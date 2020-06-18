Шарій - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно саджати їх, а не нас". ФОТО
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій і народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО супротивників Шарія, які напередодні побилися з прихильниками Шарія.
Їхнє листування вдалося зняти парламентському кореспонденту видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шарія, до нього прихильно ставляться люди, які перебувають за ґратами.
Шарій: Дякую. Відморозки є відморозками до камери. І якщо вони почнуть хоч на день потрапляти в СІЗО, їм кінець. Тому що той світ до мене дуже доброзичливо налаштований і буде перевиховання. Під відео.
Волошин: В цьому не сумніваюся. У здатності влади посадити є великі сумніви
Шарій: Я знаю, як зробити, щоб владі стало вигідно садити їх, а не нас.
Волошин: Дуже радує, що ти так швидко розібрався в Зеленському
Вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти президента Володимира Зеленського під стінами ОП.
Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою "Київ не для Шарія". Участь в ній взяли представники "Демократичної сокири", "Руху ветеранів України" і "дружніх патріотичних організацій".
Протягом дня між прихильниками і противниками Шарія відбулися кілька зіткнень.
За даними поліції Києва, на станції метро "виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків", а її учасниками були "двоє агресивно налаштованих чоловіків і група осіб".
Під час акції протесту прихильники Шарія в оточенні поліції приходили до дому Президента Володимира Зеленського.
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