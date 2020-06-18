Лікарі ЛШД у Дніпрі вийшли на мовчазний протест: "Зробимо їх разом" - це було про лікарів?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 червня, в Дніпрі лікарі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на мовчазний протест, щоб підтримати колег з міськлікарні №21, на яких чинять тиск правоохоронці і створюють перешкоди в лікуванні хворих, в тому числі з COVID-19.

Про це повідомляє "Дніпровська панорама", передає Цензор.НЕТ.

Медики Клінічної лікарні швидкої допомоги тримали плакати з написами: "Зробимо їх разом" - це було про лікарів?", "Хто відповість за злочини прокуратури проти лікарів?", "Олійник, годі спекулювати, час працювати".







У матеріалі йдеться, що раніше "депутат "Слуги народу" Кирило Нестеренко, наближений до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, написав заяву в поліцію на керівництво та лікарів 21-ї лікарні, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом. Після цього в медустанову стали приходити силовики, проводити виїмку документів, заважаючи роботі медиків".

Також повідомляється, що 21-шу лікарню підтримали городяни, а на сайті Офісу Президента України з'явилася петиція від імені голови правління громадської організації "Регіональної асоціації пацієнтів" Лариси Бабич, яка просить Зеленського втрутитися і припинити тиск на лікарів-інфекціоністів.

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