На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 18 червня, в Києві на одній з парковок на Печерську невідомі пошкодили як мінімум шість автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота "ДПТ.kiev.ua" в Facebook, опублікувавши відповідні фотографії машин з розбитими лобовими стеклами.
Крім того, вказується, що капоти й інші частини кузова машин вимазані невідомою коричневою речовиною.
"Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбиті лобові стекла. Що це було?", - йдеться в повідомленні.
Фото: ДТП / Facebook
Нагадаємо, раніше п'яний чоловік у Києві викрав авто іноземного посла і потрапив на ньому в ДТП.
Топ коментарі
+26 Роман Самойленко #447963
показати весь коментар18.06.2020 14:20
+15 Gera Kruger #465580
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+14 Игорь 4397
показати весь коментар18.06.2020 14:21
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я отвечаю на вопрос "сложно сделать".
и в догонку дополнение:
на алиэкспресс даже кольца для битья стекол продаются.
Например - моему бывшему шефу нужно было идти до машины 20 минут, чтобы потом на машине за 15 минут доехать до работы.
не совсем по законному , но по другому не получается , на штрафстоянке им самое место
в своем селе будешь бредни рассказывать...
От тоді буде норм, бо проти тих повиєживаться він не стане
У нас что - везде стоянки имеются в разумной близости от жилья? Нет ведь, так о чем вы бредите?
Розумна близькість - це скільки? 10 метрів?
"Ну і в чому тут вина людей, які потім не під'їхати, на погрузити щось,"
Тобто ваше "під'їхати" важливіше за їхнє?"
", а на ніч ще й виття сигналізації."
У мене у дворі будинку стоять 50 авто - сигналізацію чую раз на пів-року і не вночі.
а якби знайшов ти б теж все зрозумів
Вангую життя твоє буде коротким але дуже цікавим
Борзих роблять неочікувано
Страховая через пару недель эти деньги компенсирует.
Тупорылые трохи власники, канешно.
Стёкла себе побили, на капот насрали - а денег в итоге больше не стало.
Затонируют стёкла, нашпигуют салон салон регистраторами во все стороны,
и будут вести круглосточную запись.
А им набьют хари.
Удачи всем, кто до этого не додумался.
Це лікується фізичним втручання у життя даних люмпенських романтиків і допомагає у 10 випадків з 10
Анархия мать порядка. Единство и борьба противоположностей-диалектика.