Ситуація на КПВВ: на окуповану Луганщину найманці РФ пропускають людей за списками, а на непідконтрольну Донеччину - тільки тіла померлих. ФОТОрепортаж

Бойовики "ДНР" вже 8 днів блокують роботу КПВВ "Мар'їнка". Жодної живої людини ще не пропустили на територію тимчасово окупованої Донецької області. А ось тіла померлих передають через лінію розмежування без супроводу рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Вільне Радіо" розповіла спостерігач благодійного фонду "Право на захист" Катерина Рачинська.

За її словами, люди передають тіла своїх померлих родичів в тимчасово окуповані райони Донеччини аби поховати їх там. Причому з моменту відкриття КПВВ 10 червня з т. зв. "ДНР" на підконтрольні уряду райони трупи через цей КПВВ не передавали.

"Сьогодні в "сірій зоні" відбулася передача тіла померлого чоловіка. Родичі передавали його тіло для поховання на непідконтрольній території. З нашої сторони наприклад їде вантажна "Газель", яка везе тіло. І з того боку виїжджає машина, і вони зустрічаються в сірій "зоні", перекладають тіло з однієї машини в другу. Й обидві машини повертаються туди, звідки приїхали. Ті, хто повертається на підконтрольну уряду територію, встановлюють програму "Дій вдома". А та машина їде в т.зв. "ДНР" — пояснює монітор правозахисної організації.

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Напередодні таким самим чином уже двох померлих без супроводу родичів перевезли через лінію розмежування. У водіїв таких машин з українського боку має бути все в порядку з документами. Також вони мають (згідно з карантинними правилами на території України) погодитись після повернення відбути 2-тижневу самоізоляцію та на КПВВ встановити мобільний додаток "Дій вдома" (або поїхати на обсервацію у відведеному для цього закладі).

Зазначимо, за даними речника Держприкордонслужби Ігора Лизогуба, від моменту відновлення роботи КПВВ (тобто 10 червня) жодна людина не змогла потрапити через пункт пропуску "Мар’їнка" на ТОТ — всіх охочих це зробити повертали бойовики т.зв. "ДНР".

КПВВ "Мар'їнка"

Серед людей, які ночують поблизу КПВВ "Мар’їнка", — мати з сином. Вони вже тиждень живуть в автівці у "сірій зоні", перед блокпостом бойовиків. Гуманітарні місії їздили перевіряли їхній стан — допомоги люди не потребують, надавати коментарі відмовились.

За даними правозахисників, більшість людей, які ночують біля пункту пропуску, не мають грошей, аби влаштуватись краще. Серед цих людей — 13-річна дівчинка з бабусею.

"Вони так і чекають. В неї (дівчинки — ред) немає батьків. Бабуся є її офіційним опікуном. Вона намагається потрапити на непідконтрольну територію, бо в неї помер там другий син, й у нього залишились 2 дітей 5 та 4 роки, яких зараз буде окупаційна влада т.зв. "ДНР" намагатися забрати до дитячого будинку. На поховання вона вже не потрапить (його поховали без неї)", — розповідає монітор благодійного фонду "Право на захист" Катерина Рачинська.

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Ще один чоловік витратив останні гроші, аби доїхати до КПВВ "Мар’їнка" з Луганщини. І це попри те, що на Луганщині гуманітарний коридор на КПВВ "Станиця Луганська" працює.

"У нас зараз є чоловік, який приїхав з Луганської області, він на дорогу витратив понад 3 тис 200 грн — все, що в нього було. Так, люди дуже багато чекали, отримали невірну інформацію і зробили невірні дії, а тепер не можуть нічого вдіяти, бо немає грошей" — доповідає Катерина Рачинська.

За її словами, ті, в кого є гроші, ночують в більш комфортних умовах.

"Деякі приходять вдень чекають (на можливість перетину — ред), а на ніч йдуть в орендоване житло — або в Мар’їнку, або їдуть до Курахового" — додає правозахисниця.

Тих, кому йти ніде, ночують на зупинці, в бомбосховищі або в наметі ДСНС.

"Зараз у нас тут мешкає 21 людина. Була досягнута домовленість, щоб людей все ж таки розмістили в наметі ДСНС — там виділено 8 місць", — каже Катерина.

Літня жінка в автомобілі волонтерів на КПВВ "Мар'їнка". ФОТО: "Вільне Радіо"

Через КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники пропускають людей в бік тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00 години. Тільки за ранок середи 17 червня пройти пункт пропуску змогли більш ніж шістдесят людей.

За даними прикордонників, напередодні 16 червня на тимчасово окуповану територію через цей КПВВ змогла потрапити 81 людина, а на контрольовану урядом — 76 людей. Зазначимо, окупаційна влада пропускає за списками. Двох людей, яких там не було, російські найманці не пропустили на контрольовану ними територію.

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За інформацією монітора благодійного фонду "Право на захист" Катерини Рачинської, ці списки складають на території тимчасово окупованої Луганщини (тобто Україна пропускає на непідконтрольну уряду територію всіх охочих без будь-яких списків). Вона каже: щоб потрапити в ці списки, люди телефонують в т.зв. "МІД "ЛНР", вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та мету перетину лінії розмежування.

Нагадаємо, всі контрольні пункти на Донбасі перейшли на літній графік і тепер працюють з 06:00 до 20:00. Але через карантинний режим вони закриті; для перетину потрібен наказ командувача штабу ООС на конкретну людину. Його можна просити лише з поважних причин, таких як робота, навчання, лікування або смерть близьких родичів. Та на Донеччині цей механізм також майже не працює.