Жителі Русанівських садів не пустили техніку на будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві. ФОТОрепортаж
На Русанівських садах у Києві місцеві жителі протестують проти будівництва з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста на їх центральну вулицю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Місцеві жителі бояться, що будівництво може знищити урочище Горбачиха. Вони заблокували дорогу, щоб не пропустити будівельну техніку.
Між учасниками акції і поліцією сталися сутички.
Місцеві жителі стверджують, що мер Києва Віталій Кличко обіцяв побудувати міст без з'їздів, але тепер змінив думку. У минулому році вони провели громадські слухання жителів Дніпровського району, де заслухали відповідальних за будівництво моста. Тоді вирішили, що не робитимуть з'їзди на Русанівські сади.
Але минулого тижня місцеві жителі дізналися, що все ж планується будівництво з'їзду на Центральну Садову і розширення дороги, що призведе до знесення будинків.
17 червня мер Віталій Кличко на брифінгу заявив, що не буде зупиняти будівництво Подільсько-Воскресенського моста на вимогу активістів. Тоді він сказав, що жителі Русанівських садів і замовник будівництва підписали меморандум про співпрацю.
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А ждут ли меня и где мне жить - не твое дело.
Уроды и погань сейчас в тренде, причем, во всем мире. Об этом хорошо говорит Апокалипсис.
Обычно обращаюсь "на вы", но ты, знаток культуры и истории, своим тыканьем только подтвердил: надо ехать. И мои шаги по этому поводу уже сделаны.
Привет киммерийцам.
К тому же, я не такая рвань, как ты, знаток придуманной тобой реальности. А за меня не беспокойся, я в Украине, которую люблю, но которая не любит своих граждан, УЖЕ живу не больше 200 дней, так что вряд ли увидимся.
У меня те же причины для эмиграции. Не деньги, не климат - в Украине все это есть. Уважение к людям. Взаимное. В том числе к самим себе. Вот чего нет. И никто над этим не работает...
Быдло бывает не только в коклшниках, но и в вышиванках.
Кличко получил взятку от очередного застройщика, что помогло ему изменить первоначальное решение
Кроме того, груженую технику пустили по дороге, которую люди построили за свои деньги.
Идёт речь об отклонении от проекта.
По проекту - дорога проходит транзитом на опорах без всяких сездов.
Пысы, если ты из глухого села и не в курсе о чем вообще речь - молчи себе в тряпочку!
В 2003 году на 10-й садовой я продал дачу дедушки-фронтовика супруги. Добавил денег и купил 2-х комнатную для дочери. А так, да, я из села, только родился на Десятинной,5
И дорогу товарищество строило за свои деньги.
Там вся земля давно заброньована була під будівництво мосту
Пара зебильных идиотов не должна мешать строительству моста!!!
PS В 1987-88 годах я искренне хотел вступить в компартию и не без основания полагал, что могу быть реально полезен. Здесь не место, чтобы все подробно рассказывать, скажу коротко: не взяли, причем я до сих пор не понимаю истинной причины. Уверен, что крах компартии (а в конечном счете и СССР) во многом обусловлен тем, что туда принимали карьеристов, а таких как я - нет.
PS Дополнительное условие - желание искоренить коррупцию - является обязательным, иначе "погоду" будут делать те самые 10%, поелику останутся безнаказанными.
Да и вообще, тема коррупции в Украине сильно подогревается СМИ, но при этом малоинтересна подавляющему большинству её населения. Не сильно идеализирую это самое наше общество, но совершенно уверен, что не будет меняться столетиями как минимум. Нужно не с коррупцией бороться, а минимизировать ущерб, который она наносит. Но это уже совсем другой вопрос...
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Кличко они уже занесли.