку поліції відзначили, що двох активних учасників конфлікту доставили в управління поліції в метрополітені для встановлення їх особистих даних і надання пояснень.

На Театральній побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків 01

"Після першочергової перевірки буде надано правову оцінку діям правопорушників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Бійка на акції протесту в Києві: за можливе перевищення службових повноважень відсторонено поліцейського

Будь-яких подробиць у відомстві не повідомляють.

Разом з тим, як пишуть місцеві інтернет-паблік, в метро зіткнулися прихильники "партії Шарія" і представники проукраїнської організації, які раніше проводили масові акції в центрі Києва.

На Театральній побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків 02

Автор: 

бійка (739) Київ (19502) Метрополітен (1418) Нацполіція (15182)


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Топ коментарі
+81
Любой кто отмудохает шарийовца автоматичеси может считать себя патриотом!!!
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17.06.2020 16:47
+70
опыт одессы подстказывает, что лучше один раз зашкварить сепаров, чем потом прятаться от бомбожки как в донецке или луганске.
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17.06.2020 16:52
+60
На "Театральной" подрались сторонники Шария и патриоты, полиция задержала двух мужчин - Цензор.НЕТ 4785
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17.06.2020 16:47
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На "Театральной" подрались сторонники Шария и патриоты, полиция задержала двух мужчин - Цензор.НЕТ 4785
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17.06.2020 16:47 Відповісти
Надо было шарийовца толкнуть на платформу под проезжающий вагон. И сказать шо так и было, шо мол сам соскочил
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17.06.2020 16:48 Відповісти
в следующий раз сам толкнешь, провокатор долбаный.
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17.06.2020 17:21 Відповісти
Вгадайте, якої важливої ланки в цій монотонній послідовності не вистачає?
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17.06.2020 16:53 Відповісти
Виборці ющенка!
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17.06.2020 17:16 Відповісти
Виборці порошенка це ті самі що обрали Зеленського!
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Ти так і не знайшов свою шапочку з фольги...
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17.06.2020 18:03 Відповісти
а у вас дежавю? Тут не вистачає двох СВІТЛИХ постатей
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17.06.2020 17:22 Відповісти
Любой кто отмудохает шарийовца автоматичеси может считать себя патриотом!!!
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17.06.2020 16:47 Відповісти
кто-кто, какой?
понятно.
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17.06.2020 16:49 Відповісти
Петушарий это как вирус, вроде не очень вреден, но потом оказывается что не только лишь не очень.
Жаль что наши не положили петухов и не смылись вовремя.
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17.06.2020 16:48 Відповісти
дай угадаю, мусора задержали патриота?
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17.06.2020 16:51 Відповісти
по-ходу так.....
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17.06.2020 17:12 Відповісти
опыт одессы подстказывает, что лучше один раз зашкварить сепаров, чем потом прятаться от бомбожки как в донецке или луганске.
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17.06.2020 16:52 Відповісти
По Вашему можно людей так просто поубивать. Люди и их близкие согласны?
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17.06.2020 18:23 Відповісти
Как вы считаете, господин гробовых дел мастер, чем занимаются вот эти два "интеллигента" на улице в Одессе 2 -го мая со "скрипками" в руках? Что это за "гуманитарная" акция такая, на которую их послали близкие люди? https://dumskaya.net/news/gruppa-2-maya-bocman-strelyal-iz-ognestrelnogo-o-043556/
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 8163

