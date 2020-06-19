Школяр на Рівненщині вирішив покататися на автомобілі брата і збив на смерть дитину. ФОТО

У селі Борбин на Рівненщині неповнолітній взяв у брата без дозволу автомобіль і скоїв наїзд на малолітню дитину, завдавши їй смертельні каліцтва.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, в гості до 15-річного жителя Борбина приїхав старший рідний брат. Автомобіль Audi 100 разом з ключами в замку запалювання він залишив на узбіччі біля будинку. Підліток вирішив покататися, сів за кермо і почав рух. Однак, в цей час перед авто стояв місцевий хлопчик, якому лише 1 рік і 8 місяців. Уникнути на нього наїзду не вдалося. Від удару дитина впала і вдарилася головою об асфальтове покриття.





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Після цього власник автомобіля разом з потерпілим поїхали назустріч швидкій, але життя дитини врятувати не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюються обставини події.