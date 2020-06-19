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Новини Фото ДТП
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Школяр на Рівненщині вирішив покататися на автомобілі брата і збив на смерть дитину. ФОТО

У селі Борбин на Рівненщині неповнолітній взяв у брата без дозволу автомобіль і скоїв наїзд на малолітню дитину, завдавши їй смертельні каліцтва.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, в гості до 15-річного жителя Борбина приїхав старший рідний брат. Автомобіль Audi 100 разом з ключами в замку запалювання він залишив на узбіччі біля будинку. Підліток вирішив покататися, сів за кермо і почав рух. Однак, в цей час перед авто стояв місцевий хлопчик, якому лише 1 рік і 8 місяців. Уникнути на нього наїзду не вдалося. Від удару дитина впала і вдарилася головою об асфальтове покриття.

Школяр на Рівненщині вирішив покататися на автомобілі брата і збив на смерть дитину 01
Школяр на Рівненщині вирішив покататися на автомобілі брата і збив на смерть дитину 02

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Після цього власник автомобіля разом з потерпілим поїхали назустріч швидкій, але життя дитини врятувати не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюються обставини події.

Автор: 

ДТП (4470) смерть (6757) Рівненська область (1178)


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Топ коментарі
+11
поэтому ключи надо забирать с собой. а так теперь всю жизнь болван будет мучаться совестью, а убийца - сидеть, возможно. наверное бухой был дебил - как можно быть таким слепым? ребенок же не под машиной находился.
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19.06.2020 09:36
+7
15 лет это уже вполне подсудный возраст.
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19.06.2020 09:43
+7
У вас в автошколі не вчать що ключі не треба залишати?
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19.06.2020 09:51
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поэтому ключи надо забирать с собой. а так теперь всю жизнь болван будет мучаться совестью, а убийца - сидеть, возможно. наверное бухой был дебил - как можно быть таким слепым? ребенок же не под машиной находился.
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Неумышленное преступление, 15 лет, не будет сидеть.
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19.06.2020 09:58 Відповісти
если вообще будет.
но брата я бы усадил на 2 года как минимум. я чет всегда ключи забираю с замка. х.з., мне так спокойней.
ясно шо никто этого не хотел, но это так же как ружье оставить на улице и пойти в магазин - вроде и не ты стрелял, но ответственность никто не отменял
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19.06.2020 10:23 Відповісти
Так брату точно должны дать,но,скорее всего,немного
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19.06.2020 10:49 Відповісти
По логике да, а по закону - не за что.
Было бы ружье....
Кста, по средам многие ключи оставляют, машины не закрывают.
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19.06.2020 10:49 Відповісти
ну так я допустим мешаю бетон, и отошел от мешалки, а туда подошел ребенок и .... стал неживым.
кто виновен?
да, - если он допустим, чет до 10-лет, то виновны его родители и я, а если старше - то только я.

ясно шо условно можно отделаться, но все же - элементарно - если оставил без надзора механизм, то бывает вот как в новости.
(+ родители погибшего нехило проклянут)
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19.06.2020 11:01 Відповісти
Ты виноват, раз твое производство и опасное место в свободном доступе.
Другое дело, если ночью через забор перелез, сам включил и т.п.
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19.06.2020 11:12 Відповісти
15 лет это уже вполне подсудный возраст.
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19.06.2020 09:43 Відповісти
По определенным статьям.
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19.06.2020 10:00 Відповісти
Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n745 статті 115-117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n726 статті 112 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2405 348 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2712 379 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2830 400 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3061 443 ), умисне тяжке тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n786 стаття 121 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2386 частина третя статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 ), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n792 стаття 122 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2384 частина друга статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 ), диверсію (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n729 стаття 113 ), бандитизм (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1704 стаття 257 ), терористичний акт (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707 стаття 258 ), захоплення заручників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n934 статті 147 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2409 349 ), зґвалтування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976 стаття 152 ), сексуальне насильство (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n986 стаття 153 ), крадіжку (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1209 стаття 185 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1774 частина перша статей 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), грабіж (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1225 статті 186 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), розбій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1237 стаття 187 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1778 частина третя статей 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), вимагання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1254 статті 189 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), умисне знищення або пошкодження майна (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1298 частина друга статей 194 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2399 347 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2425 352 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2706 378 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2826 частини друга та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2828 третя статті 399 ), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1905 стаття 277 ), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1913 стаття 278 ), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1981 друга , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1983 третя статті 289), *********** (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2023 стаття 296 ).Відкрить Кримінальний Кодекс і прочитать важко? Розуму вистачає тільки "з розумним виглядом "бульби дуть"?Розберись у кваліфікації, а потім подумай, чи варто зображать з себе "правознавця"... Нічого оболтусу не буде... А брату, власнику автомобіля, лише цивільний позов виставлять...
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19.06.2020 10:07 Відповісти
Ага, а при Сталине и 9 расстреливали
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19.06.2020 10:52 Відповісти
это реально жесть.
и находятся десятки млн. ссуществ шо молятся на это усатое чучело полуправославное(((
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19.06.2020 11:02 Відповісти
У вас в автошколі не вчать що ключі не треба залишати?
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19.06.2020 09:51 Відповісти
тут питання чи взалі там був. Посвідчення може за шмат сала купив.
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19.06.2020 10:11 Відповісти
ну тоді його садити з тим мусором шо посвідчення продав йому.
а гонщика - рочків на 10.
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19.06.2020 10:26 Відповісти
сядет на 1000000 лет за ключики у скважине этой стильной бочки и шож
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19.06.2020 10:10 Відповісти
К сожалению это просто гребанное стечение обстоятельств
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19.06.2020 10:12 Відповісти
Статья ни о чём!Ведь совершенно не ясно КАК САМ оказался на дороге малыш 1,8 лет ?!И где была его МЛЯ мама-по телефону базлала?!
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19.06.2020 10:55 Відповісти
Горе родителям малыша и малолетнего дурака!!
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19.06.2020 11:51 Відповісти
Сяде старший брат.
Сам ключі полишив.
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19.06.2020 12:04 Відповісти
 
 