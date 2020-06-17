Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) правоохоронці затримали групу вимагачів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Організатором злочинної групи виявився 44-річний житель Кривого Рогу. Заручившись підтримкою "однодумців", які вже мали досвід перебування в місцях позбавлення волі, затриманий і його спільники залякували громадян.
Зокрема протягом місяця, здійснюючи фізичний вплив і психологічний тиск, шляхом підпалу вхідних дверей квартири, підкладкою похоронного вінка, адресованого потерпілому, вимагали грошові кошти в сумі 50 тис. доларів", - йдеться в повідомлення.
У вівторок, 16 червня, під час отримання зловмисниками частини від обумовленої суми - 10 тис. доларів, всіх чотирьох рекетирів затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За вчинення кримінального злочину їм повідомлено про підозру за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років з конфіскацією майна.
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Вот как он выглядел по-настоящему
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Юзіка пов"язали чи знову втік?
Не комильфо конечно говорить ЯВНЫЕ вещи и тыкать тебя как котенка в д-мо!!!!
Но тебе не кажется, что 6 лет активных "рехформ" твоего "нёзаменимого" авакяна вернули и ментов и бандитов на уровень 90х?
Давно я про рекетиров не слышал! Их как то менты и чинуши заменили! А теперь смотрю все возвращается! + оружие с фронта!!!!! = ждем взрывов бомб и пулеметных разборок за жирные кормушки!!!! хотя не удивлюсь танкам и бандитским боевым беспилотникам!