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На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 18 червня, в Києві на одній з парковок на Печерську невідомі пошкодили як мінімум шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота "ДПТ.kiev.ua" в Facebook, опублікувавши відповідні фотографії машин з розбитими лобовими стеклами.

Крім того, вказується, що капоти й інші частини кузова машин вимазані невідомою коричневою речовиною.

"Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбиті лобові стекла. Що це було?", - йдеться в повідомленні.

На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла 01

Фото: ДТП / Facebook

Нагадаємо, раніше п'яний чоловік у Києві викрав авто іноземного посла і потрапив на ньому в ДТП.

Також дивіться: Київські рятувальники вночі тричі виїжджали на пожежі в автомобілях у різних районах столиці. ФОТО

Автор: 

авто (6172) Київ (19502)


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Топ коментарі
+26
так а как еще объяснять людям, шо парковаться в подъездах - это уже перебор?
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18.06.2020 14:20
+15
Понятно шо гавна накидали на капот)) Осталось выяснить кто владельцы авто и где они были припаркованы...
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18.06.2020 14:20
+14
Это были учения по использованию коричневого вещества перед походом на банковую.
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18.06.2020 14:21
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так а как еще объяснять людям, шо парковаться в подъездах - это уже перебор?
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18.06.2020 14:20 Відповісти
Саме так. На зрозумілій їм мові.
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18.06.2020 14:21 Відповісти
Парковка написано у новині. Не читали?
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18.06.2020 14:26 Відповісти
Где ты оставил машину - это еще не парковка ....
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18.06.2020 14:50 Відповісти
Є різниця між стоянкою та парковкою. Різниця в тому, що стоянка для того, щоб під'їхати, щось занести-винести та від'їхати, а не ставити на ніч, щоб люди вночі дуріли від надчутливої сигналізації.
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19.06.2020 20:23 Відповісти
Понятно шо гавна накидали на капот)) Осталось выяснить кто владельцы авто и где они были припаркованы...
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18.06.2020 14:20 Відповісти
и чье вещество коричневого цвета
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18.06.2020 15:06 Відповісти
богатые оборзели.
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18.06.2020 17:04 Відповісти
Это были учения по использованию коричневого вещества перед походом на банковую.
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18.06.2020 14:21 Відповісти
Лобове скло складно пробити, гуркіт мав стояти дебелий.
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18.06.2020 14:22 Відповісти
Молотком тюк і всьо.
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18.06.2020 14:25 Відповісти
Угу, я теж так думав.
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18.06.2020 14:26 Відповісти
+ сигнализация.
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18.06.2020 14:25 Відповісти
на половине ножиков, что по ларькам продается есть "раскалыватель стекла".
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18.06.2020 14:28 Відповісти
Тріплекс не пробивається ним то для бокових.
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18.06.2020 14:30 Відповісти
Ножиком. Ага. Аккуратненько так...
На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла - Цензор.НЕТ 3429
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18.06.2020 14:32 Відповісти
я не говорю "чем-как" в конкретном случае было сделано
я отвечаю на вопрос "сложно сделать".
и в догонку дополнение:
на алиэкспресс даже кольца для битья стекол продаются.
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18.06.2020 14:38 Відповісти
С каких пор зоны возле подъездов стали парковками?
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18.06.2020 14:23 Відповісти
Получай фашист гранату и записку в ней.
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18.06.2020 14:26 Відповісти
о,оказывается я сегодня утром наложил целую кучу неизвестного коричневого вещества...
