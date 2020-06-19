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Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці. ФОТО

Сьогодні вночі столичні патрульні виявили наркотики в масці одного з чоловіків у Голосіївському районі.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Близько 5-ї години ранку, патрульні помітили двох чоловіків, які прогулювалися проспектом Академіка Глушкова. Коли пішоходи побачили автопатруль, вони намагалися сховатися з поля зору правоохоронців, після чого були зупинені для поверхневої перевірки.

"Підозрілих предметів поліцейські спочатку не виявили, а ж раптом інспектори звернули увагу на маску одного з чоловіків. Винахідливий громадянин не тільки намагався уберегтися від вірусів, а і використовував її для носіння маленького пакетика з порошкоподібною речовиною", - йдеться в повідомленні.

Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці 01

Автопатруль викликав на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського району для вилучення речовини і надання правової кваліфікації дій громадянина.

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Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці 02

Автор: 

Київ (19520) маска (157) наркотики (1448)


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Топ коментарі
+8
раньше наркоту в носках носили.. однако, инновация, диджитализация, зебилизация..
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19.06.2020 13:54
+7
Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 3677

Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 9512
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19.06.2020 13:59
+4
Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки. Источник: https://censor.net/p3203077\\\\\\\\\\\\\\\

я всегда так делаю - когда вижу мента, тут же даю газ и на кеды. это всегда работает, иногда еще вскакиваю на чужой мотоцикл и включаю песню "Мотоцикл"(кстати, щас найду и послушаю)

Моя Падлиция меня бережет - как среагирует, а я убежал(хокку давайте ка посочиняем? )
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19.06.2020 13:56
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менты продали, они же и сдали....
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19.06.2020 13:52 Відповісти
раньше наркоту в носках носили.. однако, инновация, диджитализация, зебилизация..
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19.06.2020 13:54 Відповісти
Хитро, не каждый догадается маску проверить.
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19.06.2020 13:55 Відповісти
А если в респиратор засунуть? Больше же влезет?
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19.06.2020 13:59 Відповісти
Надо было в ж... спрятать,там не найдут !
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19.06.2020 13:56 Відповісти
Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки. Источник: https://censor.net/p3203077\\\\\\\\\\\\\\\

я всегда так делаю - когда вижу мента, тут же даю газ и на кеды. это всегда работает, иногда еще вскакиваю на чужой мотоцикл и включаю песню "Мотоцикл"(кстати, щас найду и послушаю)

Моя Падлиция меня бережет - как среагирует, а я убежал(хокку давайте ка посочиняем? )
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19.06.2020 13:56 Відповісти
а еще можно забежать в маске в магазин - и "заработать" на ту самую дурь!
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19.06.2020 14:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2xmzCs0N0Uw https://www.youtube.com/watch?v=2xmzCs0N0Uw

и раздался сзади свист
и мент оказался не на стуле
а на бутылке....
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19.06.2020 13:59 Відповісти
Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 3677

Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
19.06.2020 13:59 Відповісти
Все витирає прес-брехунець патрульної поліції це правда на 5%..ця деградована аваківська установа у вигляді ********** полюції це зграя хабарників, вбивць, шахраїв, садистів, подонків..Не факт що мусора самі підкинули, знайшли терпилу і попіарились..МУСОРА НЕ ЛЮДИ..
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19.06.2020 14:00 Відповісти
Креативно .
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19.06.2020 14:15 Відповісти
В начале 90-хх наш препод по теормеху съездил на симпозиум в уже не социалистическую Польшу. После поездки он сказал нам такую фразу "В Польше больше некому заниматься штурмовщиной и очковтирательством."
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19.06.2020 14:37 Відповісти
Это ж как нервничать нужно было что бы копов примагнитить? мда.
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19.06.2020 14:39 Відповісти
 
 