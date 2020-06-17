В Одесі затримано 7 осіб, які влаштували стрілянину з різаниною на Французькому бульварі, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі поліція затримала сімох учасників конфлікту зі стріляниною, що сталася вчора на Французькому бульварі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про подію в поліцію надійшло 16 червня, близько 16.15. Було встановлено, що між групою осіб стався конфлікт, під час якого зловмисники застосували зброю. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Однак згодом до лікарні самостійно звернулися двоє чоловіків з ножовими пораненнями. Як з'ясували поліцейські, вони обоє були учасниками цього конфлікту.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України сімох підозрюваних у злочині. Серед них - наші співвітчизники і вихідці із Закавказзя віком від 22 до 37 років. Зараз шестеро з них очікують обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання, ще один - під конвоєм у лікарні. У правопорушників вилучили травматичний пістолет та інші речові докази причетності до злочину.

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Наразі слідство за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України триває. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання інших учасників події. Згідно з санкцією статті за хуліганство із застосуванням зброї зловмисникам загрожує від трьох до семи років ув'язнення.