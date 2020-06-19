Мешканець Миргорода через земельний конфлікт застосував гранату проти сусіда: постраждали 3 особи. ФОТОрепортаж

18 червня від вибуху гранати у дворі одного з будинків приватного сектору Миргорода тілесних ушкоджень зазнали 67-річний власник та його 37-річний син.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

За підозрою у кримінальному правопорушенні у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 71-річного мешканця одного із сусідніх будинків. Чоловік також звернувся по медичну допомогу до центральної районної лікарні з рваними ранами спини.

З місця події поліція вилучила фрагменти гранати, а також інші речові докази. За адресою проживання фігуранта провели невідкладний обшук, під час якого виявили металевий тубус, схожий на ручний протитанковий гранатомет, і дві мінометні міни невстановленого типу, без бойових зарядів. Вилучені предмети спрямовані на судову балістичну експертизу.







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Попередньо встановлено, що між сусідами існував давній конфлікт з приводу земельної ділянки.

Поліція встановлює джерело походження боєприпасів. Тривають слідчі дії.