Воїн 54-ї ОМБр Богдан Коваленко загинув 18 червня в зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Учора, 18 червня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Богдан Сергійович Коваленко, 1998 року народження, мешканець села Нова Водолага Харківської області, старший солдат, навідник-оператор розвідувального підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це йдеться на сайті "Суспільне" із посиланням на Нововодолазького селищного голову та обласного військового комісара Харківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Житель селища Нова Водолага на Харківщині Богдан Коваленко загинув у зоні проведення ООС від кулі снайпера, повідомив Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін.

За його словами, старший солдат загинув ввечері 18 червня.

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"Сьогодні його тільки доставлять у морг в Константинівку, а завтра, може, тільки привезуть сюди. Він все життя жив у Новій Водолазі. Є в нього батько. Мати у минулому році померла. І є бабуся", - сказав Єсін.

Як розповів військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін, на військову службу Коваленка призвали за контрактом у 2017 році.

"Спочатку проходив підготовку у навчальному центрі "Десна". Потім попередньо у нього була письмова згода з 54-ю окремою механізованою бригадою. Виконував зразково свої професіональні обов'язки. Він навідник-оператор розвідувального підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади", - сказав Калгушкін.

За словами Єсіна, селищна рада допоможе родині із витратами на поховання, частину покриє Міноборони України. Він також додав, що за кошти місцевого бюджету планують встановити пам'ятний знак та меморіальну дошку.

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За інформацією речника Міноборони у Харківській області Віталія Саранцева, поховання загиблого відбудеться у Новій Водолазі в неділю, 21 червня, об 11:00", - зазначається в повідомленні.