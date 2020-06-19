УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9737 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 158 9

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відкрили меморіальну дошку добровольцю 24-го батальйону "Айдар" Андрію Аболмасову, загиблому в серпні 2014 року в боях за Луганськ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Андрій Аболмасов народився 6 жовтня 1969 року в Києві в родині військовослужбовця. У 1989 році закінчив Київське медичне училище №2 за фахом "фельдшер". Жив у Дарницькому районі Києва. Активний учасник Євромайдану. На фронт пішов добровольцем. Старший сержант батальйону "Айдар", фельдшер медичного пункту.

Загинув у боях під Луганськом: коли ворожий снаряд поцілив у будівлю, де були українські військові, Аболмасов прикрив чотирьох побратимів. Похований у Києві на Лісовому кладовищі.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) та нагрудним знаком "За оборону Луганського аеропорту" (посмертно).

У листопаді 2019 року вулицю Панельну в Дніпровському районі Києва перейменовано на вулицю Андрія Аболмасова.

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 01

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 02
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 03

Меморіальну дошку добровольцю відкрили на вулиці Андрія Аболмасова, будинок 4.

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 04

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 05
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 06
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 07

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 08
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 09
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 10
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 11

Читайте також: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 36-ї ОБрМП Юрію Волку відкрили на фасаді школи Миколаївщини. ФОТОрепортаж

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 12
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 13
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 14
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 15
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 16
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 17
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 18
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 19
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 20
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 21
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 22
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 23

Дивіться також: Невідомий зруйнував пам'ятну стелу бійцям "Айдару" на Луганщині. ВІДЕО+ФОТО

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 24
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 25
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 26
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 27
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 28
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 29
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 30

У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 31
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 32
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 33
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ 34

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19524) меморіальна дошка (192) Бутусов Юрій (3598) добровольці (924) Айдар (135) Богачук Олег (1457) Аболмасов Андрій (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**
Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув….

Хтось, може, має яку звістку,
якісь несказані слова…
Тут, на одному обеліску
є тільки квітка польова...
Ліна Костенко
показати весь коментар
19.06.2020 19:17 Відповісти
Слава Герою!
показати весь коментар
19.06.2020 19:20 Відповісти
Навіки Слава!
показати весь коментар
19.06.2020 19:26 Відповісти
Погиб в боях под Луганском: когда вражеский снаряд попал в здание, где были украинские военные, Аболмасов прикрыл четырех побратимов. Источник: https://censor.net.ua/p3203192
-------------------------------------------
Нема більше чого додати.
показати весь коментар
19.06.2020 19:37 Відповісти
Прости брат! Сейчас Зелёная мразь, пытается похоронить то, за что ты боролся. "Слава герою Украины!"
показати весь коментар
19.06.2020 19:45 Відповісти
Слава героям!
показати весь коментар
19.06.2020 20:41 Відповісти
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ - Цензор.НЕТ 1504
показати весь коментар
19.06.2020 20:52 Відповісти
Сердце разрывается на части от осознания несправедливости, когда гибнут такие замечательные люди, мужественные бойцы, а швали типа плесени, рабиновичей, допы-гепы, дерьмаков, портновых и прочей наволочи живут припеваючи. Для них нет войны, для них рабSSия- надежный партнер, а не агрессор, а Революция Достоинства- это переворот. Ну а мы- преступная хунта, которую нужно судить, чем строже, тем спокойнее для них- "страдальцев."
показати весь коментар
19.06.2020 21:59 Відповісти
Дякую тим, хто організував і зробив це можливим.
Так має бути: шанувати і не забувати тих, хто поклав своє життя за Україну і за кожного з нас.

Світла пам'ять Воїну. Хай спочиває його Душа.

Дякую за добірку фото.
показати весь коментар
20.06.2020 01:40 Відповісти
 
 