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Новини Фото ДТП
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Унаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запоріжжі загинули обидва водії, одна машина загорілася, - поліція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вночі сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, одна з машин після удару загорілася. Водії автомобілів загинули на місці події, а один пасажир травмований.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Сьогодні, 18 червня, о 00:05 до Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельне ДТП на вулиці Хортицьке шосе в місті Запоріжжя.

Під час огляду місця події встановлено, що водій автомобіля "Daewoo Sens", місцевий житель 1995 року народження, рухаючись по вулиці Хортицьке шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Geely" під керуванням чоловіка 1985 року народження.

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запоріжжі загинули обидва водії, одна машина загорілася, - поліція 01

В результаті аварії обидва водії від травм загинули на місці події, жінка-пасажир автомобіля "Geely" мешканка міста Запоріжжя 1986 року народження з численними тілесними ушкодженнями доставлена ​​в лікарню.

Після зіткнення транспортних засобів сталося загоряння автомобіля "Daewoo Sens".

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запоріжжі загинули обидва водії, одна машина загорілася, - поліція 02

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, у яких є відеозаписи, що стосуються вказаної події з проханням відгукнутися і звернутися за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запоріжжі загинули обидва водії, одна машина загорілася, - поліція 03

Автор: 

ДТП (4470) Запоріжжя (2270) Нацполіція (15190)


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Топ коментарі
+12
навіщо так ганяти на китайському або зазівському лайні? Ці авто тільки ззовні схожі на транспортні засоби, а по суті це консервні ********
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18.06.2020 15:10
+2
К чему? К системе автоматического пожаротушения?
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18.06.2020 15:13
+2
я
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18.06.2020 15:37
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Жесть .
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18.06.2020 15:04 Відповісти
у жили дверь на капот вылезла?
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18.06.2020 16:28 Відповісти
і сто відсотків не були пристебнуті ...
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18.06.2020 15:08 Відповісти
К чему? К системе автоматического пожаротушения?
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18.06.2020 15:13 Відповісти
Доречі, а де висновок судмедекспертизи стосовно водія "Daewoo Sens" ?
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18.06.2020 15:15 Відповісти
кто по городу пристёгивается?
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18.06.2020 15:25 Відповісти
я
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18.06.2020 15:37 Відповісти
Всі
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18.06.2020 15:52 Відповісти
я, когда-то, на проспекте победы, кратковременно разогнался, опережая крадущюся тётю и попал под радар, там мент был так удивлён тому, что я пристёгнут, что отпусти с предупреждением
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18.06.2020 16:13 Відповісти
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18.06.2020 18:25 Відповісти
Ребятки, вы не представляете, насколько глупо и по-дикарски вы выглядите с такими привычками вождения.
Говорю вам, как человек, проживший 36 лет в Украине (в т.ч. 25 в Запорожье) и уже 20 лет живущий в Канаде.
В Киеве, с их новыми камерами слежения, ловят по 30 человек в день, ездящих более 170км/ч по городу, вплоть до 200 км/ч. Уверен, что все они тоже клали на ремни, и дети их сидят сзади между сидениями непристёгнутые, на такой скорости. Самоубийцы.
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18.06.2020 18:44 Відповісти
навіщо так ганяти на китайському або зазівському лайні? Ці авто тільки ззовні схожі на транспортні засоби, а по суті це консервні ********
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18.06.2020 15:10 Відповісти
Джилли вполне нормальная машина, купил себе в 2012, кроме ходовой особых проблем до 300тыс не было. Правда и мотался в основном по селам и райцентрам, а дорог там небыло от слова совсем.
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18.06.2020 15:47 Відповісти
При чем проблемы с ремонтами??? https://youtu.be/wYUP8WnBpMM Краш-тест Geely Otaka . Консервна ******** безпечніша
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19.06.2020 07:06 Відповісти
Там сравнивается Geely CK (под таким названием она продавалась в Украине, твой вариант - єто российская сборка). У меня Geely Cross, она намного комфортнее и безопасней. В наличии подушки безопасности и она была сертифицирована для европейского рынка. А Geely CK - это действительно консервная банка, имел возможность вытаскивать такую из кювета после легкой аварии.
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19.06.2020 11:50 Відповісти
Аминь
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18.06.2020 15:11 Відповісти
идиотам, шо камеры, шо штрафы.....
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18.06.2020 15:17 Відповісти
Оба ехали 50
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18.06.2020 15:18 Відповісти
"Й банутые , за Зеленского наверно голосовали🙇"
Что же ты на своего соплеменника наезжаешь?
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18.06.2020 19:51 Відповісти
Две хлам-машины в хлам. А водитель Jeep Grand Cherokee не получил даже царапины при лобовом ударе в Ладу на полном ходу. Естественно, водитель Лады скончался.
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18.06.2020 15:36 Відповісти
в меня на районе ця жопа
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18.06.2020 15:50 Відповісти
и тут запорожстальческий автобус втиснулся
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18.06.2020 15:51 Відповісти
Иномарки, крепкие, не то что рашаавтопромсрем
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18.06.2020 15:56 Відповісти
китай с корейцами столько наштамповал корыт, что слово "наджёная иномарка" давно утратило свой смысл
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18.06.2020 16:17 Відповісти
Нужно запретить автомобили , как пережиток .
Вот запретили же скутера японские - и ничего , государственность не пошатнулась .
Зачем тебе автомобиль в самоизоляции ???
Лишнее это , баловство ...
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18.06.2020 16:35 Відповісти
 
 