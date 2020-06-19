14 моряків танкера "Рута" повернулися в Україну після 3,5 роки у лівійській в'язниці. ФОТО
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився спеціальний рейс із 14 громадянами України - членами екіпажу танкера "Рута", які повернулися додому після більше трьох років ув'язнення в Лівії.
Про це повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Це наше завдання - повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім'ї", - цитує пресслужба Зеленського в п'ятницю.
Глава держави подякував за успішну роботу Міністерство закордонних справ, Службу безпеки України, всіх небайдужих, хто допомагав.
У квітні 2017 року у Лівії українських моряків затримали за звинуваченням в причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну ситуацію і ситуації з безпекою в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями тривало довгий період.
"Завдяки скоординованим діям відповідних органів влади України вдалося досягти результату в переговорах з лівійською стороною і повернути наших громадян на Батьківщину", - зазначили в пресслужбі президента.
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Те, кто занимался контрабасом, отсидели часть срока (или весь срок). При этом были СПРАВЕДЛИВО осуждены в Ливии... то что тут хорошего с их возвращением? У нас таких в тюрьмах полно... так что, если они все будут выходить из тюрем, то им надо Героя Украины давать? Ну а если они были осуждены НЕЗАКОННО то, соответственно, Украина ОБЯЗАНА ДАВНО была поднять кипиш про каналам МИД....