Так вот, https://censor.net/user/455665 как раз за таких писАл.
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17.06.2020 19:08 Відповісти
Боцман целится и стреляет в сторону оппонентов... Оппоненты на Греческой площади, не выглядели просто оппонентами, а скорее бандой, готовой расправиться с фанами ЧО и МХ. Я смотрел тогда прямую трансляцию этих событий. В Донецке была похожая акция возле пр.Панфилова, с такими же идиотами-"оппонентами". А какая у Вас лично версия? Слава богу, что в Одессе не получилось как в Донецке, и у "оппонентов" номер не прошёл, а то была бы в Украине еще одна "Народная Республика", с полными штанами счастья. Если Вы одессит, радуйтесь что вы не в том состоянии, что жители Донецка, непризнанной никем "республики".
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18.06.2020 10:14 Відповісти
В Донецк не ездят поезда, не летают самолёты, не работает почта, Новая почта. Везде на въездах-выездах блокпосты. Классно, да?
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18.06.2020 10:19 Відповісти
Версия следующая: акция от начала до конца спланированная и скрытно поддержанная местной властью.Причем спланированная в параше (больше негде). Не буду углубляться в то время, но по-моему глубокому убеждению эту версию подтверждает в том числе и красный скотч на руках бандитов и некоторых представителей "мусорвы". Было расследование тех событий в том числе и общественностью и мусорва объясняла, что красный скотч на руках -это не отличительные повязки, а средство для фиксации доспехов. А то, что красного цвета - чистая случайность. У меня почему-то скотч ассоциируется как клейкая лента прозрачного или слегка желтоватого цвета, но никак не красного. А вот почему почему в тот день у мусоров и у бандитов (на фото справа) оказался красный - вопрос остался без ответа. Многое мог бы прояснить главмусор -участник тех событий, которого вначале арестовали, а потом отпустили под какие-то обязательства, но он благополучно сбежал в приднестровье, а потом и в кацапстан. Все руководство "антимайдана" тоже слиняло в разные стороны. Таким образом, цепь обрывается и правду мы вряд ли узнаем.
Моя супруга в тот день брала в такси в районе Куликового поля примерно 3-4 часа пополудни и видела, что в какой-то момент с этой площади начали разбегаться молодые люди (это в то время когда патриоты были на подходе). То есть хочу сказать, что у этих козлов -сепаратистов было море времени, чтобы убежать и рассосаться по округе, но опять таки почему-то открыли или сама открылась дверь в это здание профсоюзов и самые "нарванные" поперлись именно в эту мышеловку, где "случайно" оказался бензин и пустые бутылки. Ну а итог всем известен. Такой финал остудил многие горячие головы не только в Одессе , но и в области: деньги на шару -это хорошо, но могут и убить.
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18.06.2020 18:47 Відповісти
В стране, на которую напали колонизаторы, таких коллаборантов-Шариёв интернируют до восстановления территориальной целостности.
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Да вы этих шариковых слышали?
Это надо же быть какими ватными тупыми уродами, что у них и рашка не напала, и Боинг не сбивала.....
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17.06.2020 16:58 Відповісти
Абизян педошария становится больше и больше агрессии , ********* проплачивает, как и антимайдан. Желательно этих существ отправлять на лекции бузины и концерты кобзона по-тихому. Педофилы от "****" не должны ходит так массово по улицам столицы,а мирно удобрять чернозем.
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17.06.2020 17:01 Відповісти
патриоты это те что за Зе или те что за Пороха? а может те что за Ля?
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17.06.2020 17:15 Відповісти
Те кто бьют лохов петуШария😂
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17.06.2020 17:19 Відповісти
А хто більше дасть...За гроші Пороха відметелять Зєлю,за гроші Зєлі відметелять Пороха...З Ля складніше,з ним ще на парад ЛГБТ спільноти йти...
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17.06.2020 17:46 Відповісти
Дилетанти.
Для всіх, хто опиниться в можливості дати по морді антиукраїнським "активістам" - простіше тихо сісти на хвіст, зважити свої сили, при нагоді маякнути підтримці і в тихому місці ЛИХО відмудохати сепарню. Але ж навіщо так підставлятись?! Прямо на Театральній..
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Что-то фоток стало меньше. С патриотами удалили, а так хотелось показать товарищу настоящих Героев.
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17.06.2020 17:39 Відповісти
Ты из ватного ЛГБТ курятника петуШария?
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17.06.2020 17:41 Відповісти
,,Товарищь,, это твой сожитель,поклонник петушария?
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17.06.2020 20:49 Відповісти
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 1674
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17.06.2020 17:43 Відповісти
анус на морде..наверно как ленин щас в подполье в шалаше в заливе..вместе с поросюком на пути в вагоне из швейцарии))
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17.06.2020 18:01 Відповісти
шмариев надо мочить на месте
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17.06.2020 17:59 Відповісти
мочить шариковых святое дело
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17.06.2020 18:02 Відповісти
шарии - єто вражеская агентура, дестабилизирующая жизнь в Украине. Єто враги государства. Єто они убивают украинцев. И єто не просто хулигани. Идет война и с ними не надо устраивать уличние драки и махать кулакамт, их надо убивать, убивать и еще раз убивать 👎👎👎
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17.06.2020 18:46 Відповісти
Не могу понять зачем драться с сторонниками Шария. Вы еще на дуэль это быдло ватное вызовите.

Сфотографировали, нашли, проломили череп... если уж так руки чешутся.
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17.06.2020 18:58 Відповісти
то не драка, то погром - вони полюють на свою жертву...
https://twitter.com/SergUA63/status/1273257270072283138
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17.06.2020 19:17 Відповісти
Вся пропутлеровская шайка шария, это вся клиентура сбушная, тут по каждой гниде надо работать, но сбу некогда ними заниматься, все силы брошены на борьбу со стерненко, значит такая вказивка зермака.
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17.06.2020 19:48 Відповісти
Шарики должны бегать под заборами поджав хвост
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17.06.2020 20:32 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/17/ 17 июня , 18:01
Жестокая драка в столичном метро: сторонники Шария палками избивали оппонентов, полиции не было и в помине
После сегодняшней акции в Киеве между сторонниками пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и проукраинскими активистами произошли серьезные столкновения.
В сети появилось видео жестокой драки на станции метро «Театральная». На записи видно, как сторонники Шария загнали в угол парней и избивают их ногами и палками.
При этом в полиции https://dumskaya.net/news/vo-vremya-mitinga-v-kieve-zaderzhali-15-chelovek-118148/ ранее заявляли , что на станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают отъезд пикетчиков, так как большинство сторонников Шария приезжали в Киев из других городов. В частности, много было одесситов.
По предварительным подсчетам полиции, в сегодняшнем пикете со стороны Шария приняли участие до 500 человек, а их оппонентов было около 100.
В ходе митинга задержано 15 агрессивных участников.
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17.06.2020 20:51 Відповісти
Было нашествие татаро-монгол, сейчас нашествие шарията. Последствия могут быть такими же.
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17.06.2020 21:05 Відповісти
Шария и посмледователей- окунуть в говно.Медвэда-повесить. Раби-в тюрьму (отбывать срок)
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17.06.2020 23:30 Відповісти
На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків - Цензор.НЕТ 8780
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18.06.2020 00:33 Відповісти
Есть очень же видео, зачем фото, на нем один из агрессивных использует тайную школу боевых искусств парасюка
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18.06.2020 09:05 Відповісти
Рисковали. Там за Шария Тайсон вписался.
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18.06.2020 10:04 Відповісти
 
 