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Новини Фото Силовики
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Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) правоохоронці затримали групу вимагачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Організатором злочинної групи виявився 44-річний житель Кривого Рогу. Заручившись підтримкою "однодумців", які вже мали досвід перебування в місцях позбавлення волі, затриманий і його спільники залякували громадян.

Зокрема протягом місяця, здійснюючи фізичний вплив і психологічний тиск, шляхом підпалу вхідних дверей квартири, підкладкою похоронного вінка, адресованого потерпілому, вимагали грошові кошти в сумі 50 тис. доларів", - йдеться в повідомлення.

Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція 01
Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція 02

Читайте: Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція 03

У вівторок, 16 червня, під час отримання зловмисниками частини від обумовленої суми - 10 тис. доларів, всіх чотирьох рекетирів затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція 04
Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція 05

За вчинення кримінального злочину їм повідомлено про підозру за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15182) Правоохоронні органи (2708) рекет (116) силовики (2514)


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Топ коментарі
+19
Подумаешь в Кривом Рагу банда из Кривого Рога. У нас в Киеве из Кривого Рога банда по-хлеще зависает
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2306
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17.06.2020 16:53
+6
Родина тупорылого Клоуна
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17.06.2020 16:59
+6
твоему царю реконструкцию черепа сделали.
Вот как он выглядел по-настоящему
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6056
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17.06.2020 17:46
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Подумаешь в Кривом Рагу банда из Кривого Рога. У нас в Киеве из Кривого Рога банда по-хлеще зависает
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2306
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17.06.2020 16:53 Відповісти
Знаєш, "ПІДЛОГА", а я краще буду з тими хто бере, ніж з такими терпугами як ти, що як телята, ВІДДАЄ
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17.06.2020 17:11 Відповісти
твоему царю реконструкцию черепа сделали.
Вот как он выглядел по-настоящему
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6056
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17.06.2020 17:46 Відповісти
Банда рэкетиров, вымогавшая 50 тыс. долл., задержана в Кривом Роге

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Юзіка пов"язали чи знову втік?
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17.06.2020 20:13 Відповісти
ну так 73% хотят жить по-приколу. зачем им космос?!
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17.06.2020 17:01 Відповісти
Особенно зловещий рэкетир в красных кроссачах, наверное всю местную мафию держит и готовился уже в депутаты, но не повезло, не договорился
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17.06.2020 16:57 Відповісти
95 Квартал?
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17.06.2020 16:58 Відповісти
Родина тупорылого Клоуна
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17.06.2020 16:59 Відповісти
о, сторонников петушария задержали.
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17.06.2020 17:00 Відповісти
Бубочка.....
Не комильфо конечно говорить ЯВНЫЕ вещи и тыкать тебя как котенка в д-мо!!!!
Но тебе не кажется, что 6 лет активных "рехформ" твоего "нёзаменимого" авакяна вернули и ментов и бандитов на уровень 90х?
Давно я про рекетиров не слышал! Их как то менты и чинуши заменили! А теперь смотрю все возвращается! + оружие с фронта!!!!! = ждем взрывов бомб и пулеметных разборок за жирные кормушки!!!! хотя не удивлюсь танкам и бандитским боевым беспилотникам!
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17.06.2020 17:05 Відповісти
Главаря поймали, или опять ЮЗИКа отмазали
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17.06.2020 17:05 Відповісти
Пацаны нашли машину времени и неудачно "прокатились"?
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17.06.2020 17:10 Відповісти
красные шузы, это что то!!
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17.06.2020 17:38 Відповісти
московская мода, чувак из москвы недавно припёрся, хотел по россиянски зажить,фраеров трусить.
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18.06.2020 10:39 Відповісти
опять участковый рыкетерам пули продал и гусли от танка ..рожок от калаша..пол года жить можно))))
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17.06.2020 18:02 Відповісти
куда катится этот мир?рэкетир в красных кроссовках.
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17.06.2020 20:22 Відповісти
 
 