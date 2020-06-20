Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вільхуватка" Харківського загону запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон кедрових горіхів і сушеного манго з території Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, прикордонники виявили неподалік від кордону автомобілі Renault Duster і Volkswagen Т4 без номерних знаків, при цьому Renault був у кюветі, а водії втекли.

"Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили, що вони були з вантажем, у них були ящики з продуктами харчування, які незаконно перевезли з РФ до України. Загалом в автомобілях було 75 ящиків чищеного кедрового горіха загальною вагою 900 кг і 21 ящик сушеного манго вагою 441 кг", - йдеться в повідомленні.

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