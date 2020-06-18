На парковці в центрі Києва невідомі вимазали автомобілі коричневою речовиною і розбили лобові стекла. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 18 червня, в Києві на одній з парковок на Печерську невідомі пошкодили як мінімум шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє спільнота "ДПТ.kiev.ua" в Facebook, опублікувавши відповідні фотографії машин з розбитими лобовими стеклами.

Крім того, вказується, що капоти й інші частини кузова машин вимазані невідомою коричневою речовиною.

"Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбиті лобові стекла. Що це було?", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП / Facebook

Нагадаємо, раніше п'яний чоловік у Києві викрав авто іноземного посла і потрапив на ньому в ДТП.

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