МАУ встановила в "Борисполі" лабораторію для тестування на COVID-19. ФОТО
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" встановила в міжнародному аеропорту "Бориспіль" першу лабораторію, яка робить ПЛР-тести і тести на антитіла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент авіакомпанії Євген Дихне на своїй сторінці у Facebook в п'ятницю уточнив, що поки лабораторія буде використовуватися для тестування екіпажів МАУ, однак вона також зможе забезпечити і потреби пасажирів, які вилітають або прилітають, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту.
"Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону з наявністю тесту ПЛР", - додав він.
Дихне розповів, що ПЛР-тест зараз має найвищу специфічність і чутливість на відміну від експрес-тестів. Матеріалом для аналізу є мазок з глибокої частини горла, а час виконання аналізу - три години. При цьому можлива одночасне завантаження лабораторії - 96 зразків.
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