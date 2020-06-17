На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків. ФОТО

На платформі станції метро "Театральна" сталася бійка, один з учасників застосував сльозогінний газ. Поліція затримала двох чоловіків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків, розповіли в поліції.

"Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення", - йдеться в повідомленні.

У столичному главку поліції відзначили, що двох активних учасників конфлікту доставили в управління поліції в метрополітені для встановлення їх особистих даних і надання пояснень.

"Після першочергової перевірки буде надано правову оцінку діям правопорушників", - йдеться в повідомленні.

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Будь-яких подробиць у відомстві не повідомляють.

Разом з тим, як пишуть місцеві інтернет-паблік, в метро зіткнулися прихильники "партії Шарія" і представники проукраїнської організації, які раніше проводили масові акції в центрі Києва.