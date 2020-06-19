"Нацкорпус" приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві. ФОТОрепортаж
У Миколаєві члени обласної організації партії "Національний Корпус" принесли під офіс партії проросійського блогера Анатолія Шарія імпровізовану домовину.
Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що представники "Нацкорпусу" намагалися поспілкуватися з керівництвом Партії Шарія та передати, за їхніми словами, "майно у вигляді труни з червоними кульками".
Між співробітницею офісу і представниками "Нацкорпусу" час від часу відбувалися словесні перепалки.
Коли занести труну в офіс не вдалося, учасники акції залишили її біля входу і розійшлися.
За акцією стежила поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.
Топ коментарі
+39 Серж Рача
показати весь коментар19.06.2020 17:49
+34 Сергей Трофимов #428890
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+33 Виктор Ямской
показати весь коментар19.06.2020 17:49
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зы: кавычки от того, что использованы словосочетания из цитаты С.Петлюры