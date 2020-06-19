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"Нацкорпус" приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві члени обласної організації партії "Національний Корпус" принесли під офіс партії проросійського блогера Анатолія Шарія імпровізовану домовину.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що представники "Нацкорпусу" намагалися поспілкуватися з керівництвом Партії Шарія та передати, за їхніми словами, "майно у вигляді труни з червоними кульками".

Нацкорпус приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві 01
Нацкорпус приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві 02
Нацкорпус приніс труну під офіс Партії Шарія в Миколаєві 03

Між співробітницею офісу і представниками "Нацкорпусу" час від часу відбувалися словесні перепалки.

Коли занести труну в офіс не вдалося, учасники акції залишили її біля входу і розійшлися.

За акцією стежила поліція. Обійшлося все мирно, без силового протистояння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов. ВIДЕО

Автор: 

Миколаїв (1807) Національний корпус (390) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+39
Про Шария и шариковцев

Если вы избиратель партии Шария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера Шария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача Шария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 17:49
+34
Заодно и Мертвечуку привезли бы, чтобы два раза не вставать...
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19.06.2020 17:45
+33
Любишь Толю-педофила, как все *************.
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19.06.2020 17:49
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а так то они тебя раком "принуждали к миру"?
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19.06.2020 18:29 Відповісти
Пока что раком они поставили тебя и пол Украины и имеют. Кстати хоть один из них работает? За что живут?
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19.06.2020 18:48 Відповісти
Бразильянец,опущенный нацкорпусом ,ты тот самый ,что воевал за членина в лугандоне и попал в плен?
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19.06.2020 19:02 Відповісти
Это опущенный теми, которые кричат (Мама зови ментов!), в то время когда их обсцикают? Да и кого они могут опустить, если половина из них педики.
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19.06.2020 20:56 Відповісти
про петуШария и петуШариков:
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 18:20 Відповісти
Ще одне підтвердження, що від Києва до московії живуть здебільшого перевертні. Спробував би шаріков відкрити подібний офіс ближче до заходу України, труни були б згідно розміру обгорілих останків всіх його мешканців.
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Спорный вопрос -- один из первых офисов этого дегенерата кацарылого открыли в Львове
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19.06.2020 18:33 Відповісти
Потім був Тернопіль(((
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19.06.2020 19:53 Відповісти
Хмм ...странно ,а на сайте партии шария ,где показана география расположения представительств его партии нет ни одного офиса на западной Украине
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19.06.2020 20:52 Відповісти
і в Рівному якесь чорножопе бидло намагається відкрити
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20.06.2020 07:07 Відповісти
Треба було принести труну з шарієм.
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20.06.2020 08:05 Відповісти
та козліна десь никається в ненависних йому Європах
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21.06.2020 09:52 Відповісти
Тупо пиар
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19.06.2020 18:31 Відповісти
Чий і для кого?..Погодьтеся,що разом з труною нацкорпус приніс і якийсь відсоток рейтингу Шарію...Який по повній використає цю подію,а в нас ой як ******* гонимих і ображених...
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19.06.2020 18:37 Відповісти
"Нацкорпус" принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве - Цензор.НЕТ 640
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19.06.2020 19:49 Відповісти
овца с коричневой мордой - педрофил?
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19.06.2020 20:30 Відповісти
молодці хлопці, справжні українці 🇺🇦👍
малороси, ****** не воняйте 👎
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19.06.2020 18:34 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1536039986575698 Ублюдки шария выкинули флаг Украиины и избили одного в семером армаатурой..Видео
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19.06.2020 18:49 Відповісти
Там есть второе видео, где уже им вломили со спины. не знаю правда, до или после этого.
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19.06.2020 19:41 Відповісти
А чего гроб такой красивый? Из неструганных досок нужно.
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19.06.2020 19:26 Відповісти
Жаль пустой
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19.06.2020 19:34 Відповісти
Грустное зрелище по сути представляет сам Национальный корпус Вроде все правильно а пахнет заказухой То ли партии шария принесли то ли себе родным
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19.06.2020 19:44 Відповісти
а чого не красного цвета?
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19.06.2020 20:31 Відповісти
Шавки Авакова, который лайкает Петушария решили его попиарить? Лучше бы отп..дили кого-нибудь из того офиса. Им то это легко с рук сойдёт. Аваков своих отмажет.
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19.06.2020 21:29 Відповісти
Нужно было принести коктейль молотова. Сожгите для начало гнездо...
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20.06.2020 03:34 Відповісти
млять. можно только пожелать, чтобы с адептами партий подобных шарикову и мертведчуку поступали так же, как в их иконе эрэфии. если там несчастного шамана в дурку запрятали, т о что было бы с этими нетрудно представить. когда уже Украина начнет себя защищать не только от "москальских вшей", но и от "украинских гнид".
зы: кавычки от того, что использованы словосочетания из цитаты С.Петлюры
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20.06.2020 07:58 Відповісти
100 вiдсоткiв. все так.

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20.06.2020 18:07 Відповісти
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