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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж

Спільні групи у складі працівників ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві спільно з КП "Муніципальна охорона" здійснили перевірку та контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Під час рейду перевірили 9 закладів (ресторанів та кафе), порушення карантинних заходів виявили у двох із них. Виявлені порушення – обслуговування клієнтів усередині приміщення та куріння кальянів на літніх майданчиках.

На підставі виявлених порушень на посадових осіб двох ресторанів було складено два протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

У КМДА нагадали, що міська влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. У всіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику 01
У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику 02
У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику 03
У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику 04
У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику 05

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2372) Київ (19520) перевірка (1232) ресторани (336) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Царю можно . Почему другим нельзя ? У них тоже иммунитет .
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19.06.2020 11:47
+2
бубочке можно а этим нельзя? они сидели внутри, вплотную, без масок, пили кофе и норм
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19.06.2020 11:47
+1
ну если на оф. уровне у нас православие, то на месте владельца забегаловки я бы вна суде сказал - я вот провел молебен и поп обрызгал столики, а в тарелки наложил мощей, так шо "вирус нипрайдьот"

и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
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19.06.2020 11:47
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ну если на оф. уровне у нас православие, то на месте владельца забегаловки я бы вна суде сказал - я вот провел молебен и поп обрызгал столики, а в тарелки наложил мощей, так шо "вирус нипрайдьот"

и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
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19.06.2020 11:47 Відповісти
дядька, похоже у вас на почве религии кукуха немного того...
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19.06.2020 11:54 Відповісти
никак нет, просто смешно было весной читать новости о попах.
это реально веселит. может вы не следил за ужимками и кривляньями этих "мужиков" в платьях, но я следил и немало лулзов схавал.
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19.06.2020 12:03 Відповісти
ну дело ж не в попах, оскорблять постоянно чувства верующих, где здесь мудрость? глупость одна..
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19.06.2020 12:07 Відповісти
мне слушать калатание в звоны и видеть шабаши - это меня не оскорбл*ет?
мне видеть проклены и "поучения" веропитеков типо "гореть вечно" и "Бок с тобой" - ниче так?
ты в курсе шо есть поговорка про бревно в глазу?
ну то ось, мені не треба навіть сперечатись, просто пара аргументів.
чо, брешу?
та ну?
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19.06.2020 12:13 Відповісти
даже в теме про рестораны всунуть эту собственную кашу из головы это по меньшей мере странно...
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19.06.2020 12:19 Відповісти
"бух Святой"! Супер, дякую! Беру на озброєння!
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19.06.2020 12:00 Відповісти
Царю можно . Почему другим нельзя ? У них тоже иммунитет .
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19.06.2020 11:47 Відповісти
бубочке можно а этим нельзя? они сидели внутри, вплотную, без масок, пили кофе и норм
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19.06.2020 11:47 Відповісти
Рестораны надо закрыть и немедленно. Помню, как в марте итальяшки сидели везде в ресторанах и ухмылялись. Ну в итоге и получили к чему стремились. Нужен жёсткий карантин и немедленно.
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19.06.2020 11:48 Відповісти
нужен - пиши петицию в свой ган.. кантон
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19.06.2020 11:50 Відповісти
Причём тут Италия?
В Италии в рестораны ходит 75% взрослого населения, в Украине - 2%.
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19.06.2020 11:58 Відповісти
Всім порушникам по 34000грн а власнику 340000 і нехай порушують щодня.
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19.06.2020 11:49 Відповісти
А якщо порушник "недоторканий"?
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19.06.2020 11:54 Відповісти
Кальян таки мона приравнять к защитному средству...
🤗
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19.06.2020 11:49 Відповісти
Відганяє мух і віруса теж.
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19.06.2020 11:53 Відповісти
Когда на Менделеева «наехали» поборники здорового образа жизни, убежденные, что курить вредно, ученый провел эксперимент. Он посмотрел через микроскоп на марлечку. Она кишела микробами. Потом Менделеев покурил через эту марлечку и снова поместил ее под микроском. Оказалось, что большинство микробов сдохли. - Брешут доктора, что от курения один вред.
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19.06.2020 11:58 Відповісти
Шота я подзабыл. А с Велюром чем дело закончилось?
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19.06.2020 11:52 Відповісти
Оштрафовали вродебто кого-то (теоретически - должны были администратора).
Но за 17 килогривен штрафа можно и толкового адвоката прихватить, который в суде протоколы, написаные тупорылыми мусорами, в пух и прах разобъёт.
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19.06.2020 12:02 Відповісти
Об'єднати ці справи зі справою ЗЕ! І доки він не заплате штраф, то й цих людей не чіпать. ЗЕ! сам же сказав, що тепер усі преЗЕденти!
Що там у Вєнєдіктової з "кастою недоторканих"? Вже нема, як корупції і олігархів? Чи може там таке ж саме, як у найвеличнішого з закінченням війни?
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19.06.2020 11:58 Відповісти
Их гораздо гораздо больше, каждый день проходу мимо так называемых летних площадок) одна застеклена и с крышей, а вторая полностью затянута тентом, как палатка только вход широкий)
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19.06.2020 14:01 Відповісти
 
 