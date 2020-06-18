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Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

Під Печерським районним судом Києва сьогодні зібралися люди, щоб підтримати п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримають державні прапори України, плакати "Стопреванш", "Зеленський = Янукович" та інші. На їхню думку, суд над п'ятим президентом - це політичне переслідування і реванше проросійських сил в Україні, а також помста всім майданівцям з боку прибічників Януковича.

Після того, як суд відбувся, учасники акції вирушили до Офісу президента.

Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 01
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 02
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 03
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 04
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 05
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 06
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 07

Читайте також: У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 08
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 09
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 10
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 11

Дивіться також: Суд відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенкові до 1 липня. ВІДЕО (оновлено)

Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 12
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 13
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 14
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 15
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 16
Під Печерським судом у Києві відбулася акція на підтримку Порошенка 17

Фото - Олег Богачук

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд має обирати запобіжний захід Петру Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

Автор: 

Київ (19517) Порошенко Петро (15179) суд (11691) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+102
Под Печерским судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко - Цензор.НЕТ 7268
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18.06.2020 15:06
+73
Нормальный мужик . Поддерживаю .
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18.06.2020 15:05
+69
от якби у бєнєдиктової та її патронів були мізки, вони зараз повинні були б замислитися про своє не дуже світле майбутнє..
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18.06.2020 15:06
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Сторінка 4 з 4
Допустим, Семочко агент и осужден судом- т.е. это признанный факт. И происходит суд на предмет взаимосвязи Порошенко с агентом страны-агрессора. Затем доказывается, что он назначен с помощью подкупа за деньги. И этого будет достаточно для инкриминирования Порошенко 111 статьи.
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18.06.2020 17:24 Відповісти
семочко никаким судом не осужден. хватит нести околонаучную херомантную дичь
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18.06.2020 17:27 Відповісти
Вот и я о том же...
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18.06.2020 17:31 Відповісти
вот сначала докажи а потом тявкай.
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18.06.2020 18:41 Відповісти
ок. процитируй мне определение "измена". подскажу - оно есть в определении статьи "Измена" УК. я жду. потом продолжим
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18.06.2020 16:48 Відповісти
Статья 111. Государственная измена.

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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18.06.2020 16:54 Відповісти
по пунктам
1 деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины

2 переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта

3 шпионаж

4 оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины

под что попадает подписание Указа? Учти, судят не за последствия а за действия. поехадли
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18.06.2020 17:04 Відповісти
4 оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.- самое оно.
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18.06.2020 17:14 Відповісти
"помощи " - момощь в чем?
и до кучи чтобы два раза не вставать - а есть доказанный факт представительства кацапией этим семочко? пока я слышал только о том что у него жена кацапка.
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18.06.2020 17:19 Відповісти
Сейчас вот суд, где идёт разговор о "помощи". При этом перепрыгнув ход событий- поэтому это цирк для поднятия рейтинга Порошенко. Про что я и говорю. В том то всё и дело, что нет никого доказанного факта предательство Семочка, зато уже судят Порошенко. А должно быть всё наоборот. Вообщем, Цирк.
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18.06.2020 17:29 Відповісти
помощи кому и в чем? в чем заключается помощь? в подписании указа о назначении?
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18.06.2020 17:31 Відповісти
речь идёт о продажи должности Семочко со стороны Порошенко. Порошенко, естественно, утверждает, что он денег не брал. Но это вообще всё бред, также как с картинами( в качестве троллинга, разве что, не более...)- суд должен быть на другую тему и с другими обвинениями.
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18.06.2020 17:48 Відповісти
ты забадал откровенно менятебя надо лечить током
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18.06.2020 17:53 Відповісти
Продажа посад - це до Єрмака.
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18.06.2020 18:43 Відповісти
Слушайте! Таки ДА! Я думал -- это народ прикалывается

https://www.facebook.com/pryamiy/?__tn__=kCH-R&eid=ARDzGrfeGrQrC3OycG98gi0vWSqeHycbsC5zpFyH2RNKbfHWoY0W8ER-KumNXPBmXEW3ciyfYoLPu_eE&hc_ref=ARSAa1eG9qp5znwXSflX5POv2OlVYw8kbCHEO8UNoOpZhkof8kZVO0S_e2-0arXncDI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA_bJvjBV1nnPuERWCtW9jrifqAAR_1Bl0EYnDbZZH_guYt3iaHEYWh_bwLIDcZGERWOqUgLG-hVN1ZJlx2VeF7QCqEAvZMaW7RGBuP5wRbtpJenaBQ33iXi0TudiArzC0zrVhky5BJ9Cm5bkagxw3UaCL4MbRcSrWew9u1vmvTf4uplPM5XcUIf_ut4OCUeqzLSYgAc_8K_pVKLRg-0YxYd8qLXJdBezxdXil4f3hBmHMhU0bizLVoDVlY-xdDVcRV6E9zT8vPv_BN2sQreZdpBZNpPC_-eA7zYW-QAf7UFB_OpMh_N-Ut-VIiYzUuhRcuUyYpzHxeyzHt4Av8nLk6DFDJ6XIYNWOVBKczlr6sKCiKUU0 Телеканал "Прямий"

Проти п'ятого президента України Петра Порошенка порушили "справу" через отримання Томосу та створення Православної церкви України.

Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 6963

Про це 18 червня під час виступу біля стін суду повідомив сам Петро Порошенко, трансляцію вів "Прямий"."Ще одна новина, яку я дізнався тільки на цьому тижні, виявляється вони порушили проти мене ще одну справу, дослівно цитую: "За розпалювання міжрелігійної ворожнечі, шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України". За ґрати Порошенка за це!" - сказав Петро Порошенко.Після цих слів активісти, які прийшли підтримати п'ятого президента почали вигукувати "ганьба".https://prm.ua/tomos-ta-stvorennya-pravoslavnoyi-tserkvi-********-poroshenko-diznavsya-pro-novu-spravu-proti-nogo/?fbclid=*************-HZLdrshWpWiB3wfYsyhWFRQ7oy-yS2AtrRjANnC1ZTIGkaQ
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18.06.2020 16:18 Відповісти
Ого заничит у нас уже основная релихия стала правосливие московского толка
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18.06.2020 16:21 Відповісти
порох мочит зелю через камеру в суде
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18.06.2020 16:19 Відповісти
Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 4309
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18.06.2020 16:21 Відповісти
Зачетный ЗЕ получился.
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18.06.2020 17:28 Відповісти
На Каддафи намёк?
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18.06.2020 18:28 Відповісти
Воно і є...ЖАБА !
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17.08.2020 08:02 Відповісти
хех, вовк відклав засідання до 01.07.20
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18.06.2020 16:24 Відповісти
та на дбр и прокуроских смотреть жалко было - это не с Юлей воевать было при яныке тут калибр по крупней
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18.06.2020 16:25 Відповісти
"Сулила кошка собаке ежа поимать, да лапы поколола...".
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18.06.2020 16:37 Відповісти
Сегодня выходной или за свой счёт или за чей?
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18.06.2020 16:28 Відповісти
У тебя методичка старая, за 2013-2014гг. Это тогда вы зае...ли всех своим -"работать не пробовал"
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18.06.2020 17:38 Відповісти
О! Тут шахтеры бимбасы уже за печеньки скачут. А зай счет?
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18.06.2020 22:09 Відповісти
понадобился всего год, что бы все забыли ПОЧЕМУ Пете выписали смачный подсрачник на последних выборах. Подлец остался подлецом - прикрывать свое заднее место тупой биомассой - стиль порошенки.
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18.06.2020 16:37 Відповісти
оппаааа... Знову зазвучало: "банду геть!"
!!!!!
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18.06.2020 16:37 Відповісти
Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка - Цензор.НЕТ 902

Росія (паРаша) терпляче чекала такого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
-
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18.06.2020 16:38 Відповісти
Проэкт "Зермак".
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18.06.2020 22:10 Відповісти
В Ізраїлі за подарунки Нетаньяху судять, а в Україні за
підбурювання до повалення конституційної влади Порошенка саджати- заcb ?Можна йому ще пригадати,як https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 політичних опонентів переслідував та мішки на голову одівав .
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18.06.2020 16:44 Відповісти
Для зебилов: Порох славится методичностью и упорством в достижении своей цели, какая огромная и амбициозная она не была. А теперь, после этой истории с преждевременной смертью его отца (а мне, кажется, он винит одного недомерка за это) и похоронами, всем зеленым человечкам стоит боятся за свою судьбу и своих родственников, ведь они не очень законопослушны были.
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18.06.2020 16:57 Відповісти
Піар на смерті батька?
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18.06.2020 17:06 Відповісти
куда эти ублюдки вене и диктовы,кумовья,шваль недобитого янека,портянкины порно вы,куда,куда вы бежать будите ? Не стоят ваши будущие мучения путинских сребреников ,если не пропили ум ОСТАНАВИТЕСЬ !!!!
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18.06.2020 17:09 Відповісти
не не не

потом выковыривать по одному....
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18.06.2020 18:00 Відповісти
Ще раніше блазень - лакей Зеленс.. невдало пожартував на ювілеї у Кучми. Тоді лідер "Кварталу" цей клоун -холуй настільки став шестерить, що зі сцени моторошно завив "Наш Бог Кучма", що самого Даниловича від такого гумору цього бридкого лакея - блазня пересмикнуло. І, звичайно, ЗЕБіл ... остаточно впав в очах українського народу на одному новорічному концерті, коли в образі Порошенко образив не тільки президента, а так як я довіряю тільки націоналістам то теж багато в чому не підтримую Пороха ... Але і крім того видно то що він як єврей визнає тільки іудаїзм, через це ще злочинно образив і святий православний Томос, і незалежність української церкви ПЦУ від проклятої ворожої Москви, про яку народ України мріяв сотні років. Не знаю, хто там ідіот або сепаратист - терорист засміявся після цієї злочинного жарту, але коли цей юродивий клоун сказав "термос" замість "Томос", а замість "автокефалія" загавкав як побитий дворовий пес, я зрозумів, що і "Квартал 95", і особисто який так низько впав проклятий кремлівський скоморох-блазень цей продажний тоді-комік досягли дна і стали ворожими для суверенної України ..
-
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18.06.2020 17:23 Відповісти
-
Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
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18.06.2020 17:39 Відповісти
Возбудились, как за паребриком возбудились за "распятого мальчика в трусиках"
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18.06.2020 17:29 Відповісти
-
Ще раніше в закритій частині виступу кловуна --ЗЕбіла.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами - сепаратистами "Кварталу 95" давав концерт перед тепер втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягненими в в лазні. І тепер навіть важко сказати а чи не керують і тепер цим капітулянтом ЗЕбілом з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйські раком плазував в лазні, а потім зразу з неї та в харанти і г.авно-командувачем і вершителем долі нашої держави.. І тепер такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлівський холуй...резидент. І який таку як і сам підібрав собі команду слуг - кремля продажних Юд ЗЕбілов -капітулянтів які в угоду кремлю жорстко переслідують всіх українських патріотів...
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18.06.2020 17:41 Відповісти
Ну и когда шморкля пригонит домбасят-титушек убивать Украинцев?
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18.06.2020 17:42 Відповісти
"зелю геть" через рік - це вже заявочка...
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18.06.2020 18:04 Відповісти
"зелю за грати" вже..... блін, елементи Майдану...
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18.06.2020 18:07 Відповісти
Так воно вже за рік собі на кілька пожитевих набрало у сукупності.
І це тільки в зафіксованому ЗМІ вигляді!
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18.06.2020 22:16 Відповісти
порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом, а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача стояла у олигархов вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.

Скажи кто рядом с тобой и я скажу кто ты.
Секретарь АП при порошенко, был такой товарищщщ райнин.
Быстро райнин ушёл после проигрыша порошенко, к медведчуку+рабиновичу.
Это говорит о патриотизме назначенцев порошенко.
Перед этим был товарищщщ ложкин.
ермаки, райнины, это всё ватники кремля.
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18.06.2020 18:25 Відповісти
Гнусавый зебиленыш побил все рекорды))) прошел всего год и уже "ЗЕЛЮ ГЕТЬ", хотя что так будет, было понятно и до выборов.
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18.06.2020 19:48 Відповісти
щойно приїхав з мітингу - не залишало те приємне відчуття єдності, яке весь час було на Майдані! Не очикував що прийде так багато народу - брати-Порохоботи, ви НАЙКРАЩІ !!!
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18.06.2020 20:14 Відповісти
+++
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18.06.2020 23:04 Відповісти
Страшные репрессии. Потужного экс-гетьмана в ресторане личная охрана Зе схватили, за волосы оттаскали, придушили, мешок на голову и на самолете в Молдавию вывезли. Да?
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19.06.2020 05:14 Відповісти
ведьминский шабаш потрохни.
Все равно вашего вора посадят.
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19.06.2020 13:40 Відповісти
кааакой правдалюб расеянский...
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19.06.2020 15:46 Відповісти
А ти бачив,як він крав чи ти сам руки і карман підставляв при цьому процесі? А може тобі,як Портняшці з Дуркачем друзяки Упиря московитського, по телефончику на вушко щось крякнули? Ти скажи,не сормся,тут всі свої,враз зрозуміють?
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17.08.2020 07:55 Відповісти
Забув. А що це в тебе какаунт якийсь ...La Figa,та ще й 56? Це ти в антиукраїнській ботофермі на 56 місці крякаєш? А хто на першому кукарікає?
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17.08.2020 07:58 Відповісти
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