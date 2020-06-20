Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися. ФОТО

Кияни вчора мали можливість спостерігати величезну хмару у формі ядерного вибуху. Це природне явище є рідкісним і не становить небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Всім, хто сьогодні в Києві мав можливість побачити хмару у вигляді "гриба" або "воронки", радимо не панікувати. Зате можемо порадіти, що ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яку називають "ковадлом", - йдеться в повідомленні.

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За словами рятувальників, "ковадло" зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають унаслідок долання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси.

Такі хмари раніше вже було помічено на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині, додали в ДСНС.