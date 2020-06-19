Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці. ФОТО

Сьогодні вночі столичні патрульні виявили наркотики в масці одного з чоловіків у Голосіївському районі.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Близько 5-ї години ранку, патрульні помітили двох чоловіків, які прогулювалися проспектом Академіка Глушкова. Коли пішоходи побачили автопатруль, вони намагалися сховатися з поля зору правоохоронців, після чого були зупинені для поверхневої перевірки.

"Підозрілих предметів поліцейські спочатку не виявили, а ж раптом інспектори звернули увагу на маску одного з чоловіків. Винахідливий громадянин не тільки намагався уберегтися від вірусів, а і використовував її для носіння маленького пакетика з порошкоподібною речовиною", - йдеться в повідомленні.

Автопатруль викликав на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського району для вилучення речовини і надання правової кваліфікації дій громадянина.

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