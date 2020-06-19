Сенцов прийшов до побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які голодують під ОП 11-й день. ФОТО
Український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов прийшов підтримати побратимів убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата), які 11 днів тому оголосили голодування. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт, а також притягнути до відповідальності суддю, який виніс таке рішення.
Про це повідомив один із учасників голодування Вадим Саввон, передає Цензор.НЕТ.
"А сьогодні у нас Олег Сенцов! Як письменник, сценарист, режисер - заповнив арт-простір Сармат. Як революціонер і політв'язень - детально ознайомився з нашою справою і дав поради щодо голодування. Це приємно і цікаво. Дякуємо!" - написав друг убитого Олешка.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.
Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.
Двоє суддів заявили про самовідвід.
У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.
29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.
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Патриотам смерть да тюрьма
Такие деяния власти Зебила - врага
Помагай вам Господь, Люди добрі
Не списывайте нас в небытиё!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!
Не списывайте нас в небытиё!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!
Не списывайте нас в небытиё!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!
Не списывайте нас в небытиё!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.
Автор: Олег Федоров
Хлопці, Ваші сили ще потрібні Україні, бережіть себе.
У Києві колишні політв'язні Кремля закликали владу припинити переслідування активістів та політиків та зосередитись на побудові незалежної судової системи
Про це повідомляє https://www.radiosvoboda.org/a/news-politvyazni-zaklykaly-prypynyty-tysk-na-aktyvistiv/30680336.html Радіо Свобода .
У Києві в парку Шевченка колишні політв'язні Кремля провели пресконференцію, де закликали владу припинити переслідування активістів та політиків.
У пресконференції взяли участь Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов, Володимир Перлів, Ігор Козловський, Микола Карпюк та Олександр Кольченко.
"Мені б дуже хотілося, щоб наша влада зосередилася нема на переслідування активістів або політиків, а на побудову незалежної судової системи. У нас там дуже великі проблеми, вона майже нереформована. На реформу прокуратури. Вона повинна бути незалежною, але зараз ці процеси зупинилися. На реформу поліції. За шість років змінилася назва, але по суті реформи немає", - наголосив колишній політв'язень Сенцов.
Активісти також принесли банери з закликом звільнити фігурантів справи Шеремета.