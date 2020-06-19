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МАУ встановила в "Борисполі" лабораторію для тестування на COVID-19. ФОТО

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" встановила в міжнародному аеропорту "Бориспіль" першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести і тести на антитіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент авіакомпанії Євген Дихне на своїй сторінці у Facebook в п'ятницю уточнив, що поки лабораторія буде використовуватися для тестування екіпажів МАУ, однак вона також зможе забезпечити і потреби пасажирів, які вилітають або прилітають, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту.

"Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону з наявністю тесту ПЛР", - додав він.

Дихне розповів, що ПЛР-тест зараз має найвищу специфічність і чутливість на відміну від експрес-тестів. Матеріалом для аналізу є мазок з глибокої частини горла, а час виконання аналізу - три години. При цьому можлива одночасне завантаження лабораторії - 96 зразків.

МАУ встановила в Борисполі лабораторію для тестування на COVID-19 01
МАУ встановила в Борисполі лабораторію для тестування на COVID-19 02

Крім того, за його словами, лабораторія також передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка протягом 40 хвилин і тестування на антитіла до SARS-CoV-2, що дозволяє визначити перенесену інфекцію і наявність імунітету (матеріал тесту - кров з вени, швидкість - 86 тестів в годину).

Також читайте: МОЗ збільшило кількість лабораторій, де проводять тестування на COVID-19, із 4 до 69, - Степанов

МАУ встановила в Борисполі лабораторію для тестування на COVID-19 03
МАУ встановила в Борисполі лабораторію для тестування на COVID-19 04

Автор: 

Бориспіль (1145) карантин (18172) тестування (456) МАУ (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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валюты мало - надо возвращать загробитчан взад
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19.06.2020 11:29 Відповісти
Отпуска за границей в этом году не будет . Во всех городах пробки . Все злые и работают .
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19.06.2020 11:30 Відповісти
Сколько будет стоить тестирование в аэропорту для пассажиров?
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19.06.2020 11:31 Відповісти
сорвали с языка я хотела поставить вопрос по-другому: кто оплачивает банкет и какова сумма ?
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Судя по аэропортовским ценам на чаёк-кофеек, банкет тестирования будет проводиться пабагатому.
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19.06.2020 12:23 Відповісти
А почему нет тестов на триппер, скарлатину, золотуху ?
Надо полное исследование делать, каждому пассажиру !
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19.06.2020 11:36 Відповісти
Oсточертели с этим очередным гриппом. Скоро за упоминание "ковида" будут просто давать в морду.
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19.06.2020 11:39 Відповісти
ото бумашка і все? який центр робив не буде вказано? бо можна надрукувати самим.
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19.06.2020 13:49 Відповісти
 
 