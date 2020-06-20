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Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися. ФОТО

Кияни вчора мали можливість спостерігати величезну хмару у формі ядерного вибуху. Це природне явище є рідкісним і не становить небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Всім, хто сьогодні в Києві мав можливість побачити хмару у вигляді "гриба" або "воронки", радимо не панікувати. Зате можемо порадіти, що ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яку називають "ковадлом", - йдеться в повідомленні.

Хмара у формі ядерного гриба наполохала киян: у ДСНС назвали її ковадлом і закликали заспокоїтися 01

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За словами рятувальників, "ковадло" зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають унаслідок долання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси.

Такі хмари раніше вже було помічено на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині, додали в ДСНС.

Хмара у формі ядерного гриба наполохала киян: у ДСНС назвали її ковадлом і закликали заспокоїтися 02

Автор: 

Київ (19525) природа (107) ДСНС (5118)


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Топ коментарі
+24
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 1818
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20.06.2020 12:21
+16
чего тут паниковать, светового излучения небыло, ударной волны небыло, последнему дебилу должно быть понятно что это туча
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20.06.2020 12:07
+13
Их аж 73%, и не до всех дойдет!))
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20.06.2020 12:11
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чего тут паниковать, светового излучения небыло, ударной волны небыло, последнему дебилу должно быть понятно что это туча
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20.06.2020 12:07 Відповісти
Нет, это у кого-то взорвался пукан, после неправильной установки туда чипа от Билла Гейтса
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20.06.2020 12:10 Відповісти
Их аж 73%, и не до всех дойдет!))
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20.06.2020 12:11 Відповісти
Их в Трускавце этому не обучали.Вот и паникуют.
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20.06.2020 14:50 Відповісти
А те зебилоиды, которые и были в Трускавце, в росте развития не замечены. Исключительно в росте доходов.
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20.06.2020 17:21 Відповісти
Бубочку пердозит от передоза
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20.06.2020 12:16 Відповісти
Не спеши делать выводы! Нужно дождаться мнения Игоря Л
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20.06.2020 12:40 Відповісти
я не дебил, поэтому мне не понятно
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20.06.2020 13:26 Відповісти
вот не надо ляля! Это Билл Гейтс сбросил 5G бомбу, чтобы распылить нано-чипы!
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20.06.2020 15:57 Відповісти
Що то було? Мабуть НЛО.
Ні сіло, ні впало по небу пливло.
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20.06.2020 12:13 Відповісти
*****, что ж ты опять творишь? Зачем людей пугаешь, ирод.
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20.06.2020 12:17 Відповісти
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 1818
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20.06.2020 12:21 Відповісти
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 7725
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20.06.2020 12:23 Відповісти
Знаки з небес скрепній ваті
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20.06.2020 12:32 Відповісти
мумия пуйла пробудилась ?
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 5164
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20.06.2020 12:35 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9513
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20.06.2020 12:37 Відповісти
Ні, ось : "Пу-усюдесуще сидячи у бункері керує поданими".
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20.06.2020 12:37 Відповісти
От это дейстивительно дурной знак!
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20.06.2020 13:02 Відповісти
Хреновое предзнаменование.
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20.06.2020 12:18 Відповісти
Ну, Зеля тоже уже получал такое предупреждение: у него президентское удостоверение выпало из рук.
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20.06.2020 12:46 Відповісти
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 2098
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20.06.2020 12:18 Відповісти
😁
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20.06.2020 13:55 Відповісти
Если по зелику - согласен!
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20.06.2020 14:03 Відповісти
І як тут не повірити в містику? Це ще не вінок януковича та все ж
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20.06.2020 12:26 Відповісти
не тянет оно по составу на ядерное. слишком белое и "спокойное".
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20.06.2020 12:29 Відповісти
Харанта перейшов на гриби..?
ДНСУ немає іншої роботи?
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20.06.2020 12:35 Відповісти
Оно как раз и опасно...это поднялось все говно с перегретого асфальта (выхлопные газы с тетраэтилсвинцом, канцерогенные смолы и разного типа грязь в виде аэрозоля)...поэтому пожалуйста поменьше деревьев. побольше многоэтажек...
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20.06.2020 12:43 Відповісти
Тетраэтилсвинец давно не применяют в бензине...А облака есть необычные и в форме дисков, как НЛО.
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20.06.2020 16:03 Відповісти
Похожих на той неделе я видел несколько. Такие бывают только в дождливые периоды.
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20.06.2020 12:47 Відповісти
это та наковальня , которая пришла за зекомндой? Шею готовьте.
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20.06.2020 12:48 Відповісти
Чекаємо, коли з'явиться молот. Тоді лаптєстан залишиться покласти на ковадло й добряче прикластися молотом
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20.06.2020 12:48 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 1099
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20.06.2020 12:54 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9409
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20.06.2020 12:48 Відповісти
Медуза догори дригом.
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20.06.2020 12:54 Відповісти
Е-е-еее... Панікувати? Серйозно? Хтось вважає, що нуклеарний вибух можливий без сейсмічного шоку, ударної хвилі та страшенного гуркоту? Без ЕМІ, що спалить нахій усі гаджети і залишить підлогу області без електрики?

