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Поліцейські та співробітники СБУ вилучили арсенал зброї та боєприпасів в Одеській області. ФОТО

Зброю та боєприпаси зберігали в покинутому будинку в Лиманському районі. Зараз слідчі з'ясовують, хто влаштував там сховок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Лиманський відділ поліції Одеської області.

"Серед вилученого - реактивний протитанковий гранатомет і дві протитанкові гранати, димові гранати, уніфікований запал ручної гранати, корпус від РГД-5, три тротилові шашки, два електродетонатори, освітлювальна міна, кілька магазинів до автомата Калашникова та понад тисяча набоїв", - сказано в повідомленні.

Зброю і боєприпаси направили на експертизу.

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Слідчі почали розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Поліцейські та співробітники СБУ вилучили арсенал зброї та боєприпасів в Одеській області 01

Автор: 

боєприпаси (2277) Одеська область (3236) зброя (7471) Нацполіція (15196) СБУ (12847)


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20.06.2020 16:13 Відповісти
А може це трофеї?
Все не знайдуть, тому і знають, що новий Майдан буде дуже швидким - стрибати на морозі під голос Руслани, при всій моїй повазі до неї, вже не будуть.
Хоча Українці ой як не хочуть на нього виходити, але влада нас туди мало не копняками гонить.
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20.06.2020 17:38 Відповісти
Народ зі своїм легальним повиходить. Все нормально. А РПГ.. Шо РПГ?
Ми законослухняні чи як? ))
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20.06.2020 18:15 Відповісти
Ну не завжди з бетерами можна пляшками боротись.
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20.06.2020 18:56 Відповісти
К борьбе за пляжный сезон готовы.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
Знову нікчемна 263 стаття КК по якій незаконно притягують до відповідальності. Ст.263 робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого в природі немає.
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21.06.2020 09:17 Відповісти
 
 