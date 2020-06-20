Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж
Прикордонники відділу "Вільхуватка" Харківського загону запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон кедрових горіхів і сушеного манго з території Росії в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, прикордонники виявили неподалік від кордону автомобілі Renault Duster і Volkswagen Т4 без номерних знаків, при цьому Renault був у кюветі, а водії втекли.
"Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили, що вони були з вантажем, у них були ящики з продуктами харчування, які незаконно перевезли з РФ до України. Загалом в автомобілях було 75 ящиків чищеного кедрового горіха загальною вагою 900 кг і 21 ящик сушеного манго вагою 441 кг", - йдеться в повідомленні.
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А дуриан принципиально не развожу... хватает говна от зеленьськава
Ну так - на тій же "Книжці" можна купити щось таке, що не продається в наших магазинах, але подивіться переважну більшість товару - те саме, що й в "Єві" чи "Блиск та відро".
Але я вже стикнувся з тим, що десь зо 2 роки тому купив в маленькому магазинчику кондиціонер для білизни, залив повний ковпачок його в машинку, а коли простирадла висохли, і я постелив їх, то не міг заснути, бо занадто сильний аромат був. Потім прочитав інструкцію - виявилось, що повний ковпачок наливається в машинки на 6 кг білизни, а на 5 кг, як в мене, треба меньше лити.
Зараз же купую "Той самий кондіціонер" чи то в Епіцентрі, чи то в Таврії, заливаю повний ковпачок, і запах ледь чутний! Отака різниця між товаром в Європі, і в Україні.
А стосовно польського сала, то там воно просто набагато дешевше, ніж в нас, от люди і привозять його сюди, і на цьому заробляють копійчину. А я м'ясо вже давно сам копчу, причому не тільки горячого копчення, але і холодного роблю, а це взагалі смакота получається неймовірна - в жодному магазині такого не купиш, та й на Привозі лише у декількох продавців таке м'ясо можна купити!
ну и вообще шоб была - хорошей книге всегда место на полке найдется...
А в Україні сало дуже різне - все залежить, чим свиня годована... Якщо дерть кукурудзяна, то сало м"яке, мало з"єднувальної тканини, "топке". Його краще їсти або сиросолоним, або смалець топить... Якщо дерть пшенична, ячмінна чи житня, то сало твердіше, більш підходить для копчення... Копчене теж залежить від виду дров та температури коптіння... Дав одному придурку коптильню гарячого копчення - захотів почеревину закоптить, як у мене. А він, замість тирси з фруктового дерева (яблуні, груші, вишні), насипав соснової. А потім на мене "губи дув", що я його "в чомусь обманув...".
Ну це ж як треба себе не любити, аби потім гірке сало чи м'ясо їсти!
Ну нема фруктової - копти на вільхі, але сосна??? Де він взагалі її взяв? Чи сам настругав?
В мене от була проблема тоненьку тирсу для холодного копчення знайти, але таки знайшов одну спільну з поляками фірму зі Львова - в них купую. Єдине - коптиться довго - в залежності від температури від 12-15 годин і до 30-35.
А сосни у нас "валом" - я ж живу на Поліссі... У нас у кожному селі - пилорама... Та й дровами печі, в основному, сосновими і березовими, розпалюють... Вільхову тирсу чи з фруктових дерев, знайти важче...
Кілограмовий пакет з фруктовою тріскою пару років тому купував щось за 40 гривень, ну хай зараз 50, хай навіть 60 вона зараз коштує, але ж вистачає її десь так на 8-10 разів покоптити, кожен раз десь по 3 кг м'яса - на чому тут економити? І це при тому, що я живу в Одесі, в степовому районі. Ну а в Поліссі же ж повно садів! Геть люди з головою не товаришують.
Може дехто в кабміні і Раді занадто зажрався, поставивиши нереально високі ставки податків і митних зборів?