Але виглядає велично і зловісно, так...
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20.06.2020 12:58 Відповісти
Ну так за Голобородька ж голосували.
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20.06.2020 13:04 Відповісти
Классичне ковадло, і дуже симетричне. Це означає, що буде сильна гроза зі шквальним вітром та, можливо, з градом!
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20.06.2020 12:58 Відповісти
Логічно. Якщо є ковадло - скоро прийде Тор із Мьєллніром...
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20.06.2020 13:00 Відповісти
Я зрозумів про що Ви.... Все може трапитись, і шквальний вітер, і гроза, і град.
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 4669
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20.06.2020 13:30 Відповісти
Не так страшні хмари, як мацквароті гниди - ця нечисть тягне Україну у совок своїм "Путін ввєді"
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20.06.2020 13:08 Відповісти
Никак где то АЭС ё... (взорвалась)?!
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20.06.2020 13:14 Відповісти
А если над Москвой шарахнет нормальный заряд - из Киева гриб видно будет ?
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20.06.2020 13:20 Відповісти
В сети есть видео : " Воздушный термоядерный взрыв над Москвой 5 мгт." МЧС сделало учебный ролик.
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20.06.2020 21:07 Відповісти
https://youtu.be/cxJyFbTnj2U
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20.06.2020 13:23 Відповісти
Только волноваться --уже поздно будет, при виде такого сразу нужно в погреба и подвалы ,а ещё лучше-- на кладбище. Хотя такой величины грибо-наковальню ещё можно наблюдать, если в Кремле произойдёт что-то экстра-неординарное.
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20.06.2020 13:29 Відповісти
Наковальня? ..во дают! Радуйтесь, это именно то, что охлаждает нашу планету. Без этого уже штабелями лежали подкопченные.
Кстати новость, прислали новую станцию. Не фсье так просто, пульнуть ракеткой возле Сан Пауло.
В понедельник жители Австралии стали свидетелями удивительного света, который излучал неизвестный шар зеленовато-синего цвета. Свидетели необычного события начали об увиденном в социальных сетях.Об этом сообщает Science alert.
По словам очевидцев, огненный шар летел ночным небом более 30 секунд. Кто-то назвал ее метеоритом, кто-то - падающей звездой.
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20.06.2020 13:29 Відповісти
Тривожне знамення((((
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20.06.2020 14:23 Відповісти
Імператору Константину Великому перед однією з битв у небі привидівся хрест. Костантин наказав своїм воїнам намалювати на своїх щитах хрести. Після перемоги в цій битві християнство стало фактично державною релігією. Імператор став осипати милостями християн, а язичницькі храми позбавив усіх пожертвувань і привілеїв.
От як, - від одного випадкового погляду на небо змінилася історія цивілізації. Не глянь імператор тоді догори, християнство, можливо, так і залишилося б однією з багаточисельних близькосхідних сект. А європейці до сих пір молилися б Юпітеру, Зевсу, Перуну і Одину. )))
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20.06.2020 16:32 Відповісти
Це не обов'язково Тотожний знак. Це знак війни.
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20.06.2020 14:24 Відповісти
А це знак торнадо.

Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 1880
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20.06.2020 16:17 Відповісти
Зараз на Троєщині квартири здорощають, а на Липках впадуть в ціні
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20.06.2020 14:31 Відповісти
а я не бачив
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20.06.2020 14:45 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 6440
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20.06.2020 14:49 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 3202
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20.06.2020 14:50 Відповісти
Гриб в зародыше из села Триполье.
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20.06.2020 14:51 Відповісти
Триполье
*******
О. А в Україні теж є село зі схожою назвою. Називається Трипілля.
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20.06.2020 15:42 Відповісти
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9443
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20.06.2020 14:54 Відповісти
Ядерний гриб все одно інший.
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20.06.2020 15:07 Відповісти
Видел такое облако лет десять назад по дороге из Киева на подьезде к Полтаве,но повернул у Решетиловки на Днепр. Все равно попал под сильный ливень и град. Кстати примерно в конце июня.
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21.06.2020 00:57 Відповісти
 
 