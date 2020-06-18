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Новини Фото Окуповані території
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Ситуація на КПВВ: на окуповану Луганщину найманці РФ пропускають людей за списками, а на непідконтрольну Донеччину - тільки тіла померлих. ФОТОрепортаж

Бойовики "ДНР" вже 8 днів блокують роботу КПВВ "Мар'їнка". Жодної живої людини ще не пропустили на територію тимчасово окупованої Донецької області. А ось тіла померлих передають через лінію розмежування без супроводу рідних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Вільне Радіо" розповіла спостерігач благодійного фонду "Право на захист" Катерина Рачинська.

За її словами, люди передають тіла своїх померлих родичів в тимчасово окуповані райони Донеччини аби поховати їх там. Причому з моменту відкриття КПВВ 10 червня з т. зв. "ДНР" на підконтрольні уряду райони трупи через цей КПВВ не передавали.

Ситуація на КПВВ: на окуповану Луганщину найманці РФ пропускають людей за списками, а на непідконтрольну Донеччину - тільки тіла померлих 01

"Сьогодні в "сірій зоні" відбулася передача тіла померлого чоловіка. Родичі передавали його тіло для поховання на непідконтрольній території. З нашої сторони наприклад їде вантажна "Газель", яка везе тіло. І з того боку виїжджає машина, і вони зустрічаються в сірій "зоні", перекладають тіло з однієї машини в другу. Й обидві машини повертаються туди, звідки приїхали. Ті, хто повертається на підконтрольну уряду територію, встановлюють програму "Дій вдома". А та машина їде в т.зв. "ДНР" — пояснює монітор правозахисної організації.

Читайте: Через блокпост навпроти "Станиці Луганської" найманці пропускають людей за списками, через блокпост навпроти "Мар'їнки" не пускають взагалі

Напередодні таким самим чином уже двох померлих без супроводу родичів перевезли через лінію розмежування. У водіїв таких машин з українського боку має бути все в порядку з документами. Також вони мають (згідно з карантинними правилами на території України) погодитись після повернення відбути 2-тижневу самоізоляцію та на КПВВ встановити мобільний додаток "Дій вдома" (або поїхати на обсервацію у відведеному для цього закладі).

Зазначимо, за даними речника Держприкордонслужби Ігора Лизогуба, від моменту відновлення роботи КПВВ (тобто 10 червня) жодна людина не змогла потрапити через пункт пропуску "Мар’їнка" на ТОТ — всіх охочих це зробити повертали бойовики т.зв. "ДНР".

Ситуація на КПВВ: на окуповану Луганщину найманці РФ пропускають людей за списками, а на непідконтрольну Донеччину - тільки тіла померлих 02

КПВВ "Мар'їнка"

Серед людей, які ночують поблизу КПВВ "Мар’їнка", — мати з сином. Вони вже тиждень живуть в автівці у "сірій зоні", перед блокпостом бойовиків. Гуманітарні місії їздили перевіряли їхній стан — допомоги люди не потребують, надавати коментарі відмовились.

За даними правозахисників, більшість людей, які ночують біля пункту пропуску, не мають грошей, аби влаштуватись краще. Серед цих людей — 13-річна дівчинка з бабусею.

"Вони так і чекають. В неї (дівчинки — ред) немає батьків. Бабуся є її офіційним опікуном. Вона намагається потрапити на непідконтрольну територію, бо в неї помер там другий син, й у нього залишились 2 дітей 5 та 4 роки, яких зараз буде окупаційна влада т.зв. "ДНР" намагатися забрати до дитячого будинку. На поховання вона вже не потрапить (його поховали без неї)", — розповідає монітор благодійного фонду "Право на захист" Катерина Рачинська.

Також читайте: Найманці РФ сьому добу блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", - пресцентр ОС

Ще один чоловік витратив останні гроші, аби доїхати до КПВВ "Мар’їнка" з Луганщини. І це попри те, що на Луганщині гуманітарний коридор на КПВВ "Станиця Луганська" працює.

