У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж

Спільні групи у складі працівників ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві спільно з КП "Муніципальна охорона" здійснили перевірку та контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Під час рейду перевірили 9 закладів (ресторанів та кафе), порушення карантинних заходів виявили у двох із них. Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення та куріння кальянів на літніх майданчиках.

На підставі виявлених порушень на посадових осіб двох ресторанів було складено два протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

У КМДА нагадали, що міська влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. У всіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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