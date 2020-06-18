Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

Під Печерським районним судом Києва сьогодні зібралися люди, щоб підтримати п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримають державні прапори України, плакати "Стопреванш", "Зеленський = Янукович" та інші. На їхню думку, суд над п'ятим президентом - це політичне переслідування і реванше проросійських сил в Україні, а також помста всім майданівцям з боку прибічників Януковича.

Після того, як суд відбувся, учасники акції вирушили до Офісу президента.















Читайте також: У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя









Дивіться також: Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня. ВІДЕО (оновлено)













Фото - Олег Богачук

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.