"У нас зараз є чоловік, який приїхав з Луганської області, він на дорогу витратив понад 3 тис 200 грн — все, що в нього було. Так, люди дуже багато чекали, отримали невірну інформацію і зробили невірні дії, а тепер не можуть нічого вдіяти, бо немає грошей" — доповідає Катерина Рачинська.

За її словами, ті, в кого є гроші, ночують в більш комфортних умовах.

"Деякі приходять вдень чекають (на можливість перетину — ред), а на ніч йдуть в орендоване житло — або в Мар’їнку, або їдуть до Курахового" — додає правозахисниця.

Тих, кому йти ніде, ночують на зупинці, в бомбосховищі або в наметі ДСНС.

"Зараз у нас тут мешкає 21 людина. Була досягнута домовленість, щоб людей все ж таки розмістили в наметі ДСНС — там виділено 8 місць", — каже Катерина.

Ситуація на КПВВ: на окуповану Луганщину найманці РФ пропускають людей за списками, а на непідконтрольну Донеччину - тільки тіла померлих 03

Літня жінка в автомобілі волонтерів на КПВВ "Мар'їнка". ФОТО: "Вільне Радіо"

Через КПВВ "Станиця Луганська" українські прикордонники пропускають людей в бік тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00 години. Тільки за ранок середи 17 червня пройти пункт пропуску змогли більш ніж шістдесят людей.

За даними прикордонників, напередодні 16 червня на тимчасово окуповану територію через цей КПВВ змогла потрапити 81 людина, а на контрольовану урядом — 76 людей. Зазначимо, окупаційна влада пропускає за списками. Двох людей, яких там не було, російські найманці не пропустили на контрольовану ними територію.

Також читайте: Окупанти саботують роботу КПВВ у районі операції Об'єднаних сил, - Держприкордонслужба

За інформацією монітора благодійного фонду "Право на захист" Катерини Рачинської, ці списки складають на території тимчасово окупованої Луганщини (тобто Україна пропускає на непідконтрольну уряду територію всіх охочих без будь-яких списків). Вона каже: щоб потрапити в ці списки, люди телефонують в т.зв. "МІД "ЛНР", вказують своє прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та мету перетину лінії розмежування.

Нагадаємо, всі контрольні пункти на Донбасі перейшли на літній графік і тепер працюють з 06:00 до 20:00. Але через карантинний режим вони закриті; для перетину потрібен наказ командувача штабу ООС на конкретну людину. Його можна просити лише з поважних причин, таких як робота, навчання, лікування або смерть близьких родичів. Та на Донеччині цей механізм також майже не працює.

Автор: 

Донбас (22356) Мар’їнка (622) пункт пропуску (802) КПВВ (330) Рачинська (1)


