Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися. ФОТО
Кияни вчора мали можливість спостерігати величезну хмару у формі ядерного вибуху. Це природне явище є рідкісним і не становить небезпеки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Всім, хто сьогодні в Києві мав можливість побачити хмару у вигляді "гриба" або "воронки", радимо не панікувати. Зате можемо порадіти, що ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яку називають "ковадлом", - йдеться в повідомленні.
За словами рятувальників, "ковадло" зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають унаслідок долання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси.
Такі хмари раніше вже було помічено на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині, додали в ДСНС.
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Ні сіло, ні впало по небу пливло.
ДНСУ немає іншої роботи?
Але виглядає велично і зловісно, так...
Кстати новость, прислали новую станцию. Не фсье так просто, пульнуть ракеткой возле Сан Пауло.
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