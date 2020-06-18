В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї. ФОТОрепортаж

У штаб-квартирі Організації об'єднаних націй провели таємне голосування з обрання непостійних членів Ради безпеки на 2021-2022 роки та голови Генасамблеї. До Ради безпеки увійдуть Індія, Ірландія, Норвегія і Мексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН обраний представник Туреччини Волкан Бозкир.

Також в Раді безпеки залишилося ще місце. За нього 18 червня змагатимуться Кенія і Джибуті.

Ніколенко зазначив, що вперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

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"Ми в Нью-Йорку, а тому дотримуються суворі правила соціального дистанціювання – в залі може перебувати лише один делегат від кожної місії. Без рукостискань і обіймів

Принципово важливо, що, незважаючи на пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один із основних елементів її демократичного характеру роботи.

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня", - написав Ніколенко.

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Фото: Ніколенко / Facebook

У свою чергу, президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter прокоментував результати голосування.

"Бажаю успіху Індії, Ірландії, Мексиці і Норвегії як новим обраним членам Ради безпеки ООН на 2021-2022 роки. Всі кандидати є нашими партнерами і заслуговують того, щоб бути там. На нових учасників покладена величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН. Україна готова підтримувати і співпрацювати", - написав він у ніч з середи на четвер.