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18.06.2020 14:27 Відповісти
Накуя?
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18.06.2020 14:27 Відповісти
На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла - Цензор.НЕТ 5729
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18.06.2020 14:30 Відповісти
Спросил одного паркующегося возле подъезда: Тебе, что 700 грв. в месяц жалко на автостоянку? Ответ: Нет, просто эти 500 метров до стоянки идти не хочется.
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Далеко не везде есть автостоянки в 500 метрах от дома.
Например - моему бывшему шефу нужно было идти до машины 20 минут, чтобы потом на машине за 15 минут доехать до работы.
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19.06.2020 10:17 Відповісти
У меня во дворе говноавтомобилисты спилили несколько деревьев - мешали парковаться ... Было бы неплохо вот так :
На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла - Цензор.НЕТ 9127На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла - Цензор.НЕТ 7286
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Мир хижинам, война дворцам?
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18.06.2020 14:33 Відповісти
А Теслу Богдана слабо так разукрасить???
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18.06.2020 14:36 Відповісти
"стекла" - грамотєї цензорні!
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18.06.2020 14:38 Відповісти
Таврий нет, и слава Богу
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18.06.2020 14:42 Відповісти
Невідома коричнева речовинм,українською мовою лайно зветься.
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18.06.2020 14:49 Відповісти
Чейта не заметил я там парковки
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18.06.2020 15:17 Відповісти
быдло почувствовало безнаказанность и начало громить авто...
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18.06.2020 15:21 Відповісти
быдло почуствовало безнаказанность и начало парковать авто на пешеходных зонах
не совсем по законному , но по другому не получается , на штрафстоянке им самое место
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18.06.2020 19:21 Відповісти
быдло понастроило так, что водителю (который платит за дороги) - негде поставить авто, кроме как за городом и то не везде.. мало того - его везде делают козлом отпущения и врагом пешеходов которые нихрена не платят.. хотя, не исключаю и действительно отмороженных водиив которые при наличии места для парковки заезжают на тротуар для пешеходов....
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19.06.2020 08:18 Відповісти
Дебильчиком прикидываешься или отродясь такой. ( и заметь без знака вопроса для таких как ты) Платишь за дороги? Так на...уй и стой на дорогах! Так же как и стоянки, парковки это опции за отдельную плату. Жилая зона к дорогам отношения не имеет!!!!. Она не входит даже в зону контроля автодора в плане укладки дорог. Или права тоже оплатил? Быдло.
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19.06.2020 13:34 Відповісти
на одноизвилинных не реагирую...
в своем селе будешь бредни рассказывать...
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19.06.2020 13:37 Відповісти
злий люмпен хоче жити в гетто - де всі рівні, всі без машин, грошей і амбіцій. Щоб всі як вони + алкашня, наркомани та гопарі.
От тоді буде норм, бо проти тих повиєживаться він не стане
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21.06.2020 18:50 Відповісти
Люди що з вами робиться ? А якщо людина в справах приїхала чи в гості до когось з мешканців це ж дикунство якесь ніби печерськ від слова печерні люди!!!!
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18.06.2020 15:28 Відповісти
не нарушай , и все будет Ок , приехал на стрелку , или в гости - поставь на стоянку
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18.06.2020 19:23 Відповісти
Типа, "поставь туда, не знаю куда"?
У нас что - везде стоянки имеются в разумной близости от жилья? Нет ведь, так о чем вы бредите?
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19.06.2020 10:18 Відповісти
Ну і в чому тут вина людей, які потім не під'їхати, на погрузити щось, а на ніч ще й виття сигналізації.
Розумна близькість - це скільки? 10 метрів?
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19.06.2020 20:29 Відповісти
Розумна близкість - це приблизно пів-кілометра, максимум - кілометр.

