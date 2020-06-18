Лікарі ЛШД у Дніпрі вийшли на мовчазний протест: "Зробимо їх разом" - це було про лікарів?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
17 червня, в Дніпрі лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на мовчазний протест, щоб підтримати колег з міськлікарні №21, на яких чинять тиск правоохоронці і створюють перешкоди в лікуванні хворих, в тому числі з COVID-19.
Про це повідомляє "Дніпровська панорама", передає Цензор.НЕТ.
Медики Клінічної лікарні швидкої допомоги тримали плакати з написами: "Зробимо їх разом" - це було про лікарів?", "Хто відповість за злочини прокуратури проти лікарів?", "Олійник, годі спекулювати, час працювати".
У матеріалі йдеться, що раніше "депутат "Слуги народу" Кирило Нестеренко, наближений до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, написав заяву в поліцію на керівництво та лікарів 21-ї лікарні, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом. Після цього в медустанову стали приходити силовики, проводити виїмку документів, заважаючи роботі медиків".
Також повідомляється, що 21-шу лікарню підтримали городяни, а на сайті Офісу Президента України з'явилася петиція від імені голови правління громадської організації "Регіональної асоціації пацієнтів" Лариси Бабич, яка просить Зеленського втрутитися і припинити тиск на лікарів-інфекціоністів.
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ты свое имя и фамилию + фото на городском сайте опубликуй , ну а народ тебе в рекламе думаю поможет , тогда лучше не болей
бычара ты тупоголовый , кто тебе дал право лепил оскорблять
вы же за него голосовали - жри...те
Спасибо, посмеялся
Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико - санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
Государство заботится о развитии физической культуры и спорта, обеспечивает санитарно - эпидемическое благополучие.
Это как и с законом о распродаже земли - неконституционно.
Сначала зеленая плесень, вместе с шоколадными и голосятами должны отменить соответствующие статьи Конституции Украины, а потом уже могут принимать антиукраинские законы. А так они сами ставят себя ВНЕ законов Украины.
Спасибо за ссылку.
ну то, о чем вы написали, про махание, так Янукович и Порошенко вытирали об Конституцию свои ноги, а Зеленский вытирает сейчас.
Зробили самі себе раком - тепер не ображайтесь...
Я считаю - заслужили. Урок должен быть усвоен и тщательно испытан на своей собственной шкуре
Это было про дебилов. Дебилы весело шли на убой.