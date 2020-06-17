Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) правоохоронці затримали групу вимагачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Організатором злочинної групи виявився 44-річний житель Кривого Рогу. Заручившись підтримкою "однодумців", які вже мали досвід перебування в місцях позбавлення волі, затриманий і його спільники залякували громадян.

Зокрема протягом місяця, здійснюючи фізичний вплив і психологічний тиск, шляхом підпалу вхідних дверей квартири, підкладкою похоронного вінка, адресованого потерпілому, вимагали грошові кошти в сумі 50 тис. доларів", - йдеться в повідомлення.





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У вівторок, 16 червня, під час отримання зловмисниками частини від обумовленої суми - 10 тис. доларів, всіх чотирьох рекетирів затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.





За вчинення кримінального злочину їм повідомлено про підозру за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років з конфіскацією майна.

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