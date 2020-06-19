Жителі Русанівських садів не пустили техніку на будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві. ФОТОрепортаж

На Русанівських садах у Києві місцеві жителі протестують проти будівництва з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста на їх центральну вулицю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Місцеві жителі бояться, що будівництво може знищити урочище Горбачиха. Вони заблокували дорогу, щоб не пропустити будівельну техніку.

Між учасниками акції і поліцією сталися сутички.

Місцеві жителі стверджують, що мер Києва Віталій Кличко обіцяв побудувати міст без з'їздів, але тепер змінив думку. У минулому році вони провели громадські слухання жителів Дніпровського району, де заслухали відповідальних за будівництво моста. Тоді вирішили, що не робитимуть з'їзди на Русанівські сади.

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Але минулого тижня місцеві жителі дізналися, що все ж планується будівництво з'їзду на Центральну Садову і розширення дороги, що призведе до знесення будинків.

17 червня мер Віталій Кличко на брифінгу заявив, що не буде зупиняти будівництво Подільсько-Воскресенського моста на вимогу активістів. Тоді він сказав, що жителі Русанівських садів і замовник будівництва підписали меморандум про співпрацю.









