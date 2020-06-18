Унаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запоріжжі загинули обидва водії, одна машина загорілася, - поліція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі вночі сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, одна з машин після удару загорілася. Водії автомобілів загинули на місці події, а один пасажир травмований.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Сьогодні, 18 червня, о 00:05 до Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельне ДТП на вулиці Хортицьке шосе в місті Запоріжжя.

Під час огляду місця події встановлено, що водій автомобіля "Daewoo Sens", місцевий житель 1995 року народження, рухаючись по вулиці Хортицьке шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем "Geely" під керуванням чоловіка 1985 року народження.

В результаті аварії обидва водії від травм загинули на місці події, жінка-пасажир автомобіля "Geely" мешканка міста Запоріжжя 1986 року народження з численними тілесними ушкодженнями доставлена ​​в лікарню.

Після зіткнення транспортних засобів сталося загоряння автомобіля "Daewoo Sens".

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, у яких є відеозаписи, що стосуються вказаної події з проханням відгукнутися і звернутися за телефонами: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.





