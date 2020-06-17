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Новини Фото Силовики
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В Одесі затримано 7 осіб, які влаштували стрілянину з різаниною на Французькому бульварі, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі затримано 7 осіб, які влаштували стрілянину з різаниною на Французькому бульварі, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі поліція затримала сімох учасників конфлікту зі стріляниною, що сталася вчора на Французькому бульварі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про подію в поліцію надійшло 16 червня, близько 16.15. Було встановлено, що між групою осіб стався конфлікт, під час якого зловмисники застосували зброю. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Однак згодом до лікарні самостійно звернулися двоє чоловіків з ножовими пораненнями. Як з'ясували поліцейські, вони обоє були учасниками цього конфлікту.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України сімох підозрюваних у злочині. Серед них - наші співвітчизники і вихідці із Закавказзя віком від 22 до 37 років. Зараз шестеро з них очікують обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання, ще один - під конвоєм у лікарні. У правопорушників вилучили травматичний пістолет та інші речові докази причетності до злочину.

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В Одесі затримано 7 осіб, які влаштували стрілянину з різаниною на Французькому бульварі, - Нацполіція 01

Наразі слідство за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України триває. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання інших учасників події. Згідно з санкцією статті за хуліганство із застосуванням зброї зловмисникам загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Автор: 

Одеса (5461) Нацполіція (15182) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) стрілянина (1782)


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Топ коментарі
+7
Снова абреки....
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17.06.2020 17:19
+6
Чурки в Одессе уже подзае#али. Никто ничего не делает.
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17.06.2020 17:37
+3
PS.Забыл, sorry. Это не ник, а фамилия.
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17.06.2020 17:44
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Снова абреки....
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17.06.2020 17:19 Відповісти
Чурки в Одессе уже подзае#али. Никто ничего не делает.
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17.06.2020 17:37 Відповісти
Так и ты же вроде абрек) Если судить по нику)
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17.06.2020 17:40 Відповісти
Во-первых, наполовину Украинец, наполовину - Кырымлы. Во-вторых, не буду скрывать, абреком был в молодости, поэтому знаю о чем говорю.
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17.06.2020 17:43 Відповісти
PS.Забыл, sorry. Это не ник, а фамилия.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор ОПГ Джавида Исмаилова (Измайлова) - бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске.
Исмаилов навязывал айтишнику свою «крышу». Предприниматель обратился за помощью к знакомым из Киева, которые послали в Одессу группу поддержки из «спортсменов». В ходе драки одному из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации мужчина отказался.
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17.06.2020 22:09 Відповісти
"Туристы" с ПМР
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17.06.2020 17:20 Відповісти
они реально довые.... до того что что одесситам поднадоест и тогда с бутылок их полицейские будут их снимать.
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17.06.2020 17:26 Відповісти
Скоро чебуреків в Одесі знову будуть смажити.
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17.06.2020 19:39 Відповісти
Тихая Одесса)
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18.06.2020 01:06 Відповісти
Так де та срана реформована секта Авакяна-рюкзаковича?
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18.06.2020 10:30 Відповісти
 
 