Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в місті Володимир-Волинський відбулося урочисте прощання зі старшим матросом, гранатометником 503-го окремого батальйону морської піхоти 24-річним Іллею Струком, який загинув 17 червня у районі селища Шуми Донецької області від кульового поранення, несумісного з життям.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Кордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Попрощатися із загиблим бійцем на площу Героїв прийшло близько сотні містян, а також представники духовенства та влади.



























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Після прощання кортеж із тілом рушив до церкви в село Льотниче. Поховали Іллю Струка на кладовищі села Поничів.

Ілля Струк народився 1 серпня 1995 року. Здобув освіту у Львівському ВПУ за спеціальністю "муляр-штукатур". Мріяв стати священником, вступив до духовної семінарії. Після підписання контракту з ВМС ЗСУ службу проходив у військовій частині А1275 Маріуполя.