"Ну і в чому тут вина людей, які потім не під'їхати, на погрузити щось,"
Тобто ваше "під'їхати" важливіше за їхнє?"

", а на ніч ще й виття сигналізації."
У мене у дворі будинку стоять 50 авто - сигналізацію чую раз на пів-року і не вночі.
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19.06.2020 21:51 Відповісти
Якщо знайдуть хто зробив - продажем нирок справа не обійдеться
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18.06.2020 15:31 Відповісти
Сосед не понимал, что ставить мерседес мл350 на пешеходной дорожке неправильно. Хотя я не хожу, но сделал замечания, а он не прислушался. Пришлось примерно так же отреагировать. Понял.
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18.06.2020 16:11 Відповісти
Це він просто тебе не знайшов.
а якби знайшов ти б теж все зрозумів
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21.06.2020 10:25 Відповісти
Дебил? Я не прячусь, сосед через дом! А ты подумало, что проживаю как ты, в зассанной хрущевке, бегал в ларек за пивом, и решил похулиганить. Дура тупая, мой принцип в молодости-сначала в @бло, потом говорю! С вами, быдлом, иначе нельзя.
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21.06.2020 11:40 Відповісти
ого! Всім одразу в їбало, а потім говориш?
Вангую життя твоє буде коротким але дуже цікавим
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21.06.2020 18:57 Відповісти
Осел! При хорошем раскладе я мог быть твоим папой! Давно лохов не бью, во первых не пересекаемся, во вторых руки жалко, в третьих боюсь убить. Был в среднем, теперь супертяж, Максимум плюю в харю, отрезвляет.
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22.06.2020 12:00 Відповісти
да ніхто з тобою в ринзі змагатись не буде.
Борзих роблять неочікувано
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23.06.2020 21:30 Відповісти
тебя дурака кто то приглашал в ринг? за 50 м обосрешься. такое быдло и надо тушить, а потом пояснять. можно отпетушить. ******** ишак.
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24.06.2020 12:46 Відповісти
алекс , можно на всех водил заяву накатать ( мол угрожали , да я виноват , и тд ) , и начнут тогда с водил грошы трясти , кто-то пойдет невзирая на потери , а кто-то скажет - на оно мне надо
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18.06.2020 19:28 Відповісти
накатаєш заяву але вона допоможе тільки проти слюнтяєв
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21.06.2020 10:26 Відповісти
Ще б пак - там був "Ягуар", за таку машину цим люмпенам дупу відірвуть без наркозу
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19.06.2020 11:29 Відповісти
да пох что потом .главное работа сделана сейчас ))
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21.06.2020 12:40 Відповісти
Власники поразбивали самі, щоб отримати страховку.
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18.06.2020 15:50 Відповісти
По страховке надо заплатить за новое стекло и его установку, а документы об оплате отнести в страховую.
Страховая через пару недель эти деньги компенсирует.
Тупорылые трохи власники, канешно.
Стёкла себе побили, на капот насрали - а денег в итоге больше не стало.
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18.06.2020 16:40 Відповісти
Все через карантин. Людям зайнятись нічим.
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18.06.2020 16:46 Відповісти
гано-коричневное вещество.
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18.06.2020 16:06 Відповісти
А вы знаете что по закону будет автохаму за парковку "мне срать на всех"? Правильно - НИЧЕГО! Закон на эту тему (правила парковки) - сопли по асфальту (общие фразы не о чем). Менты если приезжают, то пожуют сопли и говорят, что эвакуаторов у них нет (от слова никогда). Проверено не раз лично.Волнует ли этот вопрос наших, прости господи, депутатов? Нет, т.к. в их особняках с парковкой все в порядке.
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18.06.2020 17:11 Відповісти
Интересно, они снова там запаркуются ?
Затонируют стёкла, нашпигуют салон салон регистраторами во все стороны,
и будут вести круглосточную запись.
А им набьют хари.
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18.06.2020 22:50 Відповісти
Зачем та кардинально, просто взял открутил все 4 золотника и выкинул в мусорку. Хай пойдут в автомагазин, приобретут золотники и накачают колеса. Как говорили в армии: Не доходит через голову, дойдет через ноги и руки.
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19.06.2020 11:11 Відповісти
Вони не накачають вже на місці. Безкамерні колеса зараз майже у всіх. А там тиск початковий треба 4-5 атмосфер. Прийдеться колеса на шиномонтаж котити).
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20.06.2020 03:53 Відповісти
Берём домкрат и поднимаем авто, чтобы колесо оторвалось от земли и качаем.
Удачи всем, кто до этого не додумался.
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20.06.2020 09:18 Відповісти
Випусти повністю повітря і поексперементуй. Якщо у тебе безкамерне - результат тебе здивує.
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20.06.2020 13:43 Відповісти
У меня безкамерка была ещё на "тройке" в 1998 году и на "Волге" тоже, я знаю что говорю.
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20.06.2020 16:09 Відповісти
а потім лізиш до поштової скриньки по комунальні рахунки - а там раптом лайно
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21.06.2020 18:39 Відповісти
Це ВАТА, вона однакова у всьому світі - ій всі щось повинніі давати і всі перед нею у боргу.
Це лікується фізичним втручання у життя даних люмпенських романтиків і допомагає у 10 випадків з 10
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19.06.2020 11:27 Відповісти
Вопрос что это - анархия, прямая демократия в действии, или беспорядок. Ответ когда законы не выполняются на помощь приходит,анархия а потом уже договариваются о порядке
Анархия мать порядка. Единство и борьба противоположностей-диалектика.
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20.06.2020 03:16 Відповісти
"вещество корочневого цвета" - типа что то вроде ***********?
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21.06.2020 10:45 Відповісти
власти нет законы не действуют . кого то за...бало все до ручки имеем итог
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21.06.2020 12:25 Відповісти
судя по фоткам и повреждениям очень похоже на броски этого всего мусора с последних этажей или с крыши, а вообще, уважающие себя парковки, давно имеют видеорегистрацию, причем с трех разных ракурсов..... По видео было бы видно, какие такие неизвестные, или подтвердилась бы версия о прилетах сверху, может детишки резвятся, а может благодарные соседи, если это все-таки нифига не парковка, правильно тут кто-то сказал, там где ты бросил машину ,это не обязательно парковка
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22.06.2020 14:01 Відповісти
 
 