У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж
30-річна мешканка Миколаєва була "майстром-закладником". Вона отримувала заборонені речовини поштою і робила оптові закладки по місту не для клієнтів, а для дрібних закладників. В місяць вона могла заробляти до 100 тис. гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.
Поліцейські прийшли з обшуком на знімну квартиру, яку дилерка використовувала як склад.
"В ході обшуку поліцейські вилучили близько 2,7тис. закладок наркотичних засобів і психотропних речовин. Попередньо, це амфетамін, метамфетамін, A-PVP, ЛСД, MDMA і канабіс, вартість яких за цінами "чорного ринку" становить майже 750 тис. грн. Крім цього, вилучено засоби стільникового зв'язку і стартові пакети різних мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.
Все вилучене буде направлено на експертизу. Коли вона підтвердить, що це дійсно наркотики, буде вирішуватися питання про притягнення дилерки до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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