У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж
Спільні групи у складі працівників ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві спільно з КП "Муніципальна охорона" здійснили перевірку та контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування на вулиці Хрещатик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Під час рейду перевірили 9 закладів (ресторанів та кафе), порушення карантинних заходів виявили у двох із них. Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення та куріння кальянів на літніх майданчиках.
На підставі виявлених порушень на посадових осіб двох ресторанів було складено два протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.
У КМДА нагадали, що міська влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. У всіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.
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и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
это реально веселит. может вы не следил за ужимками и кривляньями этих "мужиков" в платьях, но я следил и немало лулзов схавал.
мне видеть проклены и "поучения" веропитеков типо "гореть вечно" и "Бок с тобой" - ниче так?
ты в курсе шо есть поговорка про бревно в глазу?
ну то ось, мені не треба навіть сперечатись, просто пара аргументів.
чо, брешу?
та ну?
В Италии в рестораны ходит 75% взрослого населения, в Украине - 2%.
🤗
Но за 17 килогривен штрафа можно и толкового адвоката прихватить, который в суде протоколы, написаные тупорылыми мусорами, в пух и прах разобъёт.
Що там у Вєнєдіктової з "кастою недоторканих"? Вже нема, як корупції і олігархів? Чи може там таке ж саме, як у найвеличнішого з закінченням війни?