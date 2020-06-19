Волонтерка Юсупова відзвітувала про збір коштів на лікування українських воїнів. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова розповіла, як витратила гроші, зібрані за допомогою українців на лікування українських воїнів.

Про це Юсупова написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я збирала гроші на ліки для онкохворого воїна. Звіт. Переказала Віктору на ліки 10 тис., на ліки в госпіталь - 8500 тис. грн, ще одному воїну - 11 тис. грн, купила тактичні медрюкзаки і військові рюкзаки, знеболювальних на 41 тис. грн, все відправила на фронт. Ще продукти пораненим у госпіталь + цивільний одяг.

Витрат багато, прохань ще більше. Люди, всі бачать, яка важка ситуація в країні і скільки поранених на передовій. Допомагаємо, хто чим може! Потрібно ще купити ліки, допомогти бійцям і багато всього. Картка для допомоги 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова", - йдеться в дописі волонтерки.

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