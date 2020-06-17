На "Театральній" побилися прихильники Шарія і патріоти, поліція затримала двох чоловіків. ФОТО
На платформі станції метро "Театральна" сталася бійка, один з учасників застосував сльозогінний газ. Поліція затримала двох чоловіків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків, розповіли в поліції.
"Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення", - йдеться в повідомленні.
У столичному главку поліції відзначили, що двох активних учасників конфлікту доставили в управління поліції в метрополітені для встановлення їх особистих даних і надання пояснень.
"Після першочергової перевірки буде надано правову оцінку діям правопорушників", - йдеться в повідомленні.
Будь-яких подробиць у відомстві не повідомляють.
Разом з тим, як пишуть місцеві інтернет-паблік, в метро зіткнулися прихильники "партії Шарія" і представники проукраїнської організації, які раніше проводили масові акції в центрі Києва.
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понятно.
Жаль что наши не положили петухов и не смылись вовремя.
Так вот, https://censor.net/user/455665 как раз за таких писАл.
Моя супруга в тот день брала в такси в районе Куликового поля примерно 3-4 часа пополудни и видела, что в какой-то момент с этой площади начали разбегаться молодые люди (это в то время когда патриоты были на подходе). То есть хочу сказать, что у этих козлов -сепаратистов было море времени, чтобы убежать и рассосаться по округе, но опять таки почему-то открыли или сама открылась дверь в это здание профсоюзов и самые "нарванные" поперлись именно в эту мышеловку, где "случайно" оказался бензин и пустые бутылки. Ну а итог всем известен. Такой финал остудил многие горячие головы не только в Одессе , но и в области: деньги на шару -это хорошо, но могут и убить.
Это надо же быть какими ватными тупыми уродами, что у них и рашка не напала, и Боинг не сбивала.....
Для всіх, хто опиниться в можливості дати по морді антиукраїнським "активістам" - простіше тихо сісти на хвіст, зважити свої сили, при нагоді маякнути підтримці і в тихому місці ЛИХО відмудохати сепарню. Але ж навіщо так підставлятись?! Прямо на Театральній..
Сфотографировали, нашли, проломили череп... если уж так руки чешутся.
https://twitter.com/SergUA63/status/1273257270072283138
Жестокая драка в столичном метро: сторонники Шария палками избивали оппонентов, полиции не было и в помине
После сегодняшней акции в Киеве между сторонниками пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и проукраинскими активистами произошли серьезные столкновения.
В сети появилось видео жестокой драки на станции метро «Театральная». На записи видно, как сторонники Шария загнали в угол парней и избивают их ногами и палками.
При этом в полиции https://dumskaya.net/news/vo-vremya-mitinga-v-kieve-zaderzhali-15-chelovek-118148/ ранее заявляли , что на станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают отъезд пикетчиков, так как большинство сторонников Шария приезжали в Киев из других городов. В частности, много было одесситов.
По предварительным подсчетам полиции, в сегодняшнем пикете со стороны Шария приняли участие до 500 человек, а их оппонентов было около 100.
В ходе митинга задержано 15 агрессивных участников.