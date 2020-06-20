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Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в місті Володимир-Волинський відбулося урочисте прощання зі старшим матросом, гранатометником 503-го окремого батальйону морської піхоти 24-річним Іллею Струком, який загинув 17 червня у районі селища Шуми Донецької області від кульового поранення, несумісного з життям.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Кордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Попрощатися із загиблим бійцем на площу Героїв прийшло близько сотні містян, а також представники духовенства та влади.

Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 01
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 02
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 03
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 04
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 05
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 06
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 07
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 08
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 09
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 10
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 11
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 12
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі 13

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Після прощання кортеж із тілом рушив до церкви в село Льотниче. Поховали Іллю Струка на кладовищі села Поничів.

Ілля Струк народився 1 серпня 1995 року. Здобув освіту у Львівському ВПУ за спеціальністю "муляр-штукатур". Мріяв стати священником, вступив до духовної семінарії. Після підписання контракту з ВМС ЗСУ службу проходив у військовій частині А1275 Маріуполя.

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 503 ОБМП (32) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+16
Царство небесне
Вічна пам'ять.
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20.06.2020 14:44
+11
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6188ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.06.2020 14:51
+11
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 144Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9108
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20.06.2020 15:06
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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20.06.2020 14:39 Відповісти
Царство небесне
Вічна пам'ять.
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20.06.2020 14:44 Відповісти
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6188ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
20.06.2020 14:51 Відповісти
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 144Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9108
показати весь коментар
20.06.2020 15:06 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!

Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4341
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20.06.2020 15:29 Відповісти
Царство Небесне земляче!!! Земля пухом. Горіть у пеклі мокші, разом зі своїм 150 сантиметровим кремлівським окурком.
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20.06.2020 17:26 Відповісти
Царство небесное герою Украины, соболезнование родным и близким, спи спокойно герой!
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20.06.2020 17:59 Відповісти
Герої не вмирають
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20.06.2020 21:17 Відповісти
Спочивай з миром, Ілля
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7980
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21.06.2020 10:58 Відповісти
 
 