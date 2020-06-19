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У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

30-річна мешканка Миколаєва була "майстром-закладником". Вона отримувала заборонені речовини поштою і робила оптові закладки по місту не для клієнтів, а для дрібних закладників. В місяць вона могла заробляти до 100 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Поліцейські прийшли з обшуком на знімну квартиру, яку дилерка використовувала як склад.

"В ході обшуку поліцейські вилучили близько 2,7тис. закладок наркотичних засобів і психотропних речовин. Попередньо, це амфетамін, метамфетамін, A-PVP, ЛСД, MDMA і канабіс, вартість яких за цінами "чорного ринку" становить майже 750 тис. грн. Крім цього, вилучено засоби стільникового зв'язку і стартові пакети різних мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

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Все вилучене буде направлено на експертизу. Коли вона підтвердить, що це дійсно наркотики, буде вирішуватися питання про притягнення дилерки до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція 01
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція 02
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція 03
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція 04
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція 05

Автор: 

наркотики (1448) Миколаїв (1807) Нацполіція (15193)


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Топ коментарі
+4
Теперь будет Мастером-швеёй в тюрьме. Надеюсь в этот раз без загорания на зоновском пляже, как некоторые
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19.06.2020 15:59
+3
"Забыла" отстегнуть крыше!
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19.06.2020 16:03
+2
Тысячами закладывала закладки, а "дильнычи" полиции и ее руководство "не в кугсе"?! Вопрос риторический... А не риторический - почему "заложили" эту "корову", почему "доиться" перестала?
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19.06.2020 16:16
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Теперь будет Мастером-швеёй в тюрьме. Надеюсь в этот раз без загорания на зоновском пляже, как некоторые
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19.06.2020 15:59 Відповісти
заткнись она будет паханшей в элит камере ей еще целку збивать будет вся вертухайщина с зп в 6000 грн...
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19.06.2020 20:15 Відповісти
"Забыла" отстегнуть крыше!
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19.06.2020 16:03 Відповісти
Тысячами закладывала закладки, а "дильнычи" полиции и ее руководство "не в кугсе"?! Вопрос риторический... А не риторический - почему "заложили" эту "корову", почему "доиться" перестала?
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19.06.2020 16:16 Відповісти
Небось ещё без кассового аппарата работала
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19.06.2020 16:24 Відповісти
скока разных зеленых пакетиков,неспроста это...
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19.06.2020 16:04 Відповісти
Вот *** не получается? пукни громче. Ничего, сейчас подтянутся.
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19.06.2020 16:44 Відповісти
она готовилась стать матерью , чтобы в счастливом будущем воспитывать своих детей в стиле "стопнаркотик" и прививать им ЗОЖ
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19.06.2020 16:07 Відповісти
ойойой...кака трагедия!
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19.06.2020 16:12 Відповісти
Отпустить! Это для преЗЕдента!
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19.06.2020 16:21 Відповісти
Тебе с паРаши виднее для кого? А номерная кацапская нулевка. Оно тебе надо? А ну да бабки не пахнут.
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19.06.2020 19:14 Відповісти
Ромка. Кто бы сомневался.
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19.06.2020 17:27 Відповісти
100% не является представителем самого полезного народа ромов...
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6768
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19.06.2020 19:18 Відповісти
Жаль девушку. Мусара мрази.
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02.07.2020 20:06 Відповісти
Точно, гнилое цыганье.
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17.11.2020 12:59 Відповісти
 
 