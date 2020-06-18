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Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля "Спартан", нагородили в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил за старанність і сумлінне виконання службово-бойових завдань 10 бійців Нацгвардії були нагороджені відзнакою Командувача Об'єднаних сил "Козацький хрест" III ступеня.

Про це повідомляє пресслужба НГУ ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Заступник Командувача Об’єднаних сил із питань застосування сил та засобів НГУ полковник Вадим Бідненко відвідав бійців у шпиталі, подякував їм за службу та вручив нагороди.

"Коли стався вибух, перше, про що я подумав – відбувся контакт із ворожими силами. Але, як виявилося, наш автомобіль підірвався на невідомому пристрої, – розповідає гвардієць Сергій. – Завдяки тому, що майже всю силу вибуху на себе прийняв бронеавтомобіль, всі ми залишилися живими".

Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля Спартан, нагородили в зоні ООС 01
Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля Спартан, нагородили в зоні ООС 02
Нацгвардійців, які зазнали травм під час вибуху бронеавтомобіля Спартан, нагородили в зоні ООС 03

Усі бійці дістали мінно-вибухові травми легкої та середньої тяжкості. Нині військовим вже надали всю необхідну медичну допомогу.

За фактом підриву триває розслідування.

Також читайте: Зеленський нагородив орденами і медалями 16 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, 9 червня Офіс Генпрокурора повідомив, що автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових.

Автор: 

нагорода (1260) Національна гвардія (1535) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
действительно. вот ты на диване действительно заслужил такую награду.
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18.06.2020 11:07
+7
при всем моем уважении . этот боевой эпизод не является поводом для награждения . ехали . подорвались . в чем заключается подвиг ? денежную компенсацию да . возможно . но не государсвенной наградой

хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
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18.06.2020 11:10
+5
Крепкая машина, хорошо что люди целы.
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18.06.2020 11:09
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18.06.2020 11:02 Відповісти
Машина шла в колонне последней, если подорвались значит сьехали в сторону от остальных, так за какие заслуги им награда.
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18.06.2020 11:04 Відповісти
действительно. вот ты на диване действительно заслужил такую награду.
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18.06.2020 11:07 Відповісти
диван тоже могут заминировать
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18.06.2020 14:33 Відповісти
за какие заслуги дают "пурпурное сердце"?
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18.06.2020 11:08 Відповісти
Это не награда. Знак отличия. Признание родиной твоего потерянного здоровья. У меня друг в Афгане в бтр подорвался. Падал потом без сознания у станка - никто на работу брать не хотел. Так что сказать спасибо в этой ситуации родина не то, чтобы должна а прям обязана.
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18.06.2020 11:44 Відповісти
А гарний "бронеавтобус" виходить.
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18.06.2020 11:09 Відповісти
Крепкая машина, хорошо что люди целы.
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18.06.2020 11:09 Відповісти
при всем моем уважении . этот боевой эпизод не является поводом для награждения . ехали . подорвались . в чем заключается подвиг ? денежную компенсацию да . возможно . но не государсвенной наградой

хотя случаются и более глупые награждения " По случаю годовщины ООС командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отметил журналистов, которые занимаются освещением войны на востоке Украиныс вручением "Казацкий крест" I степени" а им то за что ? такие раздачи нивелируют статус этой награды
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18.06.2020 11:10 Відповісти
плата за молчание...Подорваться в собственном тылу .....
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18.06.2020 11:12 Відповісти
И самое важное ,именно это и есть зона атветственности ,нац.гвардии.
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18.06.2020 11:16 Відповісти
Люди служили на горячей точке и получили ранение.. в принципе можно и наградить. Но вот за что получили награды. новые звания и квартиры моряки сдавшиеся противнику без единого выстрела вместе с кораблями и вооружением для меня загадка! Для любой армии мира это было бы позором и бесчестием.
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18.06.2020 11:18 Відповісти
За що? Скільки ворогів вони знищили?
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18.06.2020 11:31 Відповісти
"Когда произошел взрыв, первое, о чем я подумал - произошел контакт с врагом. Но, как оказалось, наш автомобиль подорвался на неизвестном устройстве
Это вам не через Керченский пролив плыть, скажите спасибо что хоть что-то перепало.
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18.06.2020 11:35 Відповісти
То есь, пока ты "не подорвался" - ты НЕ УСЕРДНЫЙ... ?
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА... !

Меня всегда бесило и бесит награждение раненых и погибших, и полный игнор тех, кого не "зацепило", но был там же , делал то же и рисковал не меньше...

Погибают и получают ранения по разному и иногда по глупому... - но к награде, что бы претензий от родных не было !
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18.06.2020 12:07 Відповісти
То означає що якщо сепарський снаряд попаде в житловий будинок то всі люди які сиділи в підвалі отримають Козацкий хрест ??? Що ви курва робите ? Навіщо знецінюєте бойові винагороди ?
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18.06.2020 13:03 Відповісти
Это банальный подкуп за лояльность
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18.06.2020 14:04 Відповісти
Вот так в силовых структурах возрождается обыкновенное холуйство, которое вскоре загубит всю службу...
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18.06.2020 14:05 Відповісти
В 2014 каждому такую награду можно .что бы дать
Предлагаю градацию знаков:
1. "За усердие в штабной работе" - 3 степень - за дежурства на командном пункте, 2 степень - за отличную карту и четкий доклад, 1 степень - за своечастную отработку телеграмм и их доведёние до войск
2. "За то что был там" - 3 степень - выезжал за ограду штаба или лагеря в сторону передка, 2 степень - присутствовал при рассказе очевидца, который слышал разрыв или выстрел, 1 степень - тому кто четко знает где передок, хотя бы по карте...
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18.06.2020 21:04 Відповісти
У Гарри Гаррисона в его фантастической книге "Билл - герой галактики" упоминалась медаль "2 недели на передовой без сифилиса"...
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18.06.2020 21:07 Відповісти
класс)))
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22.06.2020 13:09 Відповісти
лучше бы грамоту - хоть жопу вытереть можно...
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19.06.2020 20:19 Відповісти
 
 