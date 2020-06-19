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14 моряків танкера "Рута" повернулися в Україну після 3,5 роки у лівійській в'язниці. ФОТО

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився спеціальний рейс із 14 громадянами України - членами екіпажу танкера "Рута", які повернулися додому після більше трьох років ув'язнення в Лівії.

Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наше завдання - повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім'ї", - цитує пресслужба Зеленського в п'ятницю.

Глава держави подякував за успішну роботу Міністерство закордонних справ, Службу безпеки України, всіх небайдужих, хто допомагав.

14 моряків танкера Рута повернулися в Україну після 3,5 роки у лівійській вязниці 0114 моряків танкера Рута повернулися в Україну після 3,5 роки у лівійській вязниці 02

У квітні 2017 року у Лівії українських моряків затримали за звинуваченням в причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну ситуацію і ситуації з безпекою в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями тривало довгий період.

"Завдяки скоординованим діям відповідних органів влади України вдалося досягти результату в переговорах з лівійською стороною і повернути наших громадян на Батьківщину", - зазначили в пресслужбі президента.

Також читайте: 14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці, повертаються в Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Лівія (117) моряки (927) Офіс Президента (2024)


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19.06.2020 15:33 Відповісти
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Уяви, що ти хтось з них.
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19.06.2020 16:02 Відповісти
Это зеленое чмо здесь абсолютно не причем. Уже не знает где пропиариться
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19.06.2020 16:25 Відповісти
Ну конечно это заслуга Порошенко.Тарас, перестаньте злобствовать по поводу и без повода.Сейчас запросто можно написать - вот это наше сокровище: 27 процентов,надежда и гордость Украины."Услужливый дурак опаснее врага".
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19.06.2020 17:15 Відповісти
Так контрабанда нефти была или нет? Освободили и вернули невиновных или виновных?
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19.06.2020 17:20 Відповісти
А что ХОРОШО?
Те, кто занимался контрабасом, отсидели часть срока (или весь срок). При этом были СПРАВЕДЛИВО осуждены в Ливии... то что тут хорошего с их возвращением? У нас таких в тюрьмах полно... так что, если они все будут выходить из тюрем, то им надо Героя Украины давать? Ну а если они были осуждены НЕЗАКОННО то, соответственно, Украина ОБЯЗАНА ДАВНО была поднять кипиш про каналам МИД....
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19.06.2020 17:47 Відповісти
Спасибо Пороху! (нет)
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19.06.2020 20:07 Відповісти
с пустыни арабской в укру..подорожники щас гигантские выросли в ливии таких нема
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19.06.2020 20:17 Відповісти
 
 