"Нацкорпус" приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві члени обласної організації партії "Національний Корпус" принесли під офіс партії проросійського блогера Анатолія Шарія імпровізовану домовину.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що представники "Нацкорпусу" намагалися поспілкуватися з керівництвом Партії Шарія та передати, за їхніми словами, "майно у вигляді труни з червоними кульками".







Між співробітницею офісу і представниками "Нацкорпусу" час від часу відбувалися словесні перепалки.

Коли занести труну в офіс не вдалося, учасники акції залишили її біля входу і розійшлися.

За акцією стежила поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.

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