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Топ коментарі
+6
пропускать кацапов только в гробах....
а это мысль!
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18.06.2020 10:22
+5
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 1119
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18.06.2020 10:34
+4
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4354
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18.06.2020 10:34
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а ведь сидят и ругают не дыру которую так хотели.
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18.06.2020 10:19 Відповісти
откуда ты знаешь кого они ругают особенно бабушка с девочкой
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18.06.2020 10:29 Відповісти
и бабушка и девочка, которую воспитывают по законам рефии?
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18.06.2020 10:30 Відповісти
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 1119
показати весь коментар
18.06.2020 10:34 Відповісти
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4354
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18.06.2020 10:34 Відповісти
бабушка хочет взять опекунство иначе дети будут точно в детдоме днр
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18.06.2020 10:35 Відповісти
Девочке, конечно, можно вложить в мозг по молодости лет, что раися самая хорошая страна в мире, но бабушке-вряд ли.
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18.06.2020 10:39 Відповісти
скорей всего бабушка расскажет девочке о том как биндеровцы распинают мальчиков в красных трусиках
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18.06.2020 10:43 Відповісти
А это уже зависит от того, что у бабушки в макитре. Не говоря уж о том, что у девочки есть папа, мама и прочая родня.
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18.06.2020 11:39 Відповісти
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4771
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18.06.2020 10:20 Відповісти
пропускать кацапов только в гробах....
а это мысль!
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18.06.2020 10:22 Відповісти
некрофилы.
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18.06.2020 10:30 Відповісти
Меч тали о "халяве" и большой пенсии, вот она и пришла.
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Ситуация на КПВВ: на оккупированную Луганщину наемники РФ пропускают людей по спискам, а на неподконтрольную Донетчину только тела умерших - Цензор.НЕТ 4282
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18.06.2020 10:35 Відповісти
закройте нах. этот гадюшник.
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18.06.2020 10:35 Відповісти
Надо закрывать КПВВ лет на 20.
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18.06.2020 10:36 Відповісти
Никогда не думал , что такое могу озвучить . Благодарность лапотным недореспубликам за сделанную работу за Украину . Все кто за Украину уже 1000 раз могли от туда уехать , а кому нравится путин и балалаешный мир неуй шастать . Пенсиями водой и всеми благами пусть обеспечивает оккупант . Есть очень дальние родственники , голосовавшие за лапотный мир и приезжающие раз в три месяца в Харьков за пенсией , продуктами и подлечиться ... МЕРЗОСТЬ
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18.06.2020 10:37 Відповісти
навіщо ми даємо шастати динирівцям?
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18.06.2020 10:38 Відповісти
Сейчас найдутся те кто будет жалеть этих стариков! Хотя эти старики сами сотворили то что на закате жизни получают!
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18.06.2020 10:39 Відповісти
а я думав держава сотворила
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18.06.2020 10:52 Відповісти
Державу роблять люди! Я в 1995 попал служить на западную границу,и посмотрел как люди в сёлах живут,то у меня все стереотипы которые при совке вливали в уши что запад это Бандерщина и ТД.А в 2001 попал на восточное направление Харьков Луганс,вот такое чувство было что в 1991 застряли Охота на пираний.А бо шахтер або бандит а бо Бухарь!! Потом на переправу Крым Кубань в Керчь,там государство в государстве.Всю независимость Украины рукоблудили в сторону Росси смотрели.
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18.06.2020 11:07 Відповісти
да, да на западе Украині нет бандитов, та контрабандисти, а бухарей скрізь хватає
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18.06.2020 13:29 Відповісти
В ЕС въезжают с тестами про негатив короновируса
Иначе пограничник не пропускает

КАКАЯ ДИЯ? Шо за бред
Поставьте лаборатории на КП - 4 часа и анализ готов
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18.06.2020 10:51 Відповісти
При безграмотных действиях правительства ИЗ КАРАНТИНА УКРАИНА НЕ ВЫЛЕЗЕТ НИКОГДА
Может это в интересах хремля?
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18.06.2020 10:52 Відповісти
Да же дегенератовцы с лугандонцами умнее зедебилов! Не пропускают свою вату потому что боятся заразится,а зедебилы готовы принимать и развозить по всей Украине кацапский вирус,ну просто супер.Для каких целей их открыли?
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18.06.2020 11:08 Відповісти
дегенератовцы с лугандонцами готовы всех выпускать, но просят заранее списки тех кто будет ехать к ним. Дии у них нет они просто делают проверки по домам. Украина категорически отказалась давать какие либо списки.
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18.06.2020 12:39 Відповісти
провидица Йуля была права - домбас колючей проволокой уже обмотали, осталось кинуть туда атомную бомбу......
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18.06.2020 12:10 Відповісти
Так нет же бомбы, нескладуха какая.

Думала только тупые кацапы собирались бомбить Воронеж. Ошибалась.
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18.06.2020 12:42 Відповісти
 
 