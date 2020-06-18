Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля "Спартан", нагородили в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил за старанність і сумлінне виконання службово-бойових завдань 10 бійців Нацгвардії були нагороджені відзнакою Командувача Об'єднаних сил "Козацький хрест" III ступеня.

Про це повідомляє пресслужба НГУ ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник Командувача Об’єднаних сил із питань застосування сил та засобів НГУ полковник Вадим Бідненко відвідав бійців у шпиталі, подякував їм за службу та вручив нагороди.

"Коли стався вибух, перше, про що я подумав – відбувся контакт із ворожими силами. Але, як виявилося, наш автомобіль підірвався на невідомому пристрої, – розповідає гвардієць Сергій. – Завдяки тому, що майже всю силу вибуху на себе прийняв бронеавтомобіль, всі ми залишилися живими".







Усі бійці дістали мінно-вибухові травми легкої та середньої тяжкості. Нині військовим вже надали всю необхідну медичну допомогу.

За фактом підриву триває розслідування.

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Нагадаємо, 9 червня Офіс Генпрокурора повідомив, що автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових.