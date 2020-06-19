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Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла, як витратила гроші, зібрані за допомогою українців на лікування українських воїнів.

Про це Юсупова написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я збирала гроші на ліки для онкохворого воїна. Звіт. Переказала Віктору на ліки 10 тис., на ліки в госпіталь - 8500 тис. грн, ще одному воїну - 11 тис. грн, купила тактичні медрюкзаки і військові рюкзаки, знеболювальних на 41 тис. грн, все відправила на фронт. Ще продукти пораненим у госпіталь + цивільний одяг.

Витрат багато, прохань ще більше. Люди, всі бачать, яка важка ситуація в країні і скільки поранених на передовій. Допомагаємо, хто чим може! Потрібно ще купити ліки, допомогти бійцям і багато всього. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова", - йдеться в дописі волонтерки.

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Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 01
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 02
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 03
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 04
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 05
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 06

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Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 07
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 08
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 09
Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 10

Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів 11

Автор: 

допомога (8367) волонтери (1335) Юсупова Наталія (195)


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Велика подяка Вам, пані Наталія
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19.06.2020 14:35 Відповісти
Юсупова на відміну від деяких інших волонтерів, завжди звіти надає.
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19.06.2020 14:48 Відповісти
Дякую вам
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19.06.2020 14:49 Відповісти
Она делает это регулярно и постоянно приглашает желающих прийти в госпиталь, чтобы увидеть собственными глазами чем она занимается там КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
И поблагодарить самых достойных мужчин страны за их жертву своим здоровьем, жизнями ради миллионов других, живущих в мире и покое.
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19.06.2020 14:49 Відповісти
Бл..тский позорище на 7-м году войны!!!! Дай Бог волонтерам и неравнодушным здоровья и удачи.Позорище проклятым мародерам !!!!
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19.06.2020 15:11 Відповісти
Вместо того чтоб проклятия слать неизвестно кому, перечислил бы грн. 200. Больше пользы.
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19.06.2020 15:25 Відповісти
А где статья доходов на карту?
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19.06.2020 16:15 Відповісти
 
 