У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відкрили меморіальну дошку добровольцю 24-го батальйону "Айдар" Андрію Аболмасову, загиблому в серпні 2014 року в боях за Луганськ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Андрій Аболмасов народився 6 жовтня 1969 року в Києві в родині військовослужбовця. У 1989 році закінчив Київське медичне училище №2 за фахом "фельдшер". Жив у Дарницькому районі Києва. Активний учасник Євромайдану. На фронт пішов добровольцем. Старший сержант батальйону "Айдар", фельдшер медичного пункту.

Загинув у боях під Луганськом: коли ворожий снаряд поцілив у будівлю, де були українські військові, Аболмасов прикрив чотирьох побратимів. Похований у Києві на Лісовому кладовищі.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) та нагрудним знаком "За оборону Луганського аеропорту" (посмертно).

У листопаді 2019 року вулицю Панельну в Дніпровському районі Києва перейменовано на вулицю Андрія Аболмасова.





Меморіальну дошку добровольцю відкрили на вулиці Андрія Аболмасова, будинок 4.















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