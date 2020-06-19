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Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

18 червня від вибуху гранати у дворі одного з будинків приватного сектору Миргорода тілесних ушкоджень зазнали 67-річний власник та його 37-річний син.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

За підозрою у кримінальному правопорушенні у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 71-річного мешканця одного із сусідніх будинків. Чоловік також звернувся по медичну допомогу до центральної районної лікарні з рваними ранами спини.

З місця події поліція вилучила фрагменти гранати, а також інші речові докази. За адресою проживання фігуранта провели невідкладний обшук, під час якого виявили металевий тубус, схожий на ручний протитанковий гранатомет, і дві мінометні міни невстановленого типу, без бойових зарядів. Вилучені предмети спрямовані на судову балістичну експертизу.

Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи 01
Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи 02
Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи 03

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Попередньо встановлено, що між сусідами існував давній конфлікт з приводу земельної ділянки.

Поліція встановлює джерело походження боєприпасів. Тривають слідчі дії.

Автор: 

граната (792) Нацполіція (15191) Полтавська область (1117)


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Топ коментарі
+3
Таке враження що гранати вже ростуть на городах. А шо буде коли почнеться продаж землі?
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19.06.2020 12:57
+2
Когда начнётся Третий Майдан всё это добро полетит в антинародную власть и их холуёв мусоров.
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19.06.2020 13:07
+1
В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на ПутинаЖитель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 8963Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)18.06.2020, 23:40
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19.06.2020 12:52
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В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на ПутинаЖитель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 8963Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)18.06.2020, 23:40
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19.06.2020 12:52 Відповісти
Я за свободу применения оружия.
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19.06.2020 12:55 Відповісти
Це природний відбір - при наявності зброї виживуть розумніші.
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19.06.2020 12:56 Відповісти
При наявности оружия выживут спритніші.
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Не боишься?
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Предложи это Меркель... Мы, как-нибудь, без тебя разберёмся...
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19.06.2020 13:31 Відповісти
Меркель - вечный канцлер в федерации свободных земель.
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19.06.2020 14:42 Відповісти
Ну, и?... Ты же у нас "немец"? Вот и занимайся Германией... А нас не учи, что нам делать... Тем более, в вопросе с оружием... Купи себе пистолет и "рули", где-нибудь в Мюнхене или Берлине... (Хотя, мне кажется, эти города у тебя - "за Долгопрудным, поворотя налево...".).
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19.06.2020 14:51 Відповісти
Нда. Степанов, ты там не очень нагнетай с короновирусом. Если рванет, протесты будут мало похожи на Майдан.
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19.06.2020 12:57 Відповісти
Таке враження що гранати вже ростуть на городах. А шо буде коли почнеться продаж землі?
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19.06.2020 12:57 Відповісти
Сбор урожая.
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Когда начнётся Третий Майдан всё это добро полетит в антинародную власть и их холуёв мусоров.
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19.06.2020 13:07 Відповісти
Когда?
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19.06.2020 13:10 Відповісти
Когда начнётся никто не знает, но начнётся обязательно.
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19.06.2020 13:14 Відповісти
Миргород - мирный город.
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Там це звичайний день.
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15.08.2020 11:18 Відповісти
Мода что ли пошла такая, вчера Семенихин вот, сейчас две новости подряд тоже с гранатами...Прямо хоть самому что-то начинать что-то делать))))
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Времена коммунистического беспредела наступили.Попытки внесудебного решения проблем давно прижилось В Украине.Как и насилие над следствием и судом.Придут домой с утюгом.
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19.06.2020 13:22 Відповісти
 
 