У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві відкрили меморіальну дошку добровольцю 24-го батальйону "Айдар" Андрію Аболмасову, загиблому в серпні 2014 року в боях за Луганськ.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Андрій Аболмасов народився 6 жовтня 1969 року в Києві в родині військовослужбовця. У 1989 році закінчив Київське медичне училище №2 за фахом "фельдшер". Жив у Дарницькому районі Києва. Активний учасник Євромайдану. На фронт пішов добровольцем. Старший сержант батальйону "Айдар", фельдшер медичного пункту.
Загинув у боях під Луганськом: коли ворожий снаряд поцілив у будівлю, де були українські військові, Аболмасов прикрив чотирьох побратимів. Похований у Києві на Лісовому кладовищі.
Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) та нагрудним знаком "За оборону Луганського аеропорту" (посмертно).
У листопаді 2019 року вулицю Панельну в Дніпровському районі Києва перейменовано на вулицю Андрія Аболмасова.
Меморіальну дошку добровольцю відкрили на вулиці Андрія Аболмасова, будинок 4.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.
Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!
Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув….
Хтось, може, має яку звістку,
якісь несказані слова…
Тут, на одному обеліску
є тільки квітка польова...
Ліна Костенко
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Нема більше чого додати.
Так має бути: шанувати і не забувати тих, хто поклав своє життя за Україну і за кожного з нас.
Світла пам'ять Воїну. Хай спочиває його Душа.
Дякую за добірку фото.