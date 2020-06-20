Поліцейські та співробітники СБУ вилучили арсенал зброї та боєприпасів в Одеській області. ФОТО

Зброю та боєприпаси зберігали в покинутому будинку в Лиманському районі. Зараз слідчі з'ясовують, хто влаштував там сховок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Лиманський відділ поліції Одеської області.

"Серед вилученого - реактивний протитанковий гранатомет і дві протитанкові гранати, димові гранати, уніфікований запал ручної гранати, корпус від РГД-5, три тротилові шашки, два електродетонатори, освітлювальна міна, кілька магазинів до автомата Калашникова та понад тисяча набоїв", - сказано в повідомленні.

Зброю і боєприпаси направили на експертизу.

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Слідчі почали розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.