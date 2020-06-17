Індикативна собівартість навчання на контракті в 2020-му коливається між 6 і 39 тисячами гривень на рік, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Міністерство освіти і науки оприлюднило дані щодо мінімальної ціни контрактного навчання у кожному із 160 закладів, що навчають здобувачів вищої освіти, у підпорядкуванні МОН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У 2020 році мінімальна ціна навчання на контракті не може бути меншою, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє в перерахунку на одного студента-бюджетника в конкретному університеті. Це стосується лише 38 найбільш популярних спеціальностей та почне діяти для студентів, які вступатимуть у 2020 році, і не вплине на тих, хто вже навчається. Власне, навіть серед майбутніх першокурсників нововведення торкнеться максимум 16% цьогорічного набору", – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Єгор Стадний.

Мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вищою за 3 середні зарплати у області. Вона поширюється на 38 найбільш популярних спеціальностей у державних університетах і тих приватних, які будуть отримувати державне фінансування. З-поміж них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій та деякі спеціальності сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо. Повний перелік спеціальностей опублікований на сайті МОН.

Індикативна собівартість навчання на контракті у 2020 році коливається між 6 та 39 тисячами гривень. Водночас у майже 100 університетах та закладах фахової передвищої освіти мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень. А найбільш висока індикативна собівартість навчання встановлена лише у дев’яти закладах.

Запровадження індикативної собівартості спричинене тим, що ціна навчання на контракті не відповідає фактичним витратам, які несе заклад, через це страждають якість та умови навчання. Впровадження мінімальної ціни контрактного навчання дозволить привести плату за навчання у відповідність до фактичних витрат та підвищити оплату праці викладачів.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи.

Міністерство освіти на початку 2020 року ввів індикативну собівартість навчання, що означає встановлення мінімальної ціни на навчання за контрактом у вишах на певних спеціальностях з літа 2020 року. Рішення про введення індикативної собівартості навчання Кабінет Міністрів ухвалив 3 березня 2020 року.