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В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї. ФОТОрепортаж

У штаб-квартирі Організації об'єднаних націй провели таємне голосування з обрання непостійних членів Ради безпеки на 2021-2022 роки та голови Генасамблеї. До Ради безпеки увійдуть Індія, Ірландія, Норвегія і Мексика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН обраний представник Туреччини Волкан Бозкир.

Також в Раді безпеки залишилося ще місце. За нього 18 червня змагатимуться Кенія і Джибуті.

В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 01

Ніколенко зазначив, що вперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

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В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 02

"Ми в Нью-Йорку, а тому дотримуються суворі правила соціального дистанціювання – в залі може перебувати лише один делегат від кожної місії. Без рукостискань і обіймів

Принципово важливо, що, незважаючи на пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один із основних елементів її демократичного характеру роботи.

В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 03

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня",  - написав Ніколенко.

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В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 04
Фото: Ніколенко / Facebook

У свою чергу, президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter прокоментував результати голосування.

"Бажаю успіху Індії, Ірландії, Мексиці і Норвегії як новим обраним членам Ради безпеки ООН на 2021-2022 роки. Всі кандидати є нашими партнерами і заслуговують того, щоб бути там. На нових учасників покладена величезна відповідальність щодо захисту цінностей ООН. Україна готова підтримувати і співпрацювати", - написав він у ніч з середи на четвер.

В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 05
В ООН обрали нових непостійних членів Ради безпеки і голови Генасамблеї 06

Автор: 

вибори (6690) ООН (3353) Ніколенко Олег (365)


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ООН нужно менять кардинально, потому что она уже превратилась просто в говорильню, где одна страна ( из "великих" может диктовать волю всему миру). Есть предложение увеличить число постоянных членов ООН до 12 , добавив к США, Китаю, Великобритании, Франции и РФ еще Японию, Индию, Италию, Германию., Канаду, Бразилию и Австралию. А "вето " накладывать только двумя третями, т.е. 8 голосами. это хоть как то сгладит узурпацию решений в мире. ( конечно последует недовольство нынешних " великих" но хватит, уже науправлялись, еще конечно начнут бузить страны Африки и мусульманского мира. Но как говорится пусть сначала поднимут свой экономический уровень в мировом масштабе, или хотя бы демократический.. Ну хотя бы какие то параметры. а пока не проходят ни по каким показателям. Там ближе к этим странам Юж. Корея, Испания и Мексика.. Но это уже в следующий этап.
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18.06.2020 08:28 Відповісти
А Украину добавить?
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18.06.2020 09:33 Відповісти
Абсолютно імпотентна і безкорисна контора, що потонула в бюрократизмі та корупції
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18.06.2020 09:58 Відповісти
SHOW MUST GO ООН !)
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18.06.2020 10:49 Відповісти
 
 