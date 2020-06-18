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Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас". ФОТО

Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину:

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій і народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО супротивників Шарія, які напередодні побилися з прихильниками Шарія.

Їхнє листування вдалося зняти парламентському кореспонденту видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шарія, до нього прихильно ставляться люди, які перебувають за ґратами.

Шарій: Дякую. Відморозки є відморозками до камери. І якщо вони почнуть хоч на день потрапляти в СІЗО, їм кінець. Тому що той світ до мене дуже доброзичливо налаштований і буде перевиховання. Під відео.

Волошин: В цьому не сумніваюся. У здатності влади посадити є великі сумніви

Шарій: Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно садити їх, а не нас.

Волошин: Дуже радує, що ти так швидко розібрався в Зеленському

Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас 01Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас 02

Також дивіться: Яйця, димові шашки, "психіатрична допомога" і затримання: в Києві відбуваються акції прихильників і супротивників проросійської партії Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти президента Володимира Зеленського під стінами ОП.

Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою "Київ не для Шарія". Участь в ній взяли представники "Демократичної сокири", "Руху ветеранів України" і "дружніх патріотичних організацій".

Протягом дня між прихильниками і противниками Шарія відбулися кілька зіткнень.

За даними поліції Києва, на станції метро "виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків", а її учасниками були "двоє агресивно налаштованих чоловіків і група осіб".

Під час акції протесту прихильники Шарія в оточенні поліції приходили до дому Президента Володимира Зеленського.

Автор: 

Шарій Анатолій (227) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+106
довбаний смердючий педофіл
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18.06.2020 15:55
+84
Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас" - Цензор.НЕТ 1578
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18.06.2020 15:56
+55
вот шария этого кремль и использует для раскачки в Украине
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18.06.2020 15:56
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Шариков ты наш. Со времен Булгакова прошла добрая сотня лет, а дело Шарикова живет и процветает. Вся беда в том, что люди не хотят думать и учиться даже на своих ошибках. Ну и кормите проходимца!
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22.06.2020 09:56 Відповісти
за такую ухмылочку надо бить сразу в морду
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22.06.2020 12:54 Відповісти
Шарій базарить, шо на зоні його підтримують... Педофіла Шарія півні підтримують на зоні, а блатні педофіла Шарія опустять, а то і вб"ють !
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22.06.2020 23:18 Відповісти
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