СБУ заблокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон: вилучено 250 кг хімречовини, з них 30 кг - "Мефедрон" вартістю понад 15 млн грн. ФОТО

Служба безпеки України припинила діяльність наркоугруповання, яке планувало переправити за кордон масштабну партію психотропних речовин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, наркотрафік організували мешканці Черкаської та Сумської областей. Вони збиралися перевозити "товар" наркокур'єрами на приватному автотранспорті через державний кордон поза пунктом пропуску.

Правоохоронці "перехопили" партію наркотиків поблизу російського кордону. Під час огляду автомобіля було виявлено понад 250 кілограмів хімічної речовини, розфасованої у 12 мішках. Наразі експерти підтвердили, що майже 30 кілограмів вантажу є готовою психотропною речовиною мефедрон. За попередньою оцінкою, його вартість становить понад 15 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Решта хімічних речовин перебувають на експертизі.

Також повідомляється, що в ході обшуків слідчі та оперативники спецслужби виявили склад, розташований на території одного із гаражних кооперативів у прикордонній з РФ області. Правоохоронці виявили у ньому понад 360 літрів хімічних компонентів. За місцями тимчасового проживання контрабандистів також вилучено записи з контактами замовників, які додано до матеріалів справи.

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У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України слідчими СБУ вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

Блокування наркотрафіку здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.





Фото: сайт СБУ