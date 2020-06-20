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Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вільхуватка" Харківського загону запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон кедрових горіхів і сушеного манго з території Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління Держприкордонслужби України, прикордонники виявили неподалік від кордону автомобілі Renault Duster і Volkswagen Т4 без номерних знаків, при цьому Renault був у кюветі, а водії втекли.

"Під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили, що вони були з вантажем, у них були ящики з продуктами харчування, які незаконно перевезли з РФ до України. Загалом в автомобілях було 75 ящиків чищеного кедрового горіха загальною вагою 900 кг і 21 ящик сушеного манго вагою 441 кг", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: СБУ заблокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон: вилучено 250 кг хімречовини, з них 30 кг - "Мефедрон" вартістю понад 15 млн грн. ФОТО

Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 01
Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 02
Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 03
Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 04
Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 05
Контрабандисти намагалися переправити через кордон із РФ майже тонну чищених кедрових горіхів і 441 кг сушеного манго 06

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) контрабанда (1823) росія (65336)


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Топ коментарі
+7
Ну, с кедровыми орехами всё ясно - Сибирь, пока, не является провинцией Китая... Но манго откуда?!!! Неужели "наследники Мичурина" привили манго на берёзе, и вывели морозоустойчивый сорт?!....
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20.06.2020 14:53
+6
да пох. откуда из Беларуси или из Польши. Главное то что Украина потеряла самое главное и единственное что у нас еще оставалось преимущество- дешевые продукты. Теперь можем похвастаться только своими *зелеными тарифами* и гастарбайтерами
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20.06.2020 15:09
+5
Манго из Беларуси, там много манговых лесов вокруг озёр с осетрами.
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20.06.2020 14:58
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Ну, с кедровыми орехами всё ясно - Сибирь, пока, не является провинцией Китая... Но манго откуда?!!! Неужели "наследники Мичурина" привили манго на берёзе, и вывели морозоустойчивый сорт?!....
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20.06.2020 14:53 Відповісти
Из Беларуси наверное, они же и креведки на рашку поставляют )
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20.06.2020 15:05 Відповісти
да пох. откуда из Беларуси или из Польши. Главное то что Украина потеряла самое главное и единственное что у нас еще оставалось преимущество- дешевые продукты. Теперь можем похвастаться только своими *зелеными тарифами* и гастарбайтерами
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20.06.2020 15:09 Відповісти
О Беларуси молчу - у них, в Пинских болотах, уже и норвежскую селёдки развели, на пырее - бананы, на репе - ананасы...
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20.06.2020 15:12 Відповісти
Почему же в Украине кроме лохтората ничего не разводят? У нас только олигархи и тарифы с ценами растут
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20.06.2020 15:15 Відповісти
Тебе "серануть" некуда? "Включу дурака": По всей Украине началось выращивание (пока - в личном порядке), арахиса. Этот арахис уже много лет появляется на местных рынках... Из-за недостатка влаги горох начинают заменять нутом. Даже на Черниговщине, Житомирщине, Киевщине, вводят в культуру различные сорта и виды актинидии ("Киви" - торговое наименование "актинидии китайской"). Покатайся в районе Борисполя, Броваров - посмотри, как развиваются тепличные комплексы... (Такие же - и в других городах)...
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20.06.2020 15:38 Відповісти
Актинидия крайне привлекательна для котейков, домашних и тех, кто сам по себе. Мы хотели посадить актинидию у себя возле усадьбы. Куда там, вовремя проинформировались в нете. Кицки с ума сходят, выкапывают на корню. Валерьяна в кубе для них. Если разве, что в тепличных комплексах. Тогда да.
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20.06.2020 15:59 Відповісти
Коти реагують тільки на "полігаму"... "Аргута" і "коломікта" для них не цікава... Про "ківі" не знаю...
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20.06.2020 16:11 Відповісти
Срешь ты. А я рассказываю на фактах что в Украине самые большие пошлины и налоги, что даже продукты к нам везут контрабандой из стран которые даже якобы под санкциями. Так на кого и кто наложил санкции? И не рассказывай мне про актинидию. Она у меня уже лет 5 растет как и другие до сотни видов фруктовых и ягодных растений.
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20.06.2020 16:39 Відповісти
А бананы с дурианом у тебя ещё не растут? Выключай "понос", тебя тут не воспринимают, как нормального собеседника...
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20.06.2020 16:44 Відповісти
Справедливости ради, актинидия у меня обвила стену гостевого домика и начала ломиться под кровлю, зараза. Плодоносить начала на 4й год, как виноград.
А дуриан принципиально не развожу... хватает говна от зеленьськава
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20.06.2020 16:51 Відповісти
А какая именно? У моего товарища полигама, так задолбался котов гонять...
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20.06.2020 17:06 Відповісти
ой, я там помню... 7 лет назад выписал у хлопца из Мукачево 3 чубука... с котейками проблем не было, да и сытые они у меня, вон, ходит один, яйцами сверкает
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20.06.2020 17:53 Відповісти
Ягоды какие? Величина, форма, цвет...
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20.06.2020 17:54 Відповісти
форма сплющенная, будто раздвоенная, крупные, цвет кививский, серовато-зеленый, бархатистый в зрелом виде. Не пойму, для чего вопрошаешь?
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20.06.2020 18:23 Відповісти
Кстати, в этом году, похоже, плодов не будет...
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20.06.2020 18:24 Відповісти
Это у тебя "аргута"... Она котам безразлична...
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20.06.2020 18:27 Відповісти
ну и котейки к ней безразличны... кстати, в Монтенегре когда случилось отдыхать, отломил лиану, обрезал, держал во влаге, привез, воздействовал корневином, лиана ожила, пустила корешки и... пропала после высадки в грунт... т.е., мукачевец продал что-то районированное.
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20.06.2020 18:41 Відповісти
Есть такие... У нас этим в Харькове, в Краснокутском дендропарке, и в Киеве, в Ботаническом саду, занимаются...
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20.06.2020 19:02 Відповісти
На Соловках, ещё в 17 веке, монахи выращивали дыни и арбузы... Тогда не было Порошенко, Ахметова, а электричество люди знали только в виде молний... Возьми с них пример и не "дрыщи" здесь...
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20.06.2020 16:57 Відповісти
Пацаки вже навчилися манго вирощувати та сушити?
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20.06.2020 14:54 Відповісти
С кедровыми орехами всё понятно (белки , вам сочувствуем) . А откуда в ватном зоопарке манго ? Обезьян на Донбассе ущемляют ?
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20.06.2020 14:56 Відповісти
Наши пограничники на столько суровы,что контрабандисты сами оставляют им контрабанду.Это там,где Питроликсеич с Сеней "Стену" построили?
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20.06.2020 14:57 Відповісти
ну прямь расстрелять на месте
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20.06.2020 14:57 Відповісти
Манго из Беларуси, там много манговых лесов вокруг озёр с осетрами.
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20.06.2020 14:58 Відповісти
Все це для солодкої самоізоляції Вави
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20.06.2020 14:59 Відповісти
Щурята ******* весь час гризти.
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20.06.2020 15:01 Відповісти
Манго в кремлёвской орде ,видимо ,дешевле,вот и прут.Это говорит о том ,что таможни дерут украинцев ,как липку.Единственный способ убрать контрабанду товаров туда-сюда в орду .-это уравнять цены.На той стороне недалеко от этих мест громадный военный кулак орды напротив Харькова.Там же расположены военные полки РВСН с ракетами на Харьков.Пусковые установки там были давно,но сейчас обновлены.Границу с ордой надо закрывать наглухо.Людей,которые едут в орду работать брать на особый учёт.А по приезду должны отмечаться в СБУ еженедельно и лишаться права голосовать на 20 лет.
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20.06.2020 15:03 Відповісти
Контрабандисты пытались переправить через границу с РФ почти тонну чищенных кедровых орехов и 441 кг сушеного манго - Цензор.НЕТ 9203
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20.06.2020 15:03 Відповісти
манго явно белорусское. шильдики переклеили. морепродукты закончились пошли в экспорт тропические овощи и фрукты на парашу )
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20.06.2020 15:06 Відповісти
Шо же ето получается, что Беларусь, а не Украина в Европе и цены там дешевле чем в Украине? Ето на Украину наложили санкции?
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20.06.2020 15:13 Відповісти
Дожили мля, что из Кацапстана продукты контрабандой в Украину везут. А значит они там дешевле.
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20.06.2020 15:07 Відповісти
Ты редкая птица с крепким клювом и красной шапочкой? Кедры в Украине растут? Или манго?
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20.06.2020 16:21 Відповісти
А ты птица с красным гребнем кукарекающая без причины. Я тебе говорю что в Украине самые большие налоги и пошлины а значит и цены из всех постсоветских стран, даже на продукты. Дожили до того что контрабандой в Украину везут даже молоко и колбасу, а теперь еще и фрукты. И нам еще рассказывают что Украина цэ Эвропа
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20.06.2020 16:36 Відповісти
"Дожили мля, что из Кацапстана продукты контрабандой в Украину везут." ты прокукарекал? Какое отношение имеет твоё кукарекание к данной теме про контрабанду продуктов не произростающих в Украине? Или просто побросать на вентилятор пришел?
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20.06.2020 17:04 Відповісти
А по поводу "Дожили до того что контрабандой в Украину везут даже молоко и колбасу," вот только ******* не надо, что "дожили", с 90-х годов как везли жрачку из Европы контрабасом, так и везут. Вначале из за того, что у нас никакой не было, потом потому что дешевле, сейчас всё больше эксклюзив. Но как шёл поток, так и идёт. Так что и тут ты прокукарекал.
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20.06.2020 17:12 Відповісти
Не думаю, що везти з Польщі сало і м'ясо - це такий собі ексклюзив. А як несли їх 10 років тому, так і зараз несуть в торбах, і всі ринки на Західній Україні вщент забиті польскіми салом і полядвицею.
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20.06.2020 17:34 Відповісти
Ну это скорее вопрос к "везунам". Я тоже не понимаю прелести польских продуктов, когда приезжаю на западную Украину. Как по мне, то их качество уступает аналогичным украинским. Но факт остаётся фактом, как везли так и везут. Вот в Одессу контрабасом завозят разные сыры, колбасы, кондитерку, но не из Польши (хотя может и через Польшу, но не польского происхождения, я с их схемами не знаком). И стоит это всё в два-три раза дороже местных аналогов. Но люди берут именно из-за эксклюзива.
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20.06.2020 19:04 Відповісти
Та який там ексклюзив?
Ну так - на тій же "Книжці" можна купити щось таке, що не продається в наших магазинах, але подивіться переважну більшість товару - те саме, що й в "Єві" чи "Блиск та відро".
Але я вже стикнувся з тим, що десь зо 2 роки тому купив в маленькому магазинчику кондиціонер для білизни, залив повний ковпачок його в машинку, а коли простирадла висохли, і я постелив їх, то не міг заснути, бо занадто сильний аромат був. Потім прочитав інструкцію - виявилось, що повний ковпачок наливається в машинки на 6 кг білизни, а на 5 кг, як в мене, треба меньше лити.
Зараз же купую "Той самий кондіціонер" чи то в Епіцентрі, чи то в Таврії, заливаю повний ковпачок, і запах ледь чутний! Отака різниця між товаром в Європі, і в Україні.
А стосовно польського сала, то там воно просто набагато дешевше, ніж в нас, от люди і привозять його сюди, і на цьому заробляють копійчину. А я м'ясо вже давно сам копчу, причому не тільки горячого копчення, але і холодного роблю, а це взагалі смакота получається неймовірна - в жодному магазині такого не купиш, та й на Привозі лише у декількох продавців таке м'ясо можна купити!
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20.06.2020 19:37 Відповісти
хочу Болтона книгу купити де - доки нияк....
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21.06.2020 03:23 Відповісти
А з Інтернет скачать теж не виходить?...
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21.06.2020 06:57 Відповісти
та люблю я, отак по старинке, страницы переслюнивать, поетому и хочу книгу )))

ну и вообще шоб была - хорошей книге всегда место на полке найдется...
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27.06.2020 01:28 Відповісти
У кожного - свої смаки... Мені польське сало - як мило... Деяким не подобається "топке" сало, бо "там їсти, після смаження, нічого, одні вишкварки...". Їв "рассєянське", на Уралі - "жирна мотузка"... Жуєш, жуєш, і розжувать не можеш... Китайське непогане, однак тільки смажене - солить і коптить вони його не вміють...
А в Україні сало дуже різне - все залежить, чим свиня годована... Якщо дерть кукурудзяна, то сало м"яке, мало з"єднувальної тканини, "топке". Його краще їсти або сиросолоним, або смалець топить... Якщо дерть пшенична, ячмінна чи житня, то сало твердіше, більш підходить для копчення... Копчене теж залежить від виду дров та температури коптіння... Дав одному придурку коптильню гарячого копчення - захотів почеревину закоптить, як у мене. А він, замість тирси з фруктового дерева (яблуні, груші, вишні), насипав соснової. А потім на мене "губи дув", що я його "в чомусь обманув...".
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21.06.2020 03:39 Відповісти
Сосну на копчення???
Ну це ж як треба себе не любити, аби потім гірке сало чи м'ясо їсти!
Ну нема фруктової - копти на вільхі, але сосна??? Де він взагалі її взяв? Чи сам настругав?
В мене от була проблема тоненьку тирсу для холодного копчення знайти, але таки знайшов одну спільну з поляками фірму зі Львова - в них купую. Єдине - коптиться довго - в залежності від температури від 12-15 годин і до 30-35.
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21.06.2020 04:27 Відповісти
Це ти ще не пробував копчене на березовій корі... Уявляєш - сало з запахом дьогтю?!!! Я не куштував сам - товариш розказував... А у мене лежать поліна вільхи - для риби, дикої груші - для свинини, абрикоса, вишні і яблуні - для "почеревини"... Все - без кори...
А сосни у нас "валом" - я ж живу на Поліссі... У нас у кожному селі - пилорама... Та й дровами печі, в основному, сосновими і березовими, розпалюють... Вільхову тирсу чи з фруктових дерев, знайти важче...
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21.06.2020 05:19 Відповісти
Додам - кілька років тому, до міської лікарні поступило кілька пацієнтів. Отруєння. Почали розбираться... Всі пили горілку і їли шашлики, в одній компанії... Перевірили залишки м"яса - ознак зіпсованості нема. Горілка теж без домішок. Потім комусь прийшло в голову спитать, на чому шашлики смажилися... Виявилося - на відходах з ДСП... "Розумаки" подумали, що на місці не знайдуть сухих дров, та й рубать було ліньки... (а в ДСП - фенольні смоли...).
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21.06.2020 07:42 Відповісти
Зайвий раз переконуюсь, що ніхто не може зробити людині гірше, ніж вона сама собі робить!
Кілограмовий пакет з фруктовою тріскою пару років тому купував щось за 40 гривень, ну хай зараз 50, хай навіть 60 вона зараз коштує, але ж вистачає її десь так на 8-10 разів покоптити, кожен раз десь по 3 кг м'яса - на чому тут економити? І це при тому, що я живу в Одесі, в степовому районі. Ну а в Поліссі же ж повно садів! Геть люди з головою не товаришують.
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21.06.2020 11:50 Відповісти
Як у нас тут кажуть: "Не всіх дурних война вбила...".
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21.06.2020 11:53 Відповісти
Ну от і добре, віддайте воїнам на перодок.
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20.06.2020 15:18 Відповісти
Больше всего понравилась фраза "пресекли попытку".
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20.06.2020 16:25 Відповісти
Ну так-то в Европе НДС на продукты питания 0-6 процентов , в кацапии 10 , и только в богатой неньке лупят 20 процентов на все - не мудрено что у нас все дороже чем в Польше на 20-30 процентов , да и когда картошка несколько месяцев назад была 20 гривен - в России она стоила 4 .....
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20.06.2020 16:40 Відповісти
Про Польшу не скажу, а в раше такую картошку я бы не купил, а импорт стоит столько, что мало не покажется. Это относится ко всем продуктам, за исключением одного - морской рыбы местного вылова.
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20.06.2020 16:58 Відповісти
Коли я читаю такі новини, то окрім "Країна висушеного манго" мені в голову ще приходить думка "А як же ж так сталось, що сушене манго після импорту на Росію, сплати там всіх податків і сборів, через що ціна на нього, звісно ж, зросла, його все ще вигідно привозити в Україну, хай навіть в обхід таможні. І чому оцей шлях, як я розумію, набагато вигідніший, ніж офіційно завозити його з країни-експортера?
Може дехто в кабміні і Раді занадто зажрався, поставивиши нереально високі ставки податків і митних зборів?
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20.06.2020 17:30 Відповісти
і шо тепер робити? Це все тра' унічтожати???
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20.06.2020 17:30 Відповісти
готов утілізіровать всьо бєсплатно!
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20.06.2020 17:31 Відповісти
Во время утилизации лицо может треснуть.
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20.06.2020 19:05 Відповісти
ото ж йа переживаю шоп у погранцов ґемба не луснула
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20.06.2020 19:18 Відповісти
 
 