Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля "Спартан", нагородили в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил за старанність і сумлінне виконання службово-бойових завдань 10 бійців Нацгвардії були нагороджені відзнакою Командувача Об'єднаних сил "Козацький хрест" III ступеня.
Про це повідомляє пресслужба НГУ ОС, інформує Цензор.НЕТ.
Заступник Командувача Об’єднаних сил із питань застосування сил та засобів НГУ полковник Вадим Бідненко відвідав бійців у шпиталі, подякував їм за службу та вручив нагороди.
"Коли стався вибух, перше, про що я подумав – відбувся контакт із ворожими силами. Але, як виявилося, наш автомобіль підірвався на невідомому пристрої, – розповідає гвардієць Сергій. – Завдяки тому, що майже всю силу вибуху на себе прийняв бронеавтомобіль, всі ми залишилися живими".
Усі бійці дістали мінно-вибухові травми легкої та середньої тяжкості. Нині військовим вже надали всю необхідну медичну допомогу.
За фактом підриву триває розслідування.
Нагадаємо, 9 червня Офіс Генпрокурора повідомив, що автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових.
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хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
Это вам не через Керченский пролив плыть, скажите спасибо что хоть что-то перепало.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА... !
Меня всегда бесило и бесит награждение раненых и погибших, и полный игнор тех, кого не "зацепило", но был там же , делал то же и рисковал не меньше...
Погибают и получают ранения по разному и иногда по глупому... - но к награде, что бы претензий от родных не было !
Предлагаю градацию знаков:
1. "За усердие в штабной работе" - 3 степень - за дежурства на командном пункте, 2 степень - за отличную карту и четкий доклад, 1 степень - за своечастную отработку телеграмм и их доведёние до войск
2. "За то что был там" - 3 степень - выезжал за ограду штаба или лагеря в сторону передка, 2 степень - присутствовал при рассказе очевидца, который слышал разрыв или выстрел, 1 степень - тому кто четко знает где передок, хотя бы